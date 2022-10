Finanzpläne Kanton Luzern: Finanzkommission kritisiert Regierung

Staatshaushalt Kommission des Kantonsrats lehnt Aufgaben- und Finanzplan der Luzerner Regierung ab Die Planungs- und Finanzkommission des Luzerner Kantonsrats kritisiert die stark steigenden Ausgaben in den kommenden Jahren. Das Budget für das 2023 heisst sie hingegen gut. Lukas Nussbaumer 05.10.2022, 16.23 Uhr

Sitz des Luzerner Finanzdepartements an der Bahnhofstrasse in Luzern. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 19. Januar 2022)

Dem Kanton Luzern geht es finanziell blendend: Die Rechnungen schlossen in den vergangenen vier Jahren stets positiv ab, und auch heuer soll der Überschuss gemäss der letzte Woche veröffentlichten zweiten Hochrechnung über 160 Millionen Franken betragen. Das sind rund 144 Millionen mehr als budgetiert worden war. Dennoch beantragt die Planungs- und Finanzkommission dem Kantonsrat, den Aufgaben- und Finanzplan (AFP) für die Jahre 2023 bis 2026 an der Session von Ende Oktober an die Regierung zurückzuweisen.