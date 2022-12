Adventszeit: So spendewillig sind die Luzernerinnen und Luzerner

Spendenverhalten So spendewillig sind die Luzernerinnen und Luzerner Weihnachtszeit ist Zeit des Schenkens. Doch äussert sich das auch im Spendenverhalten der Bevölkerung? Luzerner Hilfswerke geben einen Einblick. Miriam Abt 16.12.2022, 05.00 Uhr

Die Coronapandemie, der Krieg in der Ukraine oder die zunehmende Teuerung: Gründe, sich solidarisch zu zeigen, gibt es zahlreiche – insbesondere in diesem sich zu Ende neigenden Jahr. «Wir erleben eine Zeit der Verwerfungen, vermeintliche Sicherheiten wurden sehr rasch in Frage gestellt», so Reto Stalder von der Caritas Luzern. Dieses Unmittelbare der Krisen mache sich auch im Spendenverhalten der Luzernerinnen und Luzerner bemerkbar.

Gemäss Stalder war die Spendenbereitschaft dieses Jahr bei der Caritas im langjährigen Durchschnitt etwas höher. Im direkten Vergleich zum pandemiegeprägten Vorjahr sei sie ungefähr gleich geblieben. Ähnlich klingt es beim Schweizerischen Roten Kreuz des Kantons Luzern. «2021 sind aufgrund der Coronakrise ausserordentlich viele Spenden eingegangen», schreibt Karin Brun-Lütolf, Bereichsleiterin Kommunikation. Verglichen mit dem Vorjahr, sei deshalb ein Spendenrückgang zu erwarten.

Weihnachtszeit ist Spendenzeit

Dennoch: «Die Solidarität unserer Mitglieder und Gönner ist noch immer sehr gross.» Sowohl das Rote Kreuz als auch die Caritas zählen neben den finanziellen Zuwendungen auch auf Freiwilligenarbeit sowie Naturalspenden. So werden etwa im Rahmen der Kampagne «2x Weihnachten» Lebensmittel und Hygieneartikel für bedürftige Personen gesammelt. Fundraising-Aktivitäten zur Weihnachtszeit unternimmt das Rote Kreuz jedoch keine. Die Einnahmen seien nicht an Monate, Jahreszeiten oder Ereignisse gebunden, so Brun-Lütolf.

Auch Naturalien können gespendet werden – im Bild die Aktion «2x Weihnachten» des Roten Kreuzes Bild: Dominik Wunderli

Bei der Caritas hingegen zeichnet sich ein festlicher Trend ab. Gemäss Stalder ist die Spendenbereitschaft von Privatpersonen zur Weihnachtszeit nämlich höher:

«Die finanziellen Zuwendungen im Dezember bei den Privatspenden machen bis zu 40 Prozent des jährlichen Spendenvolumens aus.»

Um definitive Aussagen über diesen Winter zu machen, sei es jedoch noch zu früh. Dazu komme, dass Spenden teilweise auch zeitversetzt und damit erst im neuen Jahr eintreffen würden.

Weniger der Saisonalität unterliegen würden Spenden von Stiftungen oder kirchlichen Institutionen, die einen grossen Teil der finanziellen Zuwendungen ausmachen. «Daher spüren wir hier keinen Weihnachtseffekt», so Stalder.

Es muss nicht zwingend ein Weihnachtsgeschenk sein

Auch die Aktion «Luzern Schenkt» zählt grossmehrheitlich auf Organisationsspenden. Trotzdem oder genau deswegen habe sie sich dafür entschieden, zur Weihnachtszeit zu sammeln: «Dies hatte auch mit der Annahme zu tun, dass ein allfälliger Budgetüberschuss im Dezember bereits bekannt ist und allenfalls zu grosszügigeren Spenden für gemeinnützige Zwecke führt», so Luca Kramis von der Organisation Global Shapers, welche die Aktion durchführt.

«Luzern Schenkt» sammelt diesen Winter bereits zum dritten Mal Spenden, um Geflüchtete in den Luzerner Durchgangszentren zu beschenken. Von der Idee der Weihnachtsgeschenke möchte sich das Hilfswerk gemäss Kramis jedoch aktiv lösen. «Viele geflüchtete Menschen teilen die Mehrheitsreligion des Kantons Luzern nicht.» Aus diesem Grund seien die Spenden nicht als Weihnachtsgeschenk gedacht und werden im Januar oder Februar verteilt.

Für Kramis ist klar: «Das Spenden zur Weihnachtszeit hat in Luzern Tradition, sowohl für Private als auch für Firmen.» Ein Beispiel dafür ist auch die LZ-Weihnachtsaktion, die als erfolgreichste Sammelaktion einer Schweizer Tageszeitung gilt.

Doch warum das so ist? «Über die Motive der Spenderinnen und Spender lässt sich nur spekulieren», fügt Stalder von der Caritas an. Weihnachten sei aber seit jeher eine Zeit des Schenkens. «Letztlich ist eine Spende ein Geschenk an armutsbetroffene Personen oder Kinder aus prekären Verhältnissen.»