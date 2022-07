Statistik So viel Geld nahmen die Zentralschweizer Kantone durch Bussen ein – Luzern ist absoluter Spitzenreiter Die Zentralschweizer Kantone haben 2019 rund 80 Millionen Franken an Bussgeldern aufgenommen. Die Auswertung der Statistik zeigt starke kantonale Unterschiede. Der Kanton Obwalden etwa erhielt nur einen Zehntel dessen, was der Kanton Luzern in dem Zeitraum einnahm. 13.07.2022, 08.54 Uhr

Falsch parkiert, zu schnell oder aus Versehen auf dem Busstreifen gefahren? All das führt in der Schweiz zu Ordnungsbussen – zwischen zehn und 300 Franken werden bei diversen Übertretung des Gesetzes fällig. 2019 mussten in der Schweiz so Bussen in der Höhe von 936 Millionen Franken bezahlt werden, wie PilatusToday schreibt. Anfang Woche berichtete der Blick von einem starken Wachstum der Bussengelder-Einnahmen seit 1990 und 2019. Die Gesamtsumme stieg in dem Zeitraum um 700 Millionen Franken.

Auch die Zentralschweizer Kantone profitieren von dieser Entwicklung, wie PilatusToday unter Berufung auf Zahlen der Eidgenössischen Finanzverwaltung schreibt.

In der Zentralschweiz stiegen die Gesamteinnahmen mit Bussengeldern zwischen 1990 und 2019 um 6,9 Prozent. In allen Kantonen stiegen die Einnahmen von Jahr zu Jahr – ausser in Nidwalden. Dort halbierte sich der Betrag innerhalb von zehn Jahren gar. Über die Gründe gibt die Statistik des Bundes keine Auskunft.

Insgesamt nahmen die Zentralschweizer Kantone im Jahr 2019 rund 78 Millionen Franken ein. Obenaus schwingt der Kanton Luzern mit fast 38 Millionen Franken Busseneinnahmen. Am wenigsten profitierte der Kanton Obwalden von Ordnungsbussen – die Einnahmen blieben relativ konstant, 2019 waren es gerade einmal 3,8 Millionen Franken mehr. Nur zehn Prozent dessen, was der Kanton Luzern im selben Zeitraum einnahm.

Grösstenteils wurden Verkehrsbussen fällig

Die Einnahmen der Zentralschweizer Kantone lassen sich nach der Art der Bussen aufschlüsseln. Den grössten Teil der eingenommenen 78 Millionen Franken machen Verkehrsbussen aus. Gut 43 Millionen Franken brachten Übertretungen im Strassenverkehr den Kantonen ein.

Rund ein Drittel der Bussen wurden von einem Gericht ausgesprochen, beispielsweise wegen Straftaten wie Körperverletzung. 13 Prozent der Bussengelder wurden im Zusammenhang mit Strafen im Bereich des Finanz- und Steuerwesens ausgesprochen, die restlichen Bussgelder wurden in der Statistik nicht genauer zugeordnet.

Auffällig ist der Anteil der Bussen aus der Finanz- und Steuerverwaltung an den Einnahmen der einzelnen Kantone. Während diese in den Kantonen Uri und Obwalden unter zehn Prozent betragen, nimmt der Kanton Luzern mit 28 Prozent mehr als jeder andere Zentralschweizer Kanton damit ein. Der Wert beträgt gar doppelt so viel wie der Schweizer Durchschnitt.

Hingegen nimmt der Kanton Uri beinahe die Hälfte seiner Bussengelder durch die Rechtssprechung ein. Viel mehr als die anderen Kantone in der Statistik – und ebenfalls das Doppelte des Schweizer Durchschnitts. Weder der Kanton Luzern noch der Kanton Uri konnten gegenüber PilatusToday Angaben für diese Ausschläge in der Statistik machen. (mha)