Darum setzt die Luzerner Polizei auf Uniformpolizisten

Stellenausbau Darum setzt die Luzerner Polizei trotz boomenden Menschenhandels auf Uniformpolizisten Experten aus dem In- und Ausland sind sich einig: Kantone wie Luzern müssen mehr tun, um Menschenhandel zu bekämpfen. Dennoch ist nur ein kleiner Teil des geplanten Stellenausbaus für die Kriminalpolizei reserviert. Der Kommandant erklärt, warum. Alexander von Däniken 21.12.2022, 05.00 Uhr

Nicht nur der Kanton Luzern, die ganze Schweiz hat gemäss dem US-Aussenministerium Nachholbedarf, was die Bekämpfung des Menschenhandels betrifft. Bild: Annick Ramp/NZZ

Die Aussagen des Experten sind alarmierend. Laut Stephan Fuchs, der mit seinem Verein trafficking.ch schweizweit Opfer des Menschenhandels betreut, ist die Zentralschweiz nicht nur aufgrund der geografischen Lage bei der Täterschaft beliebt. Sondern auch, weil dieses Verbrechen hier mangels Ressourcen kaum verfolgt wird. «Die Täter lieben die Region», sagte Fuchs kürzlich im Interview mit unserer Zeitung. Der langjährige Experte warnte, dass der Menschenhandel noch mehr florieren wird – und damit auch andere Verbrechen wie Drogenhandel, Geldwäscherei und Korruption Überhand nehmen. Daher müssten dringend mehr Ressourcen für die Bekämpfung des Menschenhandels eingesetzt werden.

Adi Achermann, Kommandant der Luzerner Polizei. PD

Für den Kommandanten der Luzerner Polizei sind Fuchs' Befürchtungen schlüssig. So sagt Adi Achermann auf Anfrage: «Ja, wir wissen um diese Gefahr und haben entsprechend auch mit einer personellen Aufstockung in der Fachgruppe der Kriminalpolizei, welche Fälle des Menschenhandels bearbeitet, reagiert.» Allerdings sind bekanntlich nur 36 der 118 geplanten zusätzlichen Stellen für die Kriminalpolizei reserviert. Und darin ist die für die Bekämpfung des Menschenhandels zuständige Fachgruppe nur eine von 13. Die Mehrheit der bis 2030 zu schaffenden Stellen soll der Sicherheits- und Verkehrspolizei zugutekommen.

Nachholbedarf bei Sicherheits- und Verkehrspolizei

Warum setzt die Luzerner Polizei nicht mehr Ressourcen für die Fachgruppe Sexualdelikte ein? Adi Achermann führt den dringenden Handlungsbedarf bei den Personalressourcen an, welchen die Sicherheits- und Verkehrspolizei habe: «Trotz wachsender Bevölkerungsdichte, zunehmenden Verkehrs und immer mehr Ereignisse und Anlässe, welche eine polizeiliche Begleitung erfordern, wurden in der Sicherheits- und Verkehrspolizei in den letzten Jahren keine zusätzlichen Stellen geschaffen.»

Die Sicherheits- und Verkehrspolizei bearbeite viele Fälle, die man landläufig der Kriminalpolizei zuschreibe. «Sie führt die Kontrollen beispielsweise bei Betrieben im Sexgewerbe durch.» Eine personelle Aufstockung entlaste auch die Kriminalpolizei. Zudem sei sie mit ihrer gut sichtbaren Präsenz dafür verantwortlich, dass viele Delikte gar nicht erst geschehen – hingegen komme die Kriminalpolizei oftmals erst dann ins Spiel, wenn Delikte bereits geschehen seien. Achermann: «Gefahrenabwehr und Prävention zu betreiben sind effizienter als die Strafverfolgung. Alles, was nicht passiert, ist für die Gesellschaft besser.»

Dass im Gegenzug Abstriche im Bereich Menschenhandel gemacht werden müssen, ist dem Kommandanten bewusst. «Auch andere Formen der Kriminalität wie Cyberkriminalität oder die organisierte Kriminalität sind wachsende Tätigkeitsfelder. Unsere personellen Möglichkeiten sind beschränkt und es ist leider nicht möglich, bei allen Kriminalitätsfeldern zusätzliche Mittel einzusetzen.» Es gelte, zu priorisieren, wo die Polizistinnen und Polizisten am sinnvollsten eingesetzt werden, um die Aufgaben, welche die Luzerner Polizei zu erfüllen habe, optimal angehen zu können.

Schweiz weltweit nur Mittelmass

Nicht nur Luzern, die ganze Schweiz hat bei der Bekämpfung des Menschenhandels Nachholbedarf. Das stellt das US-Aussenministerium im 636 Seiten starken «Trafficking in Persons Report» vom Juli dieses Jahres fest. Demnach ist die Schweiz nur in der zweitbesten Kategorie gelistet, was die weltweiten Bemühungen im Kampf gegen Menschenhandel betrifft – zusammen mit Ländern wie Nigeria oder Usbekistan und hinter Staaten wie den Philippinen oder Litauen.

Der aktuellste Report des US-Aussenministeriums zum weltweiten Menschenhandel. Screenshot

Kritisiert wird in der vier Seiten langen Analyse zur Schweiz, dass Menschenhändler hierzulande zu lasch bestraft würden. Aber auch, dass Polizeikorps und Staatsanwaltschaften besonders gegen die Arbeitsausbeutung zu wenig unternähmen. Auch Arbeitsinspektorate seien nicht genügend beauftragt und geschult, um Menschenhandelopfer zu identifizieren. Stattdessen werde ausschliesslich auf das Einhalten von arbeitsrechtlichen Vorschriften geachtet.

Die geschilderten Situationen zum Menschenhandel in der Schweiz decken sich mit den bisherigen Einschätzungen von Polizei und Fachstellen. So sei der Grossteil der Täterschaft männlich, wobei auch weibliche Menschenhändlerinnen nicht selten seien, gerade aus Nigeria und Thailand. Ein eher neues Phänomen seien junge Männer, die als sogenannte Lover Boys junge Schweizer Mädchen und Frauen in eine vermeintliche Liebesbeziehung verwickeln und sie dann zur Prostitution zwingen.

Ministerium empfiehlt bessere Vernetzung

Das US-Aussenministerium empfiehlt, dass sich die Kantone untereinander und mit den Fachstellen besser vernetzen. Helfen könne ein nationaler Aktionsplan zur Bekämpfung des Menschenhandels. Und die Kantone müssen mehr Mittel bereitstellen, um die Polizeikorps mit entsprechendem Personal auszustatten. Menschenhandel, ob im Zusammenhang mit Prostitution oder mit der Ausbeutung in anderen Bereichen, müsse mit allen Kräften («vigorously») ermittelt und mit hohen Haftstrafen geahndet werden.

Mehr Ressourcen braucht es auch laut dem Luzerner Polizeikommandanten Adi Achermann: «Allerdings trifft diese Aussage leider auch auf andere Deliktfelder zu.» Vor diesem Hintergrund sei er dankbar, dass der Kantonsrat dem Planungsbericht über die Ressourcen der Luzerner Polizei mit grosser Mehrheit zugestimmt hat. «Wir erwarten jedoch auch, dass in den kommenden Budgets die entsprechenden Ressourcen für die versprochene personelle Aufstockung vorgesehen werden.»

