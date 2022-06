Schüpfheim Drei Weltallbegeisterte betreiben die Sternwarte Oberberg – jetzt erhalten sie den Anerkennungspreis Ein von Hand gebautes Teleskop steht in Oberberg bei Schüpfheim. Der Blick in die Geschichte ist nicht minder spannend als der Blick ins All. Jessica Bamford Jetzt kommentieren 06.06.2022, 18.00 Uhr

Die drei Verantwortlichen der Sternwarte Oberberg in Schüpfheim, Paul Ehrler (Mitte), Bruno Stadelmann (rechts) und Martin Sprecher (links) haben den Anerkennungspreis der Gemeinde Schüpfheim erhalten. Bild: Dominik Wunderli (Schüpfheim, 13. Mai 2022)

Einige Kilometer von Schüpfheim entfernt, in der hügligen Landschaft auf rund 1000 Meter über Meer, weht eine kühle Bise, während drei Männer das Dach einer Holzhütte nach hinten ziehen. Mit Hilfe eines mechanischen Seilzugs wird damit ein über 30-jähriges Teleskop freigestellt.

Dieses Teleskop ist das Kernstück der Sternwarte Oberberg. Paul Ehrler, Martin Sprecher und Bruno Stadelmann, die drei Demonstratoren der Sternwarte, wurden vor kurzem mit dem Schüpfer Anerkennungspreis ausgezeichnet, weil sie mit ihrem freiwilligen Engagement dieses Kulturgut aufrechterhalten. Die drei Ausgezeichneten freuten sich extrem über den mit 1000 Franken dotierten Preis. «Ich habe gar nicht damit gerechnet», sagt Paul Ehrler, Leiter des Teams.

Besuch der Sternwarte ist kostenlos

Nicht zum ersten Mal geht der Anerkennungspreis an die Sternwarte: Peter Stalder wurde im Jahr 2002 für das Lebenswerk von ihm und seinem Bruder mit dem ersten Schüpfer Anerkennungspreis ausgezeichnet. Als er im Jahr 2015 verstarb, legte er in seinem Testament fest, dass die Sternwarte als Stiftung weitergeführt werden soll. So wurde zwei Jahre später ein Stiftungsrat gegründet, um die Sternwarte für die Nachwelt zu erhalten.

Entsprechend dem Wunsch der Gebrüder Stalder ist der Besuch der Sternwarte kostenlos. Dies ist nur möglich, weil die drei Demonstratoren ehrenamtlich arbeiten – Paul Ehrler (61) und Martin Sprecher (62) freuen sich, bald pensioniert zu werden, da sie dann mehr Zeit in die Sternwarte investieren können.

Spiegel wurde von Hand geschliffen

Im Gespräch wird klar, welchen Respekt sie für die Gebrüder Stalder haben: «Das Teleskop ist so exakt, dass wir an der Mechanik – dort, wo die Genauigkeit passiert – nichts anfassen», erklärt Ehrler. Faszinierend sei dabei, dass die Gebrüder Stalder das Teleskop in händischer Arbeit hergestellt hatten:

«Der Spiegel wurde in Hunderten von Arbeitsstunden geschliffen und ist präziser, als man es zu der Zeit hätte kaufen können.»

So ist es für Bruno Stadelmann denn auch ein wichtiger Teil der Faszination, dass man mit Hilfe des Teleskops «Dinge sehen kann, die von blossem Auge nicht, oder nur als heller Punkt sichtbar sind».

Mangels Geld wurden Töffliketten benutzt

An den Führungen steht nicht nur die Faszination fürs Weltall im Zentrum, sondern auch die Geschichte des Teleskops: «Es ist sehr wichtig, dass die Besucher sehen, dass Leute, die hier keine Möglichkeit hatten, ein Studium zu machen, sich im Selbststudium diese Fähigkeiten angeeignet haben», erklärt Ehrler.

«Die Geschichte hier ist wirklich einmalig. Die Gebrüder Stalder haben auch Velo- oder Töffliketten benutzt, um die Nachführung des Teleskops zu automatisieren», ergänzt Martin Sprecher. Stadelmann ergänzt:

«Wir sind zwar nicht die modernste Sternwarte, dafür ist sie handgemacht.»

Digitalisierung soll Bedienung vereinfachen

Obwohl am Teleskop selbst nichts geändert werden soll, haben sie Ideen, um die Sternwarte zu modernisieren: Vor kurzem hat Bruno Stadelmann zwei Sensoren am Teleskop angebracht. Diese sollen bald die Ausrichtung des Teleskops an eine App übertragen. «So kann man auf dem Handy sehen, worauf das Teleskop ausgerichtet ist», erklärt er. Dies vereinfache es, die Himmelsobjekte zu finden, die gezeigt werden sollen.

Ein nächster Schritt wäre das Anbringen einer Kamera, damit der Ausschnitt auf einem Bildschirm gezeigt werden kann. So könnten mehrere Personen auf einmal sehen, worüber gesprochen wird. Insbesondere für den Bildungsauftrag wäre das hilfreich.

Martin Sprecher blickt durch das Teleskop. Bild: Dominik Wunderli (Schüpfheim, 13. Mai 2022) Mithilfe «Töffli-Ketten» und alten Flugzeugteilen wurde das Teleskop kostengünstig gebaut. Bild: Dominik Wunderli (Schüpfheim, 13. Mai 2022) Martin Sprecher stellt das Teleskop auf. Bild: Dominik Wunderli (Schüpfheim, 13. Mai 2022) Die drei Verantwortlichen der Sternwarte Oberberg in Schüpfheim, Paul Ehrler (links), Bruno Stadelmann (rechts) und Martin Sprecher (mitte) haben den Förderpreis der Gemeinde Schüpfheim erhalten. Bild: Dominik Wunderli (Schüpfheim, 13. Mai 2022) Hier ist die genaue Einstellung des Teleskops ablesbar. Bild: Pius Amrein (Schüpfheim, 31. März 2017) Der erste Blick auf die Sternwarte. Bild: Pius Amrein (Schüpfheim, 31. März 2017)

