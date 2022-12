Spitäler Satte Lohnerhöhung für obersten Chef des Luzerner Kantonsspitals Die Luzerner Regierung hat das Salär für den Verwaltungsratspräsidenten der Luzerner Kantonsspital AG 2021 massiv erhöht. Detaillierte Angaben will sie dazu allerdings nicht machen. Lukas Nussbaumer Jetzt kommentieren 19.12.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der Verwaltungsrat der Luzerner Kantonsspital AG (von links nach rechts): Ulrich Fricker (Präsident), Adrian Küng, Pauline de Vos Bolay, Hanspeter Kiser, Giatgen A. Spinas, Elsi Meier, Stefan Scherrer und Peter Schilliger (Vizepräsident). Auf dem Bild fehlt Cornelia Gehrig. Bild: PD (Stans, 1. Juli 2021)

Wer die letzten Jahresberichte der Luzerner Kantonsspital (Luks) AG durchkämmt, reibt sich die Augen: Die Entschädigung für den Verwaltungsratspräsidenten ist gegenüber 2019 um satte 58 Prozent auf jährlich 182'650 Franken gestiegen, die Zahl der Sitzungen aber nur um 30 Prozent (siehe Tabelle). Zu verantworten hat diese Lohnerhöhung nicht der Verwaltungsrat selber, sondern die Luzerner Regierung. Schliesslich ist der Kanton Alleinaktionär des Spitals. Seit dem Juni 2021 hält die Luks AG zudem 60 Prozent des Aktienkapitals der Spital Nidwalden AG.

Alles anzeigen

Formal wird die Entschädigung des Verwaltungsrats und seines Präsidenten mit einem Regierungsratsbeschluss genehmigt. Das am 6. Juli 2021 von der Exekutive verabschiedete Dokument bleibt jedoch unter Verschluss, da Regierungsratsbeschlüsse im Kanton Luzern «generell nicht öffentlich» seien – wegen des erst durch den Kantonsrat beschlossenen, aber noch nicht umgesetzten Öffentlichkeitsprinzips, so Regierungspräsident Guido Graf auf Anfrage.

Ganz so strikt handhabt die Regierung ihre Beschlüsse jedoch nicht, wie sich bei den Diskussionen um das Spital Wolhusen zeigt. Das von Guido Graf geführte Gesundheits- und Sozialdepartement hat Ende November bei der Beantwortung eines Vorstosses von Mitte-Kantonsrat Guido Roos aus Wolhusen den regierungsrätlichen Beschluss zum geplanten Leistungsangebot öffentlich gemacht.

Maximal 150'000 Franken für Verwaltungsratspräsident

So unterschiedlich die Regierung mit ihren Beschlüssen umgeht, so klar formuliert sie in der Mitte Mai des letzten Jahres verabschiedeten Eignerstrategie für die Luks AG ihre Erwartungen an die Entschädigungen des Verwaltungsrats und seines Präsidenten. Demnach soll die aus einer Grundentschädigung und Sitzungsgeldern bestehende Gesamthonorierung für das Gremium unter der Annahme von sieben Mitgliedern jährlich maximal 450'000 Franken betragen. Der Verwaltungsratspräsident soll davon höchstens 150'000 Franken erhalten.

Die vorgegebene maximale Entschädigung für Verwaltungsratspräsident Ulrich Fricker wurde 2021 also um rund 21,8 Prozent überschritten, jene für den aktuell aus neun Mitgliedern bestehenden Verwaltungsrat um 10,3 Prozent. Seit Jahren unter dem Maximum bewegt sich dagegen der vom Verwaltungsrat festgesetzte Lohn von CEO Benno Fuchs (siehe Box).

Spital-CEO will nicht mehr Lohn Benno Fuchs verdiente als CEO der Luzerner Kantonsspital (Luks) AG im letzten Jahr laut dem Geschäftsbericht der Klinik exakt 398'150 Franken. Das ist praktisch gleich viel wie seit 2017, als sein Salär um 18'244 Franken angehoben wurde. Gemäss Eignerstrategie der Regierung für die Luks AG könnte der CEO maximal 420'000 Franken erhalten. Eine Erhöhung auf diese Summe habe Benno Fuchs seit 2017 aber «stets von sich aus verneint», wie Spitalsprecher Markus von Rotz auf Anfrage sagt. Gar geschrumpft, nämlich von 4,75 auf 3,73 Millionen Franken, ist im letzten Jahr die Gesamtentschädigung für die Geschäftsleitung. Dies allerdings aus dem einfachen Grund, dass sie auf neun Mitglieder reduziert wurde. Gemäss Eignerstrategie soll die Gesamtvergütung für die Geschäftsleitung 5 Millionen Franken nicht übersteigen. Der Durchschnittslohn der 250 Chefärztinnen und -ärzte liegt gemäss Auskunft des Gesundheits- und Sozialdepartements bei rund 330'000 Franken. Die Spannweite ist dabei mit 230'000 bis 550'000 Franken beträchtlich. Wie oft der in der Eignerstrategie als Maximum («in der Regel») vorgegebene Lohn von 550'000 Franken in den letzten drei Jahren überschritten wurde, lässt das Departement offen und teilt auf Anfrage nur mit, es habe «in Einzelfällen moderate begründete Ausnahmen gegeben». (nus)

