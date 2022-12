Regierungskonferenz: Corinne Troxler leitet Sekretariat

Stabsstelle Corinne Troxler führt ab Januar das Konferenzsekretariat der Zentralschweizer Regierungskonferenz Die Zentralschweizer Regierungskonferenz hat die bisherige Stellvertreterin Corinne Troxler zur Nachfolgerin von Beat Hensler gewählt. 22.12.2022, 11.23 Uhr

Corinne Troxler Bild: PD

Corinne Troxler übernimmt per Januar die Leitung des Konferenzsekretariats der Zentralschweizer Regierungskonferenz (ZRK). Sie folgt auf Beat Hensler, der in Pension geht und Troxler noch bis Mitte 2023 in einem reduzierten Pensum unterstützen wird. Troxler hat Geschichte, Politikwissenschaft und Völkerrecht studiert und arbeitet seit acht Jahren als stellvertretende Konferenzsekretärin.