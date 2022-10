So wird im Kanton Luzern geheizt - und wo Luft nach oben besteht

Statistik So wird im Kanton Luzern geheizt – und wie es ökologischer ginge Die Luzernerinnen und Luzerner wohnen in Gebäuden, die aus ökologischer Sicht sinnvoller geheizt werden als im Durchschnitt der Schweiz. Trotzdem gibt es Verbesserungspotenzial. Lukas Nussbaumer Jetzt kommentieren 29.10.2022, 05.00 Uhr

Knapp 50 Prozent der Wohngebäude im Kanton Luzern werden mit Öl und Gas beheizt. Öl ist mit einem Anteil von etwas über 40 Prozent die mit Abstand verbreitetste Heizquelle. Das ist auch im landesweiten Durchschnitt so, wie das Bundesamt für Statistik und Lustat Statistik Luzern kürzlich mitgeteilt haben (siehe Grafik).

Verglichen mit dem Mittel der Schweiz sind Gasheizungen im Kanton Luzern selten. Anders ist dies bei den ökologisch sinnvollen Systemen Wärmepumpe und Holz, wo die Anteile im Kanton Luzern höher liegen als im Durchschnitt. Bei den umfangmässig unbedeutenden Kategorien Fernwärme und Solarthermie sind die Luzerner Werte leicht unterdurchschnittlich.

Grosse Unterschiede gibt es zwischen den Gemeinden. Besonders oft auf Wärmepumpen setzen mit Anteilen von gegen 50 Prozent Mauensee, Oberkirch und Hildisrieden. Am anderen Ende der Öko-Skala befinden sich Luzern, Kriens und Emmen, wo die ganz grosse Mehrheit der Gebäude mit fossilen Brennstoffen versorgt wird – in Luzern sind es hohe 87 Prozent. Mehrheitlich Holz verbrannt wird in den Entlebucher und Hinterländer Gemeinden Romoos (67 Prozent), Luthern (60 Prozent) und Hergiswil (52 Prozent).

Boom bei Wärmepumpen: Umweltfreundlich und effizient

Wie die Statistiken zeigen, erleben Wärmepumpen in jüngster Zeit einen regelrechten Boom. Wohngebäude, die von 2001 bis 2021 erbaut wurden, werden mit Abstand am häufigsten auf diese Art beheizt – zu 63 Prozent. Bei Wohngebäuden früherer Perioden betrug der Wert jeweils unter zehn Prozent.

Der hohe Anteil an Wärmepumpen macht Sinn: Sie zählen zu den umweltfreundlichsten Heizsystemen. Wärmepumpen benötigen zwar Strom, jedoch so wenig, dass es gut möglich ist, die benötigte Energie über eine Photovoltaikanlage selber zu gewinnen. Wer auf diese Kombination setzt, heizt ohne CO 2 -Ausstoss, und im Vergleich mit direkt-elektrischen Stromheizungen sind Wärmepumpen vier- bis fünfmal effizienter, wie Tobias Ammann von der Umweltberatung Luzern sagt.

Zu wenig grosse Anreize zum Umstieg auf erneuerbare Heizquellen

Für Umweltberater Ammann ist denn auch klar: Wärmepumpen, Fernwärmeanschlüsse, solarthermische Anlagen und Holzheizungen sind am empfehlenswertesten, um Gebäude warm zu halten. Mit einer Einschränkung: In dicht besiedelten Gebieten sind Holzheizungen wegen der höheren Feinstaubbelastung ungeeignet. Am wenigsten sinnvoll sind aus Sicht des Fachmanns Quellen wie Öl, Kohle, Gas und Strom.

Letztere, also elektrische Widerstandsheizungen, dürfen im Kanton Luzern seit 2019 nicht mehr installiert werden, und bestehende mit Wasserverteilsystem müssen bis 2034 ersetzt werden. Gesetzliche Vorschriften, die seit Ausbruch des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine drohende Strommangellage und der Ruf nach mehr Ökologie haben laut Ammann zu «viel mehr Anfragen» bei der Umweltberatung geführt als in anderen Jahren.

So gut Luzern im landesweiten Vergleich da steht: Das Ranking könnte besser sein, wie Tobias Ammann sagt. Doch oftmals würden genügend grosse Anreize für die Hauseigentümerinnen und -eigentümer zum Wechsel auf erneuerbare Heizquellen fehlen, da sie die Heiznebenkosten auf die Mietenden abwälzen können. «Vermietende profitieren bei einem Umstieg auf ein ökologisch sinnvolles Heizsystem nicht direkt, und sie müssen erst noch organisatorischen Aufwand und eine hohe Anfangsinvestition leisten», sagt Ammann. Zumindest bei Photovoltaikanlagen gibt es ab 2023 eine Verbesserung: Als letzter Kanton der Schweiz führt auch Luzern einen Steuerabzug ein.

Die meisten Wohngebäude im Kanton Luzern werden nach wie vor mit Öl beheizt. Bild: Urs Jaudas

Also sollen nun möglichst viele Eigentümerinnen und Eigentümer von Gebäuden auf Solarzellen setzen? «Unbedingt», sagt Tobias Ammann. Genauso wichtig sei es, auf erneuerbare Heizsysteme zu setzen und Energie zu sparen, zum Beispiel mit der Reduktion des Verbrauchs an Wohnfläche oder von Fahrzeugkilometern.

Steigen die Nebenkosten, wird die Mietwohnung weniger attraktiv

Sind Vermieterinnen und Vermieter beim Umstieg auf ökologische Heizsysteme also teils zu zögerlich? Auf keinen Fall, betont Armin Hartmann. Laut dem Präsidenten des Hauseigentümerverbands (HEV) des Kantons Luzern hat der Gebäudebereich in den letzten Jahren den grössten Beitrag an die Reduktion der CO 2 -Emissionen geleistet.

Ebenfalls nicht gelten lässt Hartmann die von Mieterinnen und Mietern immer wieder gehörte Aussage, Hausbesitzerinnen und Hausbesitzern könne das Heizsystem eigentlich egal sein, da sie die Nebenkosten ohnehin den Mietenden aufbürden können. «Steigen die Nebenkosten zu stark, verliert ein Mietobjekt an Attraktivität, weshalb Eigentümer sehr wohl Interesse an ökologischen Heizsystemen haben», sagt Hartmann, der auch Chef der SVP-Kantonsratsfraktion ist.

Harze es da und dort mit dem Ausstieg aus Ölheizungen, könne dies auch mit technischen Hürden zu tun haben. So seien in vielen Gebieten Bodenbohrungen nicht möglich oder es gebe denkmalschützerische Gründe. Ausserdem mache es meist keinen Sinn, neuere Anlagen zu ersetzen. Die Hauseigentümerinnen und -eigentümer seien sich ihrer Verantwortung sehr wohl bewusst. Doch Sanierungen von Liegenschaften unterlägen Zyklen, die aus finanzieller und ökologischer Sicht beachtet werden müssten.

Wärmepumpen auf den Land, Wärmeverbünde in der Stadt

Wie die Umweltberatung registriert auch der HEV Luzern einen starken Anstieg von Beratungsanfragen. Der HEV arbeite deshalb mit einem Dutzend Energieberatern zusammen und informiere seine rund 17'200 Mitglieder an Veranstaltungen, Kursen und in Publikationen über den Einsatz erneuerbarer Energien, über Fördermittel und die Möglichkeiten einer Sanierung. Auch die Hochschule Luzern ist in die Eliminierung von Ölheizungen involviert (siehe Kasten).

Modell für die Lokalisation von fossilen Heizungen Nicht nur Umweltberater oder der Hauseigentümerverband können Besitzer von Ölheizungen über ökologische Alternativen informieren, sondern auch Gemeinden. Dafür müssten diese aber wissen, wo eigentlich Ölheizungen installiert sind. Nun hat ein Team der Hochschule Luzern (HSLU) zusammen mit einer Softwarefirma ein Modell entwickelt, das fossile Heizungen lokalisiert, basierend auf öffentlich zugänglichen Daten des Gebäude- und Wohnungsregisters. Auf Gemeindeebene erreiche das Modell eine Treffsicherheit von gegen 80 Prozent, teilt die HSLU mit. Nun wird dieses Modell für ein vom Bundesamt für Energie unterstütztes Projekt zu einem Empfehlungsprogramm weiterentwickelt, in dem Gemeinden bei der Energieplanung unterstützt werden sollen. Zudem soll es perfektioniert werden, indem es lernt, auch das Alter der Heizungen zu erkennen. (nus)

Das grösste Potenzial ortet Armin Hartmann im ländlichen Gebiet bei Wärmepumpen, zusammen mit einer Photovoltaikanlage oder einer zusätzlichen solaren Warmwassererzeugung. In der Luzerner Innenstadt brauche es einen Wärmeverbund, der möglichst aus Seewasser oder alternativen Energien wie Holz und Abwärme versorgt werde. Wie Umweltberater Tobias Ammann weist auch Armin Hartmann auf die Sparmöglichkeiten hin, die man mit dem eigenen Verhalten habe.

