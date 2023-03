Nikolas Nikolajsen wohnt bald im St. Karlshof in Zug

St. Karlshof Das 45-Zimmer-Schloss des Zuger Bitcoin-Millionärs ist bald bezugsbereit 2018 kaufte Krypto-Währung-Pionier Niklas Nikolajsen den St. Karlshof in Zug. Bald zieht er dort ein. Unter seinem neuen Namen «Niklas Nikolajsen von Karlshof». Martin Messmer Jetzt kommentieren 16.03.2023, 16.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Niklas Nikolajsen von Karlshof auf einem Balkon des St. Karlshof. Bild: Instagram

Seit vier Jahren wird geplant, seit zwei Jahren renoviert, und bald ist alles fertig: Der denkmalgeschützte St. Karlshof, auch bekannt als Salesianum Zug, ist in Kürze bezugsbereit. Einziehen wird der Schlossbesitzer mit seiner Familie persönlich: Bitcoin-Legende Niklas Nikolajsen kündigte auf seinem Instagram-Profil an, dass «die Renovation zügig voranschreitet und im Sommer 2023 abgeschlossen ist». Dazu postete er einige Bilder des aussen bereits vollständig renovierten Gebäudes «sowie einiger der 90 Räume des Karlshof-Innenraums». Rund die Hälfte dieser Räume sollen als Zimmer genutzt werden können.

Er mag Bentleys, Waffen und Panzer

Nikolajsen kaufte das Schloss im Jahr 2018 für 18 Millionen Franken. Schlösser kann er sich leisten: Sein Vermögen wird von der Bilanz auf 225 Millionen Franken geschätzt, damit landete er 2022 locker in der Liste des Magazin der 300 reichsten Menschen in der Schweiz. Sein Geld machte er mit Kryptowährung, er gründete 2014 die Bitcoin Suisse AG mit Sitz in Zug. Nikolajsen wird auch schon mal als «Bitcoin-Paradiesvogel» bezeichnet, der gerne mit einem Sack Bargeld zum Autohändler fährt, dort zwei Bentleys kauft und sich dabei von einem TV-Team begleiten lässt. Bekannt ist Nikolajsen auch als Waffensammler. 2021 kaufte er sich sogar einen Panzer.

Riesen-Küche, Weinkeller, Zigarren-Lounge und «ZG 10»

Doch zurück zum St. Karlshof, dessen Sanierung sich der Bitcoin-Pionier gemäss Schätzungen zwischen 30 und 35 Millionen Franken kostet lässt. Kürzlich führte er einige Interessierte durch sein Schloss, wobei diese ein «Haus der Superlative» zu sehen bekommen hätten, wie die Zuger Presse berichtete. Im Esssaal etwa gäbe es eine Tafel, die 28 Gästen Platz biete, dazu noch einen etwas kleineren Tisch für 14 Personen. In der Küche kann die Crew aber für weitaus mehr Personen Köstlichkeiten zubereiten, nämlich für 400, etwa bei Festlichkeiten im Garten.

Weitere Kennzahlen des Schlosses: Sechs Gästezimmer, Appartements, Weinkeller, Zigarren-Lounge oder eine Tiefgarage für zehn Autos. In dieser werden wohl der erwähnte Bentley parken oder auch ein Mercedes Pullman mit Jahrgang 1938. An diesem Mercedes will Nikolajsen seine Autonummer «ZG 10» montieren, welche als teuerste Autonummer der Schweiz gilt und im Jahr 2018 bei einer Auktion des Strassenverkehrsamtes Zug einen Erlös von 233'000 Franken erzielte.

Schweizer Nationalhymne wurde auf St. Karlshof geschrieben

Zugang zum Anwesen soll auch die Öffentlichkeit haben. Und zwar in der Kapelle, die ebenfalls zum Anwesen gehört. Diese werde als Museum hergerichtet, heisst es. In dieser Kapelle schrieb Alberich Zwyssig im Jahr 1841 den Schweizerpsalm, also die Nationalhymne der Schweiz.

Der Millionär ist jetzt Schweizer und heisst «von Karlshof»

Nikolajsen freut sich, dass der St. Karlshof bald wieder in altem Glanz erstrahlt auch auch öffentlich nutzbar wird. «Ich wurde in Zug so gut aufgenommen. Da möchte ich der Stadt etwas zurückgeben», sagt der Mann aus Dänemark. Seit kurzem übrigens ist er auch Schweizer Bürger, gemäss der Jungfrau Zeitung erhielt er im August 2022 den roten Pass. Seither trage er auch einen neuen Namen: Niklas Nikolajsen von Karlshof.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen