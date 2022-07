Statistik Braucht es eine Reform des Wahlsystems? Agglo-Gemeinden wollen mehr Sitze im Luzerner Kantonsrat Kriens und Ebikon sind im Kantonsparlament massiv untervertreten. Nun fordern Gemeindebehörden eine Diskussion über die Zusammensetzung der Wahlkreise. Lukas Nussbaumer Jetzt kommentieren 23.07.2022, 05.00 Uhr

Im 120-köpfigen Luzerner Kantonsrat sind 29 der 80 Gemeinden nicht vertreten. Bestimmt werden die Volksvertreterinnen und -vertreter nämlich pro Wahlkreis. Und da liegt es in der Natur der Sache, wenn sich in Wahlkreisen mit mehr Gemeinden als Sitzen nicht jede Kommune im Kantonsparlament wiederfindet (siehe Tabelle).

Seltsamer mutet an, wenn im grössten Wahlkreis Luzern-Land mit 30 Sitzen und 17 Gemeinden gleich vier Kommunen über keine Delegation in Luzern verfügen und bevölkerungsstarke wie Kriens, Ebikon und Horw massiv untervertreten sind. Auf der anderen Seite sind Flühli, Menznau und Greppen mit drei beziehungsweise zwei Kantonsratsmitgliedern krass übervertreten (siehe Grafik).

Aus rechtlicher Sicht sind diese Konstellationen möglich. Sie gründen in der Verfassung, dem Stimmrechtsgesetz und einem Beschluss, den der Kantonsrat alle vier Jahre aufgrund der Bevölkerungsentwicklung fällt. So musste die Stadt Luzern 2019 einen Sitz an den Wahlkreis Sursee abtreten.

Untervertretung wird oft thematisiert

Die Stadtpräsidentin von Kriens sowie die Gemeindepräsidenten von Ebikon und Horw sagen, die starke Untervertretung sei in ihren Gemeinden ein Thema.

Stadtpräsidentin von Kriens, Christine Kaufmann. Bild: Dominik Wunderli

«Kriens braucht eine stärkere Vertretung im Kantonsrat. Das hören wir immer wieder, gerade auch aus dem Einwohnerrat»,

sagt Christine Kaufmann, Stadtpräsidentin von Kriens und Mitte-Kantonsrätin. Eine stärkere Vertretung der Agglo-Gemeinden im Kantonsparlament wünscht sich auch Parteikollege Daniel Gasser, der Gemeindepräsident von Ebikon ist und ebenfalls im Kantonsrat politisiert.

Kaufmann und Gasser, aber auch Ruedi Burkard als Gemeindepräsident von Horw führen die Untervertretung auf den mit urbanen Grossgemeinden und ländlichen wie Meierskappel oder Schwarzenberg sehr heterogen zusammengesetzten Wahlkreis Luzern-Land zurück. «Es ist für Kandidierende in den anonymeren urbanen Gemeinden sehr schwierig, in einer kleinen Gemeinde Wählerinnen und Wähler zu gewinnen», sagt Burkard, der bis 2019 für die FDP im Kantonsrat sass.

Kleinen Gemeinden passt das Wahlsystem

Also drängt sich eine Reform des Wahlsystems auf? «Man sollte die Zusammensetzung in der Tat in Frage stellen, um die Grösse der Agglo-Gemeinden im Parlament besser abzubilden», sagt Christine Kaufmann. Auch Daniel Gasser und Ruedi Burkard würden eine Debatte über Zahl und Zusammensetzung der Wahlkreise begrüssen. «Das könnte wertvoll sein», so Gasser. Nicht als störend betrachten sie die Übervertretung von Gemeinden wie Flühli oder Greppen.

Laut Hella Schnider, der Gemeindepräsidentin von Flühli, profitiert ihre Gemeinde nicht direkt von der starken Vertretung. Ihre Kantonsrätinnen und Kantonsräte könnten die politischen Wege durch direkte Erklärungen aber schon einmal verkürzen. Eine Anpassung des Wahlsystems braucht es für die Mitte-Politikerin nicht. Politische Anliegen bräuchten die Zustimmung aus allen Regionen, und diese erreiche man mit guten Argumenten und Fakten. «Da ist es egal, ob es aus einer Gemeinde mehr Kantonsratsmitglieder hat oder nicht.»

Wer im Parlament vertreten ist, profitiert

Auch Claudia Bernasconi, die Gemeindepräsidentin von Greppen und Mitte-Kantonsrätin ist, will am Wahlsystem nicht rütteln. Die Stimmbeteiligung bei den Kantonsratswahlen betrage etwa 40 Prozent.

Claudia Bernasconi, Gemeindepräsidentin von Greppen. Bild: PD

«Würden mehr Wählende von ihrem Recht Gebrauch machen, könnten auch grössere Gemeinden profitieren. Somit funktioniert die Demokratie. Es braucht keine Anpassungen.»

Klar ist für sie auch, dass jede Gemeinde von einer Vertretung im Parlament profitiert – durch die Möglichkeit der direkten Einflussnahme in den Kommissionen und an den Sessionen. Zusätzlich würden viele Informationen direkt an den Gemeinderat gelangen. Auch der umgekehrte Weg – Anliegen aus den Gemeinden werden von ihren Kantonsratsmitgliedern mit Vorstössen eingebracht – sei möglich. Bernasconi betont aber, die Gemeinden würden von der Regierung und dem Departement jeweils «gut und proaktiv informiert».

