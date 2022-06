Wegen Corona: Weniger Anmeldungen für kantonales Jugendlager

Speziell ist die Situation in diesem Jahr für die Pfadi. Im Wallis geht nämlich ab dem 23. Juli während zweier Wochen das Bundeslager (Bula) über die Bühne. Es findet nur alle rund 14 Jahre statt. Die Vorbereitungen der Luzerner Pfadis seien auf Kurs, sagt der Mediensprecher der Pfadi Luzern, André Marty. «Alle 31 Abteilungen des Kantons Luzern nehmen teil, was uns sehr freut.» In Zahlen sind dies 1650 Kinder und Jugendliche plus rund 600 Leitungspersonen. Diese Zahlen würden im Durchschnitt der vergangenen Jahre liegen. «Die meisten Pfadi-Lager konnten auch während Corona zum Glück stattfinden», so Marty. Auch unter den rund 500 freiwilligen Bula-Helferinnen und Helfer habe es zudem zahlreiche Luzernerinnen und Luzerner.

Auch bei Jungwacht Blauring Luzern finden wiederum Sommerlager statt. Bei den Teilnehmerzahlen zeichne sich eine ähnliche Beteiligung ab wie vor Corona, sagt Melanie Röthlisberger, Fachstelle Sekretariat der Jubla Kanton Luzern. 2018 und 2019 waren es jeweils rund 3000 Kinder und Jugendliche, ein Jahr später aufgrund von Corona mit 2500 Teilnehmenden etwas weniger. Das Kantonslager im vergangenen Jahr zählte dann wiederum rund 3000 Teilnehmende. «Insgesamt sind die Zahlen recht konstant, was uns sehr freut», sagt Röthlisberger.