Stansstad Frontalkollision am Lopper fordert zwei Verletzte Bei einer Frontalkollision auf der Lopperstrasse wurden am Montagnachmittag zwei Personen leicht verletzt. Beim Unfall erlitten beide Autos Totalschaden. 12.07.2022, 19.15 Uhr

Beim Unfall erlitten beide Autos Totalschaden. Bild: Kantonspolizei Nidwalden

Eine 56-jährige Autofahrerin war von Alpnach in Richtung Stansstad unterwegs, als sie in einer leichten Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn geriet. Gemäss Mitteilung der Nidwaldner Kantonspolizei kollidierte sie dabei mit einem entgegenkommenden Auto frontal und verletzte sich leicht. Der Unfall erreignete sich am Montagnachmittag gegen 13.20 Uhr.