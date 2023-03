Staatsanwaltschaft Luzern: FDP fordert mehr Personal

Zwar wollen die Luzerner Polizei und die Staatsanwaltschaft vermehrt einen Fokus auf die Bekämpfung der organisierten Kriminalität legen. Doch die sensibelste Art davon, der Menschenhandel, hat bekanntlich nach wie vor keine Priorität. Das bedeutet, dass die meisten Fälle in diesem Bereich unentdeckt bleiben.

Nicht so in Zürich. Das Bezirksgericht hat kürzlich einen Schweizer Bauunternehmer unter anderem wegen gewerbsmässigen Menschenