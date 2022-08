Stille Wahlen in Altishofen Delia Bühler ersetzt Simon Schwizer In Altishofen fand die Ersatzwahl eines Mitglieds des Gemeinderats statt. Delia Bühler (Mitte) wurde in stiller Wahl ins Gremium gewählt. 08.08.2022, 18.12 Uhr

Delia Bühler. Bild: PD

Die neu gewählte Gemeinderätin Delia Bühler tritt ihr Amt für die Mitte Altishofen per 1. Januar 2023 an. Die 33-jährige Sekundarlehrerin wurde still gewählt, da keine weiteren Kandidaten vorgeschlagen wurden. Sie ersetzt Simon Schwizer (Mitte), der infolge Demission zurücktritt, für die restliche Amtsdauer von 2020 bis 2024.