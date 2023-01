Standortprobleme Bundesasylzentrum: Kann Luzern den Schwyzern überhaupt helfen? Die Schwyzer Regierung will im Wintersried höchstens ein Zentrum mit 170 statt 340 Plätzen zur Verfügung stellen. Für die andere Hälfte hoffen die Schwyzer auf den Kanton Luzern. Doch hier hat die Standortsuche für «eigene» Asylsuchende «höchste Priorität». Alexander von Däniken Jetzt kommentieren 10.01.2023, 05.00 Uhr

Schwyz wollte nicht, Luzern schon. Trotzdem hat das Staatssekretariat für Migration (SEM) bekanntlich anders entschieden: Das Zentralschweizer Bundesasylzentrum mit 340 Plätzen soll im Wintersried im Bezirk Schwyz zu stehen kommen. Die Enttäuschung in Luzern war so gross wie der Widerstand in Schwyz. Bis das provisorische Zentrum auf dem Glaubenberg Mitte 2025 definitiv schliesst, muss eine Lösung her. Diese könnte sich nun abzeichnen, wie der Bote der Urschweiz kürzlich berichtete. Demnach will die Schwyzer Regierung im Wintersried höchstens ein reduziertes Bundesasylzentrum ohne Verfahrensfunktion für maximal 170 Plätze erlauben. Weitere Standorte für ein zweites Zentrum würden noch gesucht. Auch im Kanton Luzern.

Der umstrittene Standort auf dem Areal Wintersried in Schwyz. Urs Flüeler/Keystone

Der Luzerner Gesundheits- und Sozialdirektor Guido Graf bestätigt auf Anfrage unserer Zeitung, die Regierung habe am vergangenen

20. Dezember dem Bund geschrieben, im Kanton Luzern einen Standort für ein Bundesasylzentrum ohne Verfahrensfunktion suchen zu wollen. Die kantonale Dienststelle Immobilien sei damit beauftragt worden, geeignete Grundstücke oder Gebäude abzuklären, so der Mitte-Regierungsrat weiter. Er betont allerdings auch: «Für den Regierungsrat ist aber klar, dass momentan die höchste Priorität die Bewältigung der ihm zugewiesenen Personen aus dem Asyl- und Migrationsbereich hat, die nach wie vor – insbesondere im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine – unverändert bleibt.»

So viele Personen aus Ukraine wie vor einem Jahr insgesamt

Heisst: Das Schaffen kantonaler Plätze hat Vorrang. Und ist auch so schon schwierig genug. Ende November 2022 befanden sich im Kanton Luzern gemäss Statistik des SEM 5768 Personen im Asylprozess. Davon stammten 2888 Personen aus der Ukraine – so viele wie Personen insgesamt ein Jahr zuvor.

Zwar hat der Bund die vorzeitige Zuweisung von Asylsuchenden an die Kantone Mitte Dezember aufgehoben. Doch der Zustrom an geflüchteten Personen bleibt hoch. Das zeigt sich auch daran, dass die Schweizer Armee dem SEM die Mehrzweckhalle auf dem Waffenplatz Emmen zur Verfügung stellt. 200 Plätze stehen dort seit Anfang November 2022 zur Verfügung. Allerdings nur temporär bis voraussichtlich März dieses Jahres. Derweil prüft der Kanton in mehreren Gemeinden die Eröffnung von Zivilschutzanlagen für die Notunterbringung. Auch, weil bis Ende März voraussichtlich rund 600 Plätze aus befristeten Zwischennutzungen wegfallen werden. Die in Zivilschutzanlagen untergebrachten Personen würden nur für eine kurze Dauer dort bleiben, bis für sie eine nachhaltige Unterbringung gefunden werden würde, versicherte der Kanton im Dezember.

Im Zusammenhang mit einem Bundesasylzentrum steckt Guido Graf weitere Grenzen ab. So komme im Kanton Luzern nur ein Bundesasylzentrum in Frage, wenn in der Zentralschweiz ein weiterer Kanton ein Zentrum baue. Das habe die Regierung im März letzten Jahres beschlossen, als sie erstmals wieder ein Zentrum auf Luzerner Boden in Erwägung zog.

