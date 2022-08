Sommer Hitzetage, sogar auf dem Pilatus: So wirkt sich der Klimawandel auf den Kanton Luzern aus Die Hitze und Trockenheit der vergangenen Tage sind ein Vorgeschmack darauf, wie das Wetter in Zukunft in unserer Region sein könnte. Wir zeigen mögliche Szenarien auf. Lisa Zimmermann Jetzt kommentieren 06.08.2022, 05.00 Uhr

Drohende Waldbrände, trockene Böden, sterbende Fische, schmelzende Gletscher – ist das der Klimawandel? Die Sommer im Kanton Luzern werden spürbar heisser und trockener. Klar, heiss war es auch schon in vergangenen Jahren, jedoch lagen neun der zehn wärmsten Jahre in der Schweiz seit Messbeginn im Jahr 1864 im 21. Jahrhundert. Dies schreibt der Kanton Luzern in seinem «Planungsbericht Klima und Energie 2021».

Entwicklung der durchschnittlichen Jahrestemperatur im Kanton Luzern seit Messbeginn. Quelle: Meteo Schweiz/Grafik: let

Für die Meteorologin und Klimawissenschafterin von SRF Meteo, Nicole Glaus, ist der Fall nach dem aktuellen Forschungsstand klar: «Die steigenden Hitzetage und Tropennächte, steigenden Durchschnittstemperaturen, zunehmenden zusammenhängenden Trockentage und steigenden Starkniederschläge sind eindeutig dem Klimawandel zuzuweisen.»

SRF-Meteorologin und Klimawissenschafterin Nicole Glaus. Bild: PD

Klima ist nicht gleich Wetter

Um über den Klimawandel sprechen zu können, muss der Begriff «Klima» erst definiert werden. Denn Klima ist nicht gleich Wetter. So kann vereinzeltes Auftreten von Hitzetagen oder Starkniederschlägen nicht direkt mit dem Klimawandel assoziiert werden.

Glaus erklärt: «Wetter ist das, was wir im Alltag erleben: Sonnenschein, Regen, Schnee, Wind, Wärme, Kälte. So wie sich das Wetter über einen längeren Zeitraum verhält, nennt man Klima.» Demnach ist Klima quasi das durchschnittliche Wetter über mehrere Jahrzehnte. Die Weltorganisation für Meteorologie WMO spricht ab einer 30-jährigen Periode von Klima (Normperiode).

Am Beispiel von Hitzetagen ist dieser Unterschied und gleichzeitig Zusammenhang zwischen Klima und Wetter klar ersichtlich. So gab es in diesem Sommer bisher 16 Hitzetage mit Temperaturen über 30 Grad – «Das ist Wetter».

Wirft man einen Blick zurück in die Statistik der Messstation Luzern, wird ersichtlich, dass sich von der 30-jährigen Klimanormperiode von 1961 bis 1990 bis zur Periode von 1991 bis 2020 die durchschnittliche Anzahl von Hitzetagen verdreifacht hat. Die Anzahl Hitzetage stieg innert 60 Jahren von drei auf neun Hitzetage an – «Das ist Klima».

Ein Blick in die Zukunft

Die klimatologischen Daten zeigen auch, wie sich der Klimawandel auf die Luzerner Bevölkerung und Umwelt auswirken könnte.

Quelle: BUWD Kanton Luzern/Grafik: let

Seit Beginn der Industrialisierung stieg die Durchschnittstemperatur in der Schweiz doppelt so schnell an wie im globalen Durchschnitt – die Schweiz erreicht einen Anstieg von zwei Grad. Die steigenden Temperaturen wirken sich in vielen Bereichen negativ aus, vor allem in den kalten Jahreszeiten. «Den Winter-Fans und Skigebietsbetreibern werden wohl schneearme Winter zu schaffen machen. Ein weiteres Beispiel ist der Permafrost: Je wärmer es wird, desto stärker ist das Tauen in der Höhe. Damit steigt beispielsweise die Gefahr von Steinschlag», sagt Glaus.

Die höheren Temperaturen wirken sich insbesondere auf den Wald, die Landwirtschaft und die Biodiversität aus. Einerseits wird es mehr Schädlinge wie Borkenkäfer, neue Arten wie Tigermücken, mehr Zecken, stärkere Verbreitung von Neophyten geben, andererseits neue Produktionspotenziale für wärmebedürftige Pflanzen wie Obst- und Rebsorten.

Quelle: BUWD Kanton Luzern/Grafik: let

«Vermehrte Starkniederschläge haben voraussichtlich auch eine Zunahme von Überschwemmungen oder Erdrutschen zur Folge», sagt Glaus. In der Schweiz haben die Mengen von einzelnen Starkniederschlägen gegenüber von 1901 um rund 12 Prozent zugenommen. Dies hängt mit der Erwärmung zusammen, da wärmere Luft mehr Wasser aufnehmen kann.

Dadurch wird beispielsweise das Risiko für Personen steigen, die in exponierten Gebieten am Wasser oder nahe von erdrutschgefährdeten Gebieten wohnen. Allerdings werden bereits heute Schutzmassnahmen ergriffen, um dieses Risiko einzudämmen.

Quelle: BUWD Kanton Luzern/Grafik: let

Hitzewellen sowie heisse Tage und Nächte werden zunehmen und extremer. In Zukunft sind selbst auf dem Pilatus (2128 m. ü. M.) oder auf dem Napf (1408 m. ü. M.) Hitzetage und Tropennächte zu erwarten.

Die SRF-Klimawissenschafterin fügt hinzu:

«Auch Fälle von Hitzestress werden zunehmen.»

Das heisst, dass Mensch, Tier und Pflanzen vermehrt unter der Hitze leiden und somit nicht mehr wie gewohnt funktionieren können. Beispielsweise muss die Landwirtschaft mit höheren Ertragseinbussen in der Tier- und Milchproduktion aufgrund von Hitzestress rechnen.

Quelle: BUWD Kanton Luzern/Grafik: let

Nicht nur der seltenere Regen wird ein Problem sein. Durch den Anstieg der durchschnittlichen Sommertemperaturen verdunstet auch mehr Feuchtigkeit. Dies führt Risiken wie Wasserknappheit in kleinen und ungenügend vernetzten Gebieten mit sich.

Zudem gerät die Biodiversität unter Druck. Vor allem betroffen werden wärmeempfindliche Arten sein, die der Kombination aus tiefen Wasserbeständen, höheren Wassertemperaturen und abnehmender Wasserqualität womöglich nicht standhalten können.

Klimatologin bleibt optimistisch

Zu beachten sei, dass diese Veränderungen und zukünftigen Gefahren «aus klimawissenschaftlicher Sicht noch nicht vollends abschätzbar» seien, so Glaus. Sie sagt:

«Ob und wie diese Ereignisse eintreten werden, hängt davon ab, wie die Gesellschaft als Ganzes in naher Zukunft mit dem Thema Klimaschutz umgeht.»

