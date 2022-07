Sommer Kältekammer, Käsekeller oder Kino: An diesen Luzerner Orten finden Sie garantiert Abkühlung Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 21. November 2018) Ob in luftiger Höhe, tiefer Schlucht oder kühlen Sälen: In unserer Region gibt es unzählige Orte, wo man vor dem aktuell heissen Wetter fliehen kann. Wir zeigen eine absolut coole Auswahl. Niels Jost 0 Kommentare 18.07.2022, 13.20 Uhr Merken Drucken Teilen

Exklusiv für Abonnenten

Das Chessiloch im Entlebuch. Bild: PD/Sörenberg Flühli Tourismus, Fabienne Felder

Das Tosen des Wasserfalls ist schon von weitem zu hören. Doch erst auf den letzten Metern, wenn sich das Chessiloch vor einem öffnet, ist er zu sehen. Eine Abkühlung ist hier garantiert – schliesslich liegt das Chessiloch eingebettet in steilen Felswänden, wo der erwähnte Wasserfall auch im Hochsommer angenehme Frische versprüht.

Zu erreichen ist das Chessiloch nach einer rund einstündigen Wanderung ab Flühli im Entlebuch. Der Weg ist auch für Familien gut zu gehen. Zu bestaunen gibt es unterwegs eine Schwefelquelle sowie eine Hängebrücke, eine Feuerstelle lädt vor dem Chessiloch zum Verweilen ein. Mehr Infos finden Sie hier.

Um die 15 Grad herrschen in der neu geschaffenen Felsenwelt im Gletschergarten in Luzern. Bild: Patrick Hürlimann (3. August 2021)

Wer nicht ins Entlebuch fahren mag, findet auch in der Stadt Luzern Abkühlung zwischen Felswänden. Seit gut einem Jahr ist die neue Felsenwelt im Gletschergarten eröffnet. Wo einst ein Urmeer durchfloss, ist es heute mit rund 15 Grad angenehm kühl. «Come in – and cool down», wirbt denn auch das Museum auf seiner Website für ein bisschen Abkühlung. Der Eintritt für Kinder kostet 12 Franken, für Erwachsene 22 Franken.

Das Berghotel Napf liegt auf 1406 Metern über Meer. Bild: Pius Amrein (17. Juli 2022)

Ein Klassiker für ein bisschen Abkühlung sind fraglos die Berge. Angenehme 24 Grad herrschen derzeit beispielsweise auf dem Napf. Der 1406 Meter über Meer hohe Gipfel – der zugegebenermassen auf Berner Boden liegt – ist von verschiedensten Orten im Kanton Luzern erreichbar, sei es vom Menzberg, Hergiswil, Luthern oder Romoos. Das Schöne am Napf: Die Wanderwege führen häufig durch dichten Nadelwald – Schatten ist garantiert! Eine Wanderkarte finden Sie hier.

Gute Filme, wenig Leute, kühle Temperaturen: Ein Kinobesuch ist auch im Sommer zu empfehlen. Archivbild: Roger Grütter

Elvis, Jurassic World, Minions, Top Gun – es gibt derzeit durchaus cineastische Gründe, um ins Kino zu gehen. Der Kinosaal eignet sich aber auch perfekt dazu, um vor der Hitze zu fliehen. Zumal Sie bei diesem Wetter wohl nicht lange in der Warteschlange fürs Popcorn – respektive für eine Glace – stehen müssen.

Aber Achtung: Nur die grösseren Säle in der Stadt und Agglo Luzern haben derzeit geöffnet, wie das Blue Cinema Maxx in Emmenbrücke, das Pathé bei der Mall of Switzerland in Ebikon oder das Bourbaki in der Stadt Luzern. Das einzige Kino auf der Luzerner Landschaft, das Kino Cinebar in Willisau, hat bis am 12. August Sommerpause.

Abkühlen und Käse verköstigen ist bei Emmi Kaltbach Käse in Wauwil möglich. Bild: Boris Bürgisser (22. Oktober 2010)

Angenehm kühle 12,5 Grad herrschen in der Sandsteinhöhle, wo der Kaltbach Käse von Emmi heranreift. Diese liegt zwischen St.Erhard und Wauwil und beherbergt unzählige Laibe.

Emmi Kaltbach bietet private Gruppenführungen an. Ein Rundgang dauert zirka eine Stunde, abgerundet wird er mit der Verkostung der verschiedenen Käsesorten. Kosten: ab 25 Franken pro Person. Mehrmals im Jahr gibt es zudem öffentliche Führungen. Interessierte müssen sich noch etwas gedulden: die nächste ist erst im August. Infos gibt es hier.

Das MS Delphin auf dem Hallwilersee. Bild: PD/Schifffahrtsgesellschaft Hallwilersee AG

Was gibt es Schöneres bei diesen hohen Temperaturen als ein kühles Lüftchen? Genau dieses findet – oder fühlt – man auf den Kursschiffen unserer hiesigen Seen. Es muss auch nicht immer eine Fahrt auf dem grossen Vierwaldstättersee sein; nein, auch auf dem idyllischen Hallwilersee kursieren fünf Motorschiffe. Ab den Luzerner Ortschaften Aesch und Mosen dauert eine Rundfahrt eine Stunde und 15 respektive 45 Minuten, je nach Kurs. Und wem es auf dem Deck zu heiss wird, findet im Innern des Schiffs einen angenehmen Schattenplatz. Für noch mehr Abkühlung sorgen kann dort eine feine Glace. E Guete und gute Fahrt! Infos, Fahrpläne und Preise finden Sie hier.

Regenerieren in einer Kältekammer. Symbolbild: Claudio Thoma

Achtung, dies ist wohl der kälteste Ort im Kanton Luzern und ist nichts für schwache Nerven. Alleine im «wärmeren» Vorraum ist es unglaubliche -60 Grad kalt. In der Kältekammer selber sinkt das Thermometer auf -110 Grad. Abkühlung pur!

Zu finden ist die Kältekammer im Sportgebäude auf der Luzerner Allmend. Seit 2012 bietet Med-Ice hier die Kältetherapie an. Mit dem gezielten Einsatz von Kälte kann ein therapeutischer Effekt erzielt werden, etwa gegen Entzündungen oder Schmerzen nach Operationen, Bänder- oder Muskelverletzungen.

Die Kältetherapie dauert in der Regel drei Minuten und erfolgt in leichter Sport- oder Badebekleidung. Um Erfrierungen zu vermeiden, müssen Schuhe, Socken, Stirnbänder, Handschuhe und ein Mundschutz getragen werden. Einen Testzutritt gibt’s ab 25 Franken.

Hat eine fast 1000-jährige Geschichte zu erzählen: Die Stiftskirche in Beromünster. Bild: Pius Amrein (26. Mai 2015)

Das Gemäuer und die Säulen sind fast 1000-jährig: Wer die Stiftskirche St.Michael in Beromünster betritt, dem fallen als Erstes die pastellgrünen Stuckaturen auf – und die angenehm kühle Temperatur. Die Kirche ist dieser Tage daher ein optimaler Ort, um vor der Hitze zu flüchten.

Der Chorherrenstift St.Michael bietet diverse Führungen an. Die kürzeste dauert 40 Minuten und führt durch das reich verzierte Chorgestühl aus dem 17. Jahrhundert und die Sakristei. Wer sich eine Stunde Zeit nimmt, darf zusätzlich einen Blick in die Schatzkammer werfen, wo liturgische Objekte aus einer Zeitspanne von über 1300 Jahren lagern, die zu den vielseitigsten Kirchenschätzen der Schweiz zählen. Kosten: 10 respektive 15 Franken pro Person. Angeboten werden auch 90-minütige Spezialführungen sowie Rundgänge durch die Bibliothek.

Wer lieber günstiger unterwegs ist oder nicht nach Beromünster reisen möchte, dem stehen die Türen unzähliger anderer Kirchen oder Kapellen im Kanton Luzern offen – angenehm kühl, ruhig, besinnlich. Infos und das Anmeldeformular finden Sie hier.

Das Schloss Schauensee in Kriens mit dem Pilatus im Hintergrund. Bild: Pius Amrein (8. Juli 2020)

Dieses Schloss wird seinem Namen definitiv gerecht. Vom Schloss Schauensee in Kriens sieht man dank der erhöhten Lage am Hang des Pilatus gleich auf zwei Arme des Vierwaldstättersees: auf das Luzerner Becken und den Chrüztrichter vor Weggis. Das genaue Baujahr ist unbekannt, der strategisch gut gelegene Aussichtspunkt soll jedoch bereits im 13. Jahrhundert zur Überwachung der Brünigroute gedient haben. Später war das Schloss das Verwaltungsgebäude für die Vogteien Kriens und Horw, also quasi das erste Gemeindehaus von Kriens.

Wer mehr über die bewegte Geschichte des Schlössli erfahren möchte, kann an der öffentlichen Führung im September mit anschliessendem Apéro teilnehmen. Der Rundgang ist kostenlos, es gibt eine Türkollekte. Alle Infos und das Anmeldeformular finden Sie hier.

Wer nicht bis zum September warten möchte, hat Glück: Im Kanton Luzern gibt es weitere Schlösser zu besichtigen, etwa das Schloss Heidegg in Gelfingen oder das Wasserschloss Wyher in Ettiswil.

Der hochoffizielle «Arschbomben-Contest»-Sprungturm im Strandbad Sursee. Bild: Roger Grütter (13. September 2011)

Wem die bisher vorgestellten Orte nicht kühl genug sind, dem hilft nur eines: ein Sprung in den See! Und welcher Badi-Sprungturm würde sich da besser eignen als jener im Strandbad Sursee? Schliesslich findet hier alljährlich der hochoffizielle «Arschbomben Contest» statt (heuer ist er leider schon vorbei). Zum Antasten ist ein «Gump» vom 1- und 2-Meter-Sprungbrett empfohlen, wer auf einen grösseren Adrenalinkick aus ist, kann sich ans 4-Meter-Brett wagen.

Gut ist auch: Der Kälteschock beim Aufprall ins Wasser dürfte beim Sempachersee eher gering ausfallen, da er aktuell doch schon 26 Grad warm – oder eben kalt – ist. Wer’s noch kühler mag, ist beim Vierwaldstättersee gut beraten; dieser misst derzeit rund 22 Grad.

Tele M1

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen