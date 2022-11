Statistik Allzeitrekord: Luzerner Kantonsratsmitglieder schreiben so viele Vorstösse wie nie Erstmals in der Geschichte des Luzerner Kantonsparlaments wurden während einer Legislatur mehr als 1000 Vorstösse eingereicht. Besonders aktiv sind Politikerinnen und Politiker aus den Reihen der SP. Lukas Nussbaumer Jetzt kommentieren 14.11.2022, 05.00 Uhr

Die Debatten des Kantonsrats werden jeweils im Livestream übertragen. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 21. Juni 2022)

Die Luzerner Kantonsratsmitglieder schreiben sich in dieser Legislatur die Finger wund. Bis jetzt haben sie zusammen schon 1020 Vorstösse verfasst. Das sind ein gutes halbes Jahr vor Ende der Legislatur so viele, wie zuvor noch nie während einer ganzen, vier Jahre dauernden Legislatur eingereicht wurden. Der bisherige Rekord mit 909 Motionen, Postulaten und Anfragen stammt aus der Periode zwischen 2003 und 2007 (siehe Grafik). Er dürfte bis Ende der laufenden Legislatur im nächsten Juni um mindestens 300 Vorstösse übertroffen werden – vor den Wahlen zeigen sich die Volksvertreterinnen jeweils besonders emsig.

Fleiss zeichnet insbesondere die Mitglieder der SP aus. Sie haben nicht nur absolut am meisten Vorstösse deponiert, sondern mit grossem Abstand auf die Grünen und Grünliberalen auch pro Fraktionsmitglied. Am anderen Ende der Rangliste befindet sich die FDP, bei der allerdings Gaudenz Zemp mit 25 Vorstössen heraussticht. Er gehört damit zu den aktivsten Ratsmitgliedern.

Gaudenz Zemp: «Bin bereit, viel Freizeit zu investieren»

Der 59-Jährige aus St.Niklausen begründet die Vielzahl seiner Vorstösse mit seinem breiten Netzwerk in der Wirtschaft und im Bildungsbereich. So würden viele Themen an ihn herangetragen, die er dann aufnehme. «Ich bin bereit, dafür viel Freizeit zu investieren, weil ich auch etwas bewegen kann», sagt der Direktor des kantonalen KMU- und Gewerbeverbands zu seiner Motivation. Dass er derart aktiv sei, sei kein Ausdruck der Unzufriedenheit mit der Regierung, denn mit dieser sei er «grossmehrheitlich zufrieden, obwohl natürlich nicht immer alles perfekt läuft». Die Antworten auf seine Vorstösse bezeichnet der seit 2015 im Parlament wirkende Freisinnige als «in der Regel gewissenhaft und faktenbasiert, auch wenn sie mir nicht immer passen».

Ebenso hoch motiviert gibt sich der «Vorstosskönig», SP-Kantonsrat Hasan Candan. «Das politische Amt ist für mich ein Privileg und bereitet mir sehr viel Freude. Darum bringe ich mich sehr aktiv ein», sagt der 37-jährige Stadtluzerner. Anders als Gaudenz Zemp ist der Biologe nicht zufrieden mit der Regierung. Beim Klimaschutz oder der Biodiversität mache diese «ganz klar zu wenig, ihr fehlt es in umwelt-, aber auch gesellschaftspolitischen Fragen an gewissen Kompetenzen». Er fühle sich deshalb verpflichtet, Anliegen frühzeitig einzubringen – und er nehme manchmal auch mehrere Anläufe, die dann wie beim Ölheizverbot oder dem Kampf um mehr Geld für die Biodiversität zum Erfolg geführt hätten. Mit ein Grund für die hohe Zahl von 44 Vorstössen sei, dass die SP nicht in der Regierung vertreten sei. «Oft fehlen uns Informationen oder sie werden uns vorenthalten. Das erschwert die politische Arbeit.»

