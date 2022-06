Mehrere Unfälle in Luzern führen zu Stau

Stau in Luzern Mächtig etwas los auf Luzerns Strassen am Dienstagmorgen nach Pfingsten Am Dienstagmorgen ereigneten sich auf den Luzerner Strassen gleich mehrere Verkehrsunfälle, die zu Behinderungen im Morgenverkehr führten. Zwei Personen wurden leicht verletzt. Martin Messmer 07.06.2022, 11.03 Uhr

Schon zu Pfingsten standen Tausende lange im Stau am Gotthard – im Berufsverkehr im Kanton Luzern gings am Dienstagmorgen im gleichen Stil weiter: So gab es zahlreiche Verkehrsbehinderungen im Morgenverkehr, welche die Luzerner Polizei auf vier Unfälle zurückführt. Gemäss Mitteilungen sind diese an folgenden Orten passiert:

Ballwil

Um 6.20 Uhr fuhr eine Autofahrerin in Ballwil auf der Ottenhusenstrasse in Richtung Abtwil. Dabei kam sie von der Fahrbahn ab, woraufhin sie mit mehreren Zaunpfählen und mit einem Baum kollidierte. Das Unfallfahrzeug musste mittels Seilwinde geborgen werden. Verletzt wurde niemand, der Sachschaden beträgt rund 5500 Franken.

Eich, Autobahn A2

Um 6.25 Uhr war ein Autofahrer auf der Autobahn A2 in Richtung Süden unterwegs, als er aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens auf der Höhe von Eich sein Fahrzeug abbremsen musste. In der Folge kam es zu einer Auffahrkollision, in welche vier Fahrzeuge involviert waren. Zwei Personen wurden leicht verletzt und werden bei Bedarf selbstständig einen Arzt aufsuchen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 25’000 Franken.

In Eich ereignete sich am Dienstagmorgen eine Aufffahrkollision mit vier Fahrzeugen. Zwei Personen wurden leicht verletzt. Bild: Luzerner Polizei

Kriens, Autobahn A2

Um 7.25 Uhr fuhr ein Autofahrer auf der Autobahn A2 bei Kriens in Richtung Norden. Ausgangs des Spier-Tunnels prallte er zunächst linksseitig gegen das Strassenbord und anschliessend in die Lärmschutzwand auf der rechten Strassenseite. Verletzt wurde niemand. Zur Fahrbahnreinigung musste eine Putzmaschine aufgeboten werden.

Luzern, Autobahn A2

Um 7.50 Uhr fuhr ein Autofahrer auf der Autobahn A2 in Richtung Norden. Gleichzeitig fuhr ein weiteres Fahrzeug in die gleiche Richtung. Auf Höhe des Autobahnanschlusses Emmen Süd kam es aufgrund eines Spurwechsels zu einer Auffahrkollision. Verletzt wurde niemand, es entstand ein Sachschaden in der Höhe von rund 12’000 Franken.