Regierungspräsident Guido Graf rechtfertigt die Anhebung der Entschädigungen für Ulrich Fricker und die weiteren Verwaltungsratsmitglieder unter anderem damit, dass das Gremium zugleich auch als Verwaltungsrat der Kantonsspital Nidwalden AG amte. Die im Jahresbericht ausgewiesenen Vergütungen würden beide Mandate beinhalten, jene für das Spital Nidwalden aber nicht unter die Vorgaben der Eignerstrategie des Kantons Luzern für die Luks AG fallen. Und weiter sagt Graf: «Die Vergütung für das Mandat bei der Luks AG allein genommen entspricht den Vorgaben der Eignerstrategie.»

Keine detaillierte Auskunft gibt der bei den Wahlen im Frühjahr 2023 nicht mehr antretende Mitte-Politiker auf die Frage, wie sich die Vergütungen auf die beiden Mandate aufschlüsseln. Auch die Frage, wie viele zusätzliche Sitzungen es im letzten Jahr wegen der Integration der Spital Nidwalden AG gegeben habe, bleibt unbeantwortet. Ebenso jene, welche Anteile Grundentschädigung, Sitzungsgelder und Spesen an der gesamten Lohnsumme des Verwaltungsrats und seines Präsidenten ausmachen.

Verwaltungsratspräsident ist ein 40- bis 50-Prozent-Job

Summarisch sagt Graf, mit der Integration der Spital Nidwalden AG seien «der Verantwortungsbereich, die Themenvielfalt sowie die Komplexität des Geschäftsfelds im Vergleich zur vorherigen Tätigkeit des damaligen Spitalrats um ein weiteres Spital angewachsen». Und der aktuelle Regierungspräsident betont: «Mit der aktuellen Abgeltung wird der neuen Ausgangslage Rechnung getragen.»

Das Mandat des Verwaltungsratspräsidenten umfasse im Übrigen weit mehr als die Sitzungen des Gremiums. Ulrich Fricker arbeite bereits bei der Vorbereitung der Verwaltungsratsgeschäfte eng mit der Geschäftsleitung des Spitals zusammen und vertrete das Unternehmen zusammen mit ihr gegen aussen. Insgesamt sei von einem Pensum von 40 bis 50 Prozent auszugehen.

Detaillierter äussert sich Graf zur Frage, warum die Regierung die gemäss Eignerstrategie maximal mögliche Anzahl von neun Verwaltungsratsmitgliedern voll ausnützt. Die Besetzung des strategischen Führungsorgans sei «der Grösse und Bedeutung der Unternehmung angemessen». Die aktuellen Verwaltungsrätinnen und -räte würden Fachwissen in neun Gebieten mitbringen. Es sei «heute nicht mehr möglich, dass einzelne Mitglieder mehrere dieser Bereiche abdecken könnten».

Andere Spitäler listen Honorare detailliert auf

Obwohl die Entschädigungen für Verwaltungsratsmitglieder von Spitalbetrieben und die ihrer Präsidenten aufgrund unterschiedlicher Strukturen nur bedingt miteinander vergleichbar sind, lässt sich doch sagen: Der Verwaltungsratspräsident der Luks AG verdient gut. So erhielt sein Amtskollege beim Kantonsspital St.Gallen im letzten Jahr mit 137'550 Franken deutlich weniger. Auch die Verwaltungsratspräsidenten des Kantonsspitals Aarau oder der Solothurner Spitäler verdienen massiv weniger. Alle drei Spitäler beschäftigen allerdings auch etwas weniger Mitarbeitende als das Luks.

Auf vergleichbare Saläre wie Ulrich Fricker kommen der Verwaltungsratspräsident des Berner Inselspitals, der grössten Schweizer Klinik, sowie der Spitalratspräsident des Unispitals Zürich. Der Verwaltungsratspräsident des Unispitals Basel, das wie das Unispital Zürich etwa gleich viele Angestellte wie das Luzerner Kantonsspital beschäftigt, verdiente im letzten Jahr wiederum deutlich weniger als Ulrich Fricker. Auffällig ist auch, wie detailliert andere Spitäler die Entschädigungen und Sitzungstage ihrer Verwaltungs- oder Spitalratsmitglieder und teils auch der Angehörigen der Geschäftsleitung ausweisen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen