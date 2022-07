Wohnen im Kanton Luzern: Die Sommerserie

Sommerserie Hereinspaziert So ungewöhnlich wohnen Luzernerinnen und Luzerner - wir durften sie zuhause besuchen Wie ungewöhnlich wohnt Luzern? In unserer Sommerserie präsentieren wir Ihnen besondere Wohnformen aus dem Kanton Luzern. 12.07.2022, 14.00 Uhr

Wie wohnen Sie? Auf dem Land oder in der Stadt, topmodern oder in einem Altbau? In unserer Serie «Hereinspaziert» widmen wir uns dem Thema Wohnen. Wir stellen spezielle Wohnarten vor, zeigen, wie es sich in einem winzigen Haus, im Kloster oder auf dem Campingplatz leben lässt und besuchen jene, die sich ihr Daheim nicht selbst aussuchen können. Kennen Sie spezielle Wohnformen oder aussergewöhnliche Arten des Lebens? Dann melden Sie sich unter kanton@luzernerzeitung.ch.