So prächtig fällt die Kirschenernte im Kanton Luzern aus

Sommer Es ist Kirschenzeit: So prächtig fällt die Ernte im Kanton Luzern aus Kirschenproduzenten freuen sich: Die Ernteerträge liegen dieses Jahr 25 Prozent über dem Durchschnitt der letzten fünf Jahre. Die Obstbauern sind erleichtert, wie ein Besuch bei Adrian Seeholzer in Kleinwangen zeigt. Pascal Linder Jetzt kommentieren 01.07.2022, 05.00 Uhr

Dies Kirschen sind bereit für die Ernte. Bild: Boris Bürgisser (Kleinwangen, 30. Juni 2022)

Endlich ist wieder Chriesizeit. Die vitaminreichen, rotvioletten und süssen Steinfrüchte haben von Juni bis August Saison und sind derweil in allen Läden zu finden. Der Schweizer Obstverband Swissfruit rechnet heuer mit mehr als 2500 Tonnen Kirschen in «herausragender Qualität». Die Erträge liegen damit 25 Prozent über dem Durchschnitt der letzten fünf Jahre. Und bei den Brennkirschen – Früchte für die Schnapsproduktion – werden rund 3000 Tonnen erwartet.

Das Kirsch-Anbaugebiet im Kanton Luzern ist mit einer Fläche von 37,6 Hektaren das sechstgrösste der Schweiz. Zum Vergleich: Der selbsternannte «Chriesi-Kanton» Zug hat eine rund dreimal kleinere Anbaufläche. Spitzenreiter ist das Baselbiet mit rund 160 Hektaren, gefolgt vom Aargau.

In der Zentralschweiz werden dieses Jahr rund 294 Tonnen Tafelkirschen erwartet – davon 20 Tonnen aus biologischem Anbau. Am Eingangstor zum Seetal, in der 900-Seelengemeinde Kleinwangen, befindet sich der Betrieb von Obstbauer Adrian Seeholzer.

Landwirt Adrian Seeholzer erntet Kirschen auf seiner Plantage in Kleinwangen. Bild: Boris Bürgisser (Kleinwangen, 30. Juni 2022)

Der 52-Jährige hat auf seiner Plantage in diesen Tagen alle Hände voll zu tun:

«Wir beginnen morgens um 6 Uhr und sind dann für etwa 12 Stunden mit der Kirschenernte beschäftigt.»

Gute Wetterbedingungen und volle Körbe

Seeholzer bewirtschaftet in seinem Familienbetrieb rund 1000 Niederstamm-Kirschbäume auf einer Fläche von 8000 Quadratmetern – seine Tafelkirschen landen in den Regalen der Grossverteiler. Seeholzer freut sich über prall gefüllte Erntekörbe:

«Die Ernte fällt in diesem Jahr sehr gut aus. Unsere Bäume sind gut im Saft.»

Adrian Seeholzer mit einen Teil der gepflückten Kirschen. Bild: Boris Bürgisser (Kleinwangen, 30. Juni 2022)

Die rosigen Ernteerträge seien auf die guten Wetterbedingungen im Frühling und Frühsommer zurückzuführen. Ausserdem würden momentan optimale Temperaturen herrschen, was sich auch beim Zustand der Kirschen bemerkbar mache. Seeholzer schwärmt:

«Die Qualität der diesjährigen Ernte ist hervorragend.»

Die letzten Jahre seien aufgrund von Frost eher schwierig gewesen, weshalb sich nun umso mehr Erleichterung breitmache: «Wir hatten einen gewissen Druck und sind jetzt froh, dass sich unsere hohen Investitionen gelohnt haben», sagt Seeholzer. Investiert hat er in ein Wetterschutzdach und in Fliegenschutznetze. «Ohne Wetterschutzdach hätten die Starkniederschläge im Juni zu Totalausfällen führen können», sagt Seeholzer.

Ohne Wetterschutzdach (oben) und Fliegenschutznetze (zur Ernte entfernt) gäbe es massiv weniger bis gar keine Ernte mehr. Bild: Boris Bürgisser (Kleinwangen, 30. Juni 2022)

Und das Fliegenschutznetz sei heutzutage ebenfalls unerlässlich: Denn ein unerwünschter Gast macht sich gerne an die Kirschen ran: «Wir müssen gut aufpassen, dass wir die Kirschessigfliege im Griff haben», so der Obstbauer. Die Kirschessigfliege könne nämlich in die Kirsche stechen und Eier legen, was zu Wurmbefall führe.

Da Seeholzer seine gesamte Plantage mit Netzen eingezäunt hat, blieben seine Früchte von der Kirschessigfliege verschont. Wie er sagt, hätten einige seiner Berufskollegen, die ihre Hochstammbäume nicht mit Netzen schützen konnten, weniger Glück gehabt. Laut Seeholzer dauert die Kirschenernte noch etwa zwei Wochen, bevor es wieder ruhiger werde.

Erntehelferinnen von Landwirt Adrian Seeholzer bei der Arbeit. Bild: Boris Bürgisser (Kleinwangen, 30. Juni 2022)

Grosse Nachfrage, genügend Kirschen

Der Kirschenanbau ist hierzulande ein prosperierender Markt – in keinem anderen Land gibt es mehr Kirschbäume pro Einwohner. Gemäss Branchenverband Swissfruit habe sich die Wertschöpfung der Schweizer Kirschenproduktion in den letzten 20 Jahren verdoppelt und betrage heute rund 20 Millionen Franken. Die Nachfrage ist gross: Schweizerinnen und Schweizer essen pro Jahr rund ein Kilogramm Kirschen. Beatrice Rüttimann, Mediensprecherin des Schweizer Obstverbandes, sagt auf Anfrage:

Beatrice Rüttimann. Bild: PD

«Aktuell können wir die gesamte Nachfrage mit heimischen und einwandfreien Kirschen decken.»

Die Vollversorgung werde voraussichtlich noch die nächsten drei Wochen anhalten, bevor wieder mehr Früchte aus dem Ausland importiert würden. Das Bundesamt für Landwirtschaft passt die Höhe der Zollgebühren laufend dem inländischen Angebot an; aufgrund der Vollversorgung sind die Gebühren derzeit erhöht. Über das ganze Jahr gesehen, stamme rund die Hälfte der verkauften Kirschen aus heimischer Produktion.

