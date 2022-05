Spitalstandort «Nicht nachvollziehbar»: Erneute Prüfung der Schwyzermatt sorgt in Sursee für Stirnrunzeln Bei der Ausmarchung für den neuen Spitalstandort ist auch Schenkon plötzlich wieder im Rennen. Für die Gemeinden kommt der Entscheid überraschend. Reto Bieri Jetzt kommentieren 27.05.2022, 05.00 Uhr

Das Spital in Sursee wird am alten Standort neu gebaut. Dafür hatte sich die Luzerner Regierung vor zwei Jahren entschieden. Auf Wunsch der Stadt Sursee hat der Kanton die Standortfrage Ende 2021 aber nochmals neu aufgerollt. Dies, um das Industriegebiet Münchrüti im Nordosten der Stadt zu prüfen. Da dort eine Firma die Verlegung ihres Hauptsitzes prüft, wird Platz frei.

Bleibt es doch nicht hier? Das Luzerner Kantonsspital in Sursee. Bild: Nadia Schärli

Daneben hat der Kanton kürzlich mitgeteilt, dass er sich auch die Schwyzermatt in der Nachbargemeinde Schenkon genauer anschaut. Pikant: Diese war bei der letzten Evaluation ein Topfavorit als neuer Spitalstandort. So wäre der Spitalrat gerne nach Schenkon gezügelt. Doch die Luzerner Regierung entschied sich im Frühling 2020 für einen Neubau am alten Ort. Die Schwyzermatt war damit vom Tisch.

Doch jetzt ist sie wieder im Rennen. Die Schwyzermatt soll im Sinne einer vollständigen Auslegeordnung einbezogen werden, begründete Yasmin Kunz, Leiterin Kommunikation des kantonalen Finanzdepartements, Mitte Mai gegenüber unserer Zeitung. Ein Neubau auf dem Areal habe den Vorteil, dass die Bauarbeiten den laufenden Spitalbetrieb nicht beeinträchtigen würden.

Links der mögliche neue Spitalstandort Münchrüti. Die rote Fläche entspricht der Planungszone.

Münchrüti besser erschlossen und in der Bauzone

Die Stadt Sursee hatte sich bei der letzten Evaluation dafür starkgemacht, dass das Spital in Sursee bleibt. Dass die Schwyzermatt nun wieder aufs Tapet kommt, sorgt in Sursee für Stirnrunzeln. Bauvorsteher Romeo Venetz:

«Für den Stadtrat ist es nicht nachvollziehbar, weshalb der Regierungsrat den ausgeschiedenen Standort Schwyzermatt erneut prüfen will.»

Auf die Frage, ob Sursee diesen Standort kategorisch ablehnt, antwortet Venetz diplomatisch: «Das zentrale Anliegen bleibt für den Stadtrat, dass das Luzerner Kantonsspital langfristig vor Ort eine umfassende und qualitativ hochwertige medizinische Versorgung der Bevölkerung sicherstellt.»

Luftaufnahme des Areals Münchrüti in Sursee Bild: Pius Amrein (16. Mai 2022)

Befürchtet der Stadtrat, dass sich der Spitalrat erneut für die Schwyzermatt aussprechen könnte? «Nein», sagt Venetz und zählt die Vorteile des Standorts Münchrüti auf. So sei die Fläche durch den öffentlichen Verkehr und den Langsamverkehr besser erschlossen und befinde sich bereits in der Bauzone. Über die Schwyzermatt habe sich der Stadtrat mit dem Kantonsspital nicht unterhalten, jedoch über die Münchrüti. «Bevor wir dem Regierungsrat die Variante Münchrüti als Option vorgeschlagen haben, haben diverse Abklärungen, mehrere Sondierungsgespräche mit dem Spital sowie Eigentümergespräche stattgefunden», so Venetz.

«Das Kantonsspital begrüsste die Variante Münchrüti und zeigte sich offen für eine vertiefte Prüfung.»

In der Folge habe man dem Regierungsrat die Münchrüti als alternative Standortvariante vorgeschlagen.

Schenkon will auf die Standortvorteile hinweisen

Dass die Schwyzermatt nochmals zum Thema wird, damit hat man auch in Schenkon nicht gerechnet. «Der Gemeinderat war überrascht», sagt Gemeindepräsident Adrian Mehr (FDP). Es sei unklar, was die neue Variante Münchrüti am damaligen Entscheid gegen die Schwyzermatt verändere.

Wird Schenkon nun Standort-Werbung betreiben? Adrian Mehr bleibt diplomatisch: Der Gemeinderat werde sich für die gute Gesundheitsversorgung in der Region einsetzen. «Patientinnen und Patienten wird es kaum interessieren, ob das Spital auf dem Stadtgebiet von Sursee oder in Schenkon steht.» Sicher werde die Gemeinde aber im Rahmen des Evaluationsprozesses auf die bereits bekannten Standortvorteile hinweisen. «Immerhin favorisierte der Spitalrat damals den Standort Schwyzermatt.»

Wie auch immer sich der Regierungsrat entscheidet: Klar ist, die Beteiligten brauchen Geduld. Die Standort-Evaluation dauert laut dem Kanton nämlich rund ein Jahr. Sursee hätte sich einen rascheren Entscheid gewünscht. «Der Stadtrat hat grosses Interesse daran, dass der Regierungsrat den Standortentscheid so früh wie möglich fällt, denn beim Standort Münchrüti handelt es sich um eine zeitlich befristete Option», sagt Venetz.

Für die Stadt, das Spital, das Pflegeheim Seeblick, die Grundeigentümerinnen und Grundeigentümer sowie die Bevölkerung bestünden zahlreiche Abhängigkeiten vom Entscheid des Regierungsrats. «Zudem gibt es im Anschluss mit Machbarkeitsstudie, Wettbewerb, Umzonung und Baubewilligungsverfahren noch einiges zu tun», gibt Venetz weiter zu bedenken.

