Sommerpause Wie die Luzerner Regierungsräte ihre Ferien verbringen Die fünf Männer in der Luzerner Exekutive halten sich im Sommer viel in der Natur auf. Nicht allen fällt es leicht, abschalten zu können. Lukas Nussbaumer Jetzt kommentieren 10.07.2022, 17.00 Uhr

Wir haben die Luzerner Regierungsräte Guido Graf, Reto Wyss (beide Mitte), Fabian Peter (FDP), Marcel Schwerzmann (parteilos) und Paul Winiker (SVP) gebeten, unseren Leserinnen und Lesern ihre Pläne für die Sommerferien zu verraten. Alle Fünf haben unsere Fragen beantwortet, wenn auch zum Teil summarisch.

Der neue Regierungspräsident macht nur zwei Wochen Ferien – eine zuhause und die andere beim Wandern, jeweils mit seiner Frau. Wie in den letzten beiden, von Corona geprägten Jahren freut sich der 64-Jährige auf den nahe bei seinem Wohnort Pfaffnau gelegenen Weiher – aber «auch darauf, dem elektrischen Rasenmäher beim Mähen zuzuschauen». Irgendwann noch machen will der Gesundheits- und Sozialdirektor eine Reise an die Nordküste von Deutschland. Die Region interessiere ihn, ausserdem sei es dort im Sommer nicht zu heiss.

Gesundheits- und Sozialdirektor Guido Graf. Bild: Boris Bürgisser

Das Abschalten scheint dem 2010 Gewählten jedoch bisweilen schwer zu fallen. «Ich wünschte, es würde mir etwas besser gelingen, die Mails in den Ferien nicht anzuschauen», schreibt der Mitte-Politiker auf die entsprechende Frage. Er und Marcel Schwerzmann, sein Vorgänger als Regierungspräsident, antworten als einzige auf jede der zehn Fragen unserer Zeitung. Fabian Peter, Reto Wyss und Paul Winiker haben sich für eine summarische Antwort entschieden.

Obwohl Graf eine nicht so vollgepackte Agenda schätzt, sind ihm geregelte Tagesabläufe offenbar lieb: «Spontanität ist eine schöne Sache, die mir nur leider nicht so liegt.»

Der im nächsten Jahr erstmals das Amt des Regierungspräsidenten ausübende Inwiler reist mit seiner Familie wie in den letzten Jahren «für ein paar Tage ins Tessin». Genauer äussert sich der 2019 gleich im ersten Wahlgang in die Regierung gewählte FDP-Politiker im Gegensatz zu den letzten beiden Jahren nicht. 2020 und 2021 teilte Peter noch mit, er reise «zuhinterst» beziehungsweise «fast zuhinterst» ins Verzasca-Tal.

Bau-, Umwelt- und Wirtschaftsdirektor Fabian Peter. Bild: Patrick Hürlimann

Der 45-Jährige geniesst es in den Ferien wie seine vier Kollegen, frei über seine Zeit verfügen zu können. «So mache ich spontane Ausflüge in der Schweiz, wie beispielsweise an Musikfestivals.» Zu einem perfekten Ferientag gehören für Fabian Peter ein gemütliches Zusammensein mit seiner Familie in der Natur, schönes Wetter und feines Essen. Während seiner Abwesenheit steht er mit seinen Mitarbeitenden «ab und an in Kontakt, und ich checke meine Mails in regelmässigen Abständen.»

Unerfüllte Ferienträume hat der Bau-, Umwelt- und Wirtschaftsdirektor offenbar keine. Und wie lange er in den Ferien weilt, teilt der amtsjüngste und jüngste Regierungsrat genauso wenig mit.

Der 2011 in die Regierung gewählte Mitte-Politiker verbringt die Sommerpause «vorwiegend in der Schweiz mit meiner Frau bei sportlichen Aktivitäten wie Wandern und Velofahren». Da im Arbeitsalltag der Terminkalender den Takt vorgebe, würden er und seine Frau»die Spontanität in den Ferien umso mehr geniessen», so der 57-jährige frühere Gemeindepräsident von Rothenburg.

Finanzdirektor Reto Wyss. Bild: Pius Amrein

Der bis 2019 das Bildungs- und Kulturdepartement leitende Hobby-Alpinist freut sich aber auch auf die Berge, die Natur und das Lesen. Deshalb seien «unter anderem ein paar Bücher mit im Gepäck». Als früherer Unternehmer und heutiger Finanzdirektor nimmt sich Wyss für die Ferien zudem etwas vor: «Ziel ist es, die Zeit zu geniessen, abzuschalten und die Batterien zu laden.»

Der bislang zwei Mal als Regierungspräsident amtierende Wyss weiss auch, wie er trotz Ferien mit berufsbedingten Mails und Anfragen umgehen will: «Geschäftliche Inhalte werden nur im Notfall besprochen. Auch meine Mitarbeitenden dürfen und sollen in den Ferien abschalten.» Das Ferienwohl des Verwaltungspersonals war Wyss schon im letzten Jahr ein Anliegen – als Finanzdirektor ist er schliesslich auch für die Dienststelle Personal verantwortlich.

Der 66-jährige Justiz- und Sicherheitsdirektor weiss noch nicht, wie lange er Ferien machen kann. «Ich muss in den kommenden Wochen wichtige Geschäfte bearbeiten», sagt der SVP-Politiker. Fix eingeplant sei aber eine Reise zur offiziellen Bundesfeier nach Paris, verbunden mit einer Ansprache in der Schweizer Botschaft. Die übrige Zeit bleibe er zu Hause und verbringe die Ferien mit seiner Familie. «Ich freue mich auf eine paar Tage ohne Telefon, ohne Mails und ohne Sitzungen», so der ehemalige Gemeindepräsident von Kriens.

Justiz- und Sicherheitsdirektor Paul Winiker. Bild: Dominik Wunderli

Er sei in den Ferien eher spontan unterwegs. Dann unternehme er mal einen Spaziergang über den Sonnenberg, eine Velofahrt übers Land, spiele eine Partie Fussvolley oder gehe im Lido Luzern schwimmen. Wie Guido Graf hat auch Paul Winiker einen unerfüllten Ferientraum: «Ich will mit meiner Frau irgendwann einmal eine Velofahrt in ihre Heimat machen, den Rhein hinunter bis ans Ijsselmeer nach Holland.

Seine Mails checkt der 2015 in die Regierung Gewählte nur sporadisch. «Ich versuche, etwas Abstand vom Tagesgeschäft zu halten.» Bei wichtigen Ereignissen werde er aber von der Kanzlei oder den Dienststellen kontaktiert.

Der Bildungs- und Kulturdirektor verbringt seine letzten Sommerferien als Regierungsrat – er kandidiert 2023 nicht mehr. Wobei der Parteilose sagt: «Ich werde die Sommerwochen als Mischung von Ferien und Arbeiten verbringen.» Abstand vom hektischen Alltag gewinnen kann der 2007 in die Regierung gewählte frühere Finanzdirektor aber schon. «Mails lese ich nur unregelmässig. Nie abzuschalten ist ungesund.» Das gelte auch für seine Mitarbeitenden, die «ebenfalls Anrecht auf möglichst ungestörte Ferien haben».

Bildungs- und Kulturdirektor Marcel Schwerzmann. Bild: Manuela Jans-Koch

Kann sich der 57-jährige Krienser ausklinken, will er mit seiner Familie unter anderem Museen und kulturelle Stätten entlang des deutschen Rheins anschauen. Einen Teil der Ferien verbringe er aber auch in der Schweiz, vorzugsweise am Wasser. Er strebe eine Mischung aus Erholung und Aktivferien an. «Etwas Sport und Kultur schaden nie.»

Am meisten freut sich der in seiner Amtszeit drei Mal zum Regierungspräsidenten Gewählte «auf Tage, die nicht bereits seit Wochen minutiös verplant sind». Für sein Departement und die Regierungskollegen sei er «aber selbstverständlich erreichbar».