Der fleissigste Parlamentarier in der mit 34 Mitgliedern grössten Fraktion der Mitte ist Daniel Piazza. Wie bei Gaudenz Zemp gilt auch für ihn: Er nimmt oft an ihn herangetragene Themen auf. Zudem sei es ihm wichtig, seine eigenen Ideen aus 24 Jahren Politisieren einzubringen. «Aktives Mitwirken motiviert mich», sagt der Malterser. Die Antworten der Regierung auf seine 17 Vorstösse bezeichnet er als «in aller Regel gut bis sehr gut».

Urban Frye: «Denen eine Stimme geben, die keine haben oder nicht gehört werden»

Bei den Grünen heisst der emsigste Vorstossschreiber Urban Frye. Er will mit seinen Eingaben «denen eine Stimme geben, die keine haben oder nicht gehört werden». Die Regierung habe immer noch das Gefühl, sie könne Projekte ohne Einbezug der Zivilgesellschaft durchboxen oder im Alleingang meistern, wie die Unterbringung der geflüchteten Menschen ohne Einbezug der grossen Hilfsbereitschaft der Bevölkerung zeige. «In dieser Hinsicht ist die Regierung vollkommen beratungsresistent», sagt der Stadtluzerner. Er könne sich an keine Antwort auf seine 20 Vorstösse erinnern, in der die Regierung einen Fehler eingeräumt habe oder ein Anliegen wirklich ernsthaft habe prüfen wollen.

Bei SVP und GLP sind die aktivsten Verfassenden von Vorstössen gleichzeitig Fraktionsvorsitzende, nämlich Armin Hartmann und Claudia Huser. Beide kandidieren auch für die Regierung und betonen, die Vielzahl ihrer Vorstösse habe nichts zu tun mit persönlichen Ambitionen. So sagt Claudia Huser:

«Ich wurde im Juni nominiert, habe aber seit Mai keinen Vorstoss mehr eingereicht. Ich werde dann aktiv, wenn ich ein Thema habe.»

Die Stadtluzernerin begründet ihre 16 Vorstösse und ihre häufigen Wortmeldungen damit, dass sie sich im Rat gerne aktiv beteilige und den Kanton mitgestalten wolle.

Sogar 25 Vorstösse deponiert hat Armin Hartman. Er habe «als Mensch und Politiker einen starken Gestaltungswillen» und wolle mithelfen, den Kanton gut aufzustellen. Das sei gleichzeitig auch sein Auftrag als gewählter Volksvertreter. Wie Claudia Huser ist auch Armin Hartmann mit den Antworten der Regierung meist zufrieden. Er wünschte sich jedoch «öfter politische Würdigungen», während die GLP-Fraktionschefin die Interpretationen und Empfehlungen der Exekutive als «nicht immer gut» bezeichnet.

FDP fordert höhere Hürden für dringliche Vorstösse

So krass die Unterschiede bei der Zahl der Vorstösse pro Fraktion sind, so verschieden beurteilen die Fraktionsvorsitzenden die rekordhohe Gesamtzahl. Als Problem wahrnimmt die Flut indes nur FDP-Fraktionschef Georg Dubach. «Wir sind dezidiert der Meinung, dass höhere Hürden für die Einreichung von dringlichen Vorstössen geschaffen werden müssen.» Mit den vielen Anfragen werde insbesondere versucht, Medienpräsenz zu erreichen, über eine konstruktive und verlässliche Politik sage die Zahl der Vorstösse nichts aus. «Persönliche Gespräche mit der Regierung oder Mitarbeitenden der Verwaltung sind günstiger und meistens effizienter», sagt Dubach. Der frühere Gemeindepräsident von Triengen fände es nützlich, wenn die Regierung bei der Beantwortung von persönlichen Vorstössen, die einen Planungsbericht oder ähnlich umfangreiche Abklärungen erfordern, eine Kostenschätzung vornehmen würde.

Für SVP-Fraktionschef Armin Hartmann nähert sich der Kantonsrat einer kritischen Grösse. Seine Partei schlage deshalb das Instrument der «einfachen Anfrage» vor. Eine solche müsste durch die Regierung rascher beantwortet werden, dafür würde auf eine Diskussion im Parlament verzichtet. Wenig hält Hartmann von einem Preisschild auf jedem Vorstoss, wie es in anderen Parlamenten üblich ist und wie es die FDP wünscht. Der Mehrwert eines Vorstosses sei «subjektiv. Ob sich die Kosten eines Vorstosses gelohnt haben, lässt sich niemals objektiv beurteilen.»

Wären SP, Grüne und GLP mit einem Sitz in der Regierung weniger produktiv?

An eine abschreckende Wirkung aufgrund von Angaben zu den Kosten von Vorstössen glaubt auch Mitte-Fraktionschef Adrian Nussbaum nicht. Die vielen Vorstösse seien auch auf die Klimasession im Sommer 2019 und auf die Coronakrise zurückzuführen. Es gebe jedoch viele Anfragen, bei denen die Diskussion verkürzt werden sollte. Dies möchte Nussbaum aber nicht mit starreren Regeln, sondern mit einer Veränderung der Debattenkultur erreichen.

Während Armin Hartmann die hohe Zahl der Vorstösse aus den Reihen von SP, Grünen und GLP auf ihr Fehlen in der Regierung zurückführt, zweifelt Adrian Nussbaum daran, dass diese Fraktionen bei einer Vertretung in der Exekutive weniger Vorstösse produzieren würden:

«Gerade bei SP und Grünen habe ich ab und zu schon das Gefühl, dass es weniger darum geht, etwas zu verändern, als vielmehr darum, ein politisches Thema zu besetzen und die eigene Haltung zu zementieren.»

SP und Grüne: Demokratie darf etwas kosten

Gegen höhere Hürden für Vorstösse kämpfen die Fraktionsvorsitzenden von SP, Grünen und GLP. Für Marcel Budmiger von der SP wollen die Politisierenden mit ihren Vorstössen den Kanton gestalten und nicht einfach die Vorschläge der Regierung abnicken. Handlungsbedarf gebe es keinen. Eine viel grössere Herausforderung für ein Milizparlament seien die grossen Planungsberichte und Botschaften zu komplexen Themen – «insbesondere deshalb, weil sie von der Regierung immer kurzfristiger veröffentlicht werden». Klar ist für den Stadtluzerner auch:

«Würde die Regierung soziale und ökologische Themen mehr gewichten, gäbe es wohl weniger Vorstösse von uns.»

Grüne-Co-Fraktionschefin Korintha Bärtsch begründet die vielen Vorstösse aus ihren Reihen damit, dass ihre Partei nicht in der Regierung vertreten und mit der Arbeit der Exekutive «häufig nicht zufrieden» sei. Wie Marcel Budmiger findet auch sie, Demokratie dürfe etwas kosten. Und sie sagt: «Jedes Parlamentsmitglied hat nicht nur das Recht, Vorstösse einzureichen. Eine aktive Einflussnahme wird von den Wählerinnen und Wählern sogar erwartet. Ein aktives Parlament ist das Beste, was einer Demokratie passieren kann.»

Obwohl GLP-Fraktionschefin Claudia Huser in der Vorstossflut «gewisse Schwierigkeiten» sieht, ist sie «klar gegen eine Limitierung. Vorstösse sind ein wichtiges demokratisches Mittel.» Die Anpassung der Anfrage, nach welcher im Rat künftig nicht mehr darüber diskutiert würde, unterstützt Huser. Nichts hält sie dagegen von einem Preisschild auf Vorstossantworten. Sie sehe bei der Regierung aber noch Potenzial, wenn es darum gehe, die nicht in der Exekutive vertretenen Parteien thematisch und im Prozess von politischen Geschäften aktiver und früher einzubeziehen. «So könnten wir mehr mitgestalten und unsere Anliegen damit auch auf diesem Weg besser einbringen.»

