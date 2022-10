Start-up So sollen junge Eltern Platz, Zeit und Geld sparen – Babyausstattung kann nun gemietet werden Das Start-up «kiddos» der Willisauerin Zeliya Schär vermietet Babyausstattung. Damit will sie eine nachhaltige Alternative zum Kauf neuer Produkte bieten. Marion Waldmann Jetzt kommentieren 14.10.2022, 15.59 Uhr

Als Zeliya Schär vor drei Jahren Mutter wurde, realisierte sie, wie viele Dinge ein Baby braucht – das Meiste davon jedoch nur für wenige Monate. «Damals dachte ich, es wäre toll, wenn man Produkte einfach so lange mieten könnte, wie man sie braucht und sie dann retournieren könnte», sagt Schär. Damit war die Idee für «kiddos» geboren – ein Start-up, das Babyausstattung vermietet.

Gründerin Zeliya Schär führt «kiddos» als «one-woman-business». Bild: Roger Grütter (Willisau, 6. Oktober 2022)

Die Umsetzung fiel Schär nicht schwer, da sie bereits Erfahrung in der Start-up-Szene in Luzern sammeln konnte. «Dort habe ich gelernt: Man sollte nicht ewig an einer Idee herumstudieren, sondern diese einfach umsetzen und schauen, was passiert», sagt die 30-Jährige, die einen Bachelor in Tourismus und Mobilität hat und nun ihr Masterstudium in Applied Information and Data Science an der Hochschule Luzern absolviert. Ende August stellte Schär ihren Mietshop online.

Mieten soll so einfach werden wie Onlineshopping

Mit «kiddos» soll mieten so einfach werden, wie etwas online zu kaufen. Im Onlineshop sucht man ein Produkt aus und gibt die Mietdauer an. Die Lieferung erfolgt anschliessend direkt nach Hause. Der Rückversand ist kostenlos, grössere Pakete werden durch einen Speditionspartner abgeholt. Schär führt das Start-up alleine, wobei sie von ihrer Familie und ihrem Partner unterstützt wird.

Schär hat neben Bettchen und Wiegen unter anderem Tragejacken, sowie eine kleine Auswahl an Babykleidung im Sortiment. Bild: Roger Grütter (Willisau, 6. Oktober 2022)

Da an Miet-Babykleidung bereits ein grosses Angebot bestehe, hat Schär kaum welche im Shop. «Ich biete vor allem Produkte an, die teuer in der Beschaffung sind und nur für kurze Zeit genutzt werden können», sagt sie. So hat sie etwa Beistellbettchen, Federwiegen und Tragejacken im Sortiment.

«Wenn man nur für die benötigte Zeit bezahlen muss, ist das günstiger, als das Produkt zu kaufen.»

Eltern zahlen auch für Bequemlichkeit

Wobei, Geld zu sparen sei meist gar nicht der erste Gedanke ihrer Kundschaft, so Schär. Mit einem Neugeborenen seien viele Eltern bereits so eingespannt, dass sie es schätzen, die Secondhand-Produkte bequem nach Hause geliefert zu bekommen. «Dann bezahlt die Kundschaft lieber 20 Franken mehr für den Versand und muss das Produkt dafür nicht irgendwo abholen», sagt Schär, die gerade ihr zweites Kind erwartet.

Einen weiteren Vorteil der Miete sieht sie darin, dass man sich nach dem Gebrauch nicht ums Einlagern oder Weitergeben kümmern muss. Das spare Platz und Zeit, sagt die Willisauerin.

Auch sei die Miete praktisch, um neue Produkte auszuprobieren. Ein Beispiel ist die Federwiege: Neu kostet diese rund 650 Franken, bei «kiddos» kann sie für 60 Franken monatlich gemietet werden. «Manche Kinder lieben es, andere erschrecken ab der Wippbewegung. In diesem Fall kann das Produkt nach kurzer Miete zurückgesendet und viel Geld gespart werden», so Schär.

Kinder stärken das Umweltbewusstsein

Schliesslich sei die Miete auch nachhaltiger, da sie die Lebensdauer der Produkte verlängere. Ein Thema, das Schär schon immer interessiert hat. «Ein Kind zu haben, hat mein Bewusstsein dafür noch verstärkt.» So gehe es auch ihrer Kundschaft, die ihren Konsum reduzieren wolle.

Trotz der Vorteile stellt sich die Frage, warum es eine Vermietung braucht. Denn: Babyartikel werden oft zwischen jungen Eltern weitergegeben. Schär dazu: «Manche Leute haben als Erste oder Einzige in ihrem Umfeld Kinder und somit nicht diese Möglichkeit. Diese Lücke kann ich abdecken.» Auch sie wurde als Erste in der Familie und im Freundeskreis Mutter.

«Ich hätte dieses Angebot selbst sehr geschätzt.»

Dass sie einmal von «kiddos» leben kann, hält Schär aber für utopisch: «Meine Zielgruppe ist eher klein: Babyausstattung braucht man nur für kurze Zeit und viele Neueltern möchten für ihre Kleinen lieber neue Produkte kaufen, als auf die nachhaltige Lösung zu setzen.»

Erweiterung des Sortiments ist in Planung

Die Produkte für ihren Mietshop kauft Schär selber ein. Sie achte dabei auf nachhaltige Herstellung und Langlebigkeit. Auch Privatpersonen können gebrauchte Produkte in gutem Zustand an «kiddos» verkaufen. «Das möchte ich weiter ausbauen, da es gut zu meiner Philosophie passt, den Lebenszyklus toller Produkte zu verlängern», sagt Schär.

Zukünftig möchte sie ihr Sortiment ausweiten, unter anderem mit nachhaltiger Umstandsmode. Grundsätzlich über das Angebot entscheiden soll aber die Kundschaft, mit der Schär den Austausch sehr schätzt: «Es motiviert mich, Feedback abzuholen und umzusetzen. Die Resonanz ist bisher sehr positiv.»

