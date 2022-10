Kulturgut Zentrum in St.Urban setzt sich für den Erhalt alter Bewässerungsmethoden in Europa ein Im Kanton Luzern bewässern noch sieben Bauern ihre Wiesen nach jahrhundertealter Tradition. Dabei wird Bachwasser gezielt auf die Matten geleitet. Susanne Balli Jetzt kommentieren 14.10.2022, 05.00 Uhr

Traditionelle Bewässerungsformen, die Bauern schon vor vielen hundert Jahren zur Bewässerung ihrer Felder genutzt haben, sind in Europa noch an einigen Orten anzutreffen. Zu den bekannteren gehören die künstlich angelegten Kanalsysteme (Levadas) auf Madeira oder auch die Waalwege im Südtirol. In der Schweiz sind vor allem die Suonen im Wallis bekannt.