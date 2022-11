Wegen Steuern: Dissonanzen zwischen Luzerner Gemeinden und Kanton

Steuergesetzrevision Dissonanzen zwischen den Luzerner Gemeinden und dem Kanton Die Luzerner Gemeinden wollten sich zu den von der Regierung geplanten Steuersenkungen vorderhand nicht äussern. Nun tun sie das trotzdem – und fordern vom Kanton «deutlich» mehr Geld. Finanzdirektor Reto Wyss hält den Ball flach. Lukas Nussbaumer Jetzt kommentieren 22.11.2022, 05.00 Uhr

Die Luzerner Regierung plant ab 2025 Steuersenkungen von mehr als 200 Millionen Franken. Sie führen bei den Gemeinden zu Einnahmenausfällen von entweder knapp 100 Millionen oder rund 118 Millionen Franken. Die prognostizierten und mit Unsicherheiten behafteten Mindererträge sind abhängig davon, ob der von der Regierung als Option vorgeschlagene Forschungsabzug für Firmen in der Vernehmlassung eine Mehrheit findet (siehe Tabelle).

Finanzdirektor Reto Wyss gehört der Mitte an. Die vorgeschlagenen Steuersenkungen wurden in seinem Departement erarbeitet. Bild: Jakob Ineichen (22. März 2022)

Während der Kanton seine fehlenden Steuereinnahmen von 80 oder 95 Millionen Franken mit den aufgrund der OECD-Mindestbesteuerung erwarteten Zusatzerträge von 55 Millionen mehr als zur Hälfte ausgleichen kann, sollen die Gemeinden aus diesen Mehrerlösen nichts erhalten. Die Exekutive kann sich aber vorstellen, die ausbleibenden Einnahmen der Kommunen «mit maximal 20 Millionen Franken über die Änderung des Teilers bei den Sondersteuern abzufedern». So steht es in der Vernehmlassungsbotschaft, und so sagte es Finanzdirektor Reto Wyss am Freitag vor den Medien.

Gemeindeverband schweigt nur gerade zwei Tage

Was Wyss auch sagte und was ebenfalls in den Vernehmlassungsunterlagen steht: Der Verband der Luzerner Gemeinden (VLG) habe nach der Präsentation der Massnahmen Mitte September «entschieden, auf eine Stellungnahme zu Handen der Vernehmlassungsbotschaft zu verzichten und sich im Rahmen der ordentlichen Vernehmlassung zu äussern.» Wyss bekräftigte dies am Freitag auf Nachfrage unserer Zeitung.

Seit Sonntagmittag ist diese Absichtserklärung Makulatur. Der VLG hat sich nach zwei Tagen Zurückhaltung doch geäussert – und lässt in seiner Mitteilung keinen Zweifel aufkommen, was er von den Vorschlägen der Regierung hält: wenig. Zwar sei die Absicht, die Erträge aus der OECD-Steuerreform zum Anlass für weitere Massnahmen im Steuerbereich zu nehmen, «begrüssenswert». Die von der Exekutive als Teilkompensation in Aussicht gestellten 20 Millionen Franken seien jedoch «deutlich zu wenig. Ohne bedeutend höhere Kompensation wird den Gemeinden für Jahre der Spielraum in der kommunalen Steuerpolitik genommen. Es kann sogar Steuererhöhungen geben», hält der Verband in dem von Präsidentin Sibylle Boos, Finanzbereichsleiter Markus Kronenberg und Geschäftsführer Ludwig Peyer unterzeichneten Communiqué fest.

Sibylle Boos, Präsidentin des Verbands der Luzerner Gemeinden, Gemeindepräsidentin von Malters und FDP-Kantonsrätin. Bild: Boris Bürgisser (9. Mai 2022)

Der VLG verweist darin auch auf Diskussionen auf Bundesebene, wonach die Kantone die Gemeinden angemessen an den OECD-Mehrerträgen zu berücksichtigen hätten. Schliesslich kämen auf die Kommunen in den kommenden Jahren weitere Mehrkosten zu – höhere Zinsen, steigende Beschaffungskosten oder Zusatzaufwendungen in Pflege und Bildung.

Widerspruch zum Kanton? Nein, «höchstens ein Missverständnis»

Sybille Boos sagt auf Anfrage, die Veröffentlichung der Medienmitteilung scheine dem VLG «ein normaler Prozess» zu sein. Die in der Vernehmlassung aufgezeigten Konsequenzen für die Gemeinden seien «sehr bedeutend», weshalb sich der Verband zu diesem Schritt entschieden habe. Und sie sagt weiter, es gebe «keinen Widerspruch» zu den Ausführungen in der Vernehmlassungsbotschaft oder den Aussagen von Reto Wyss, sondern es sei «höchstens ein Missverständnis». Der VLG habe im September lediglich gesagt, er äussere sich nicht zu Handen der Vernehmlassungsbotschaft und wolle sich «inhaltlich nicht bereits jetzt positionieren». Dafür sei das Vernehmlassungsverfahren da.

Die inhaltliche Aussage in der Mitteilung, der VLG erachte 20 Millionen für die Gemeinden als Abfederungsmassnahme als «deutlich zu wenig», will Boos nicht weiter ausführen und verweist auf die folgende, detaillierte Vernehmlassungsantwort. Die gleiche Antwort gibt die Gemeindepräsidentin von Malters und FDP-Kantonsrätin auf die Frage, ob der VLG vom Kanton erwarte, dass er die Gemeinden an den OECD-Mehrerträgen beteilige.

Den Austausch mit dem Finanzdepartement bezeichnet Boos als «sehr offen und transparent». Auch das Treffen von Mitte September, an dem sie teilgenommen habe, sei «gut» gewesen. Der VLG habe damals schon Vorbehalte angebracht, sei aber noch nicht über die Detailzahlen für jede Gemeinde im Bild gewesen.

Finanzdirektor Reto Wyss sagt, er nehme die Mitteilung des VLG «zur Kenntnis». Vor Ablauf der Frist am 17. Februar 2023 äussere er sich nicht weiter zu Stellungnahmen von Teilnehmenden der Vernehmlassung.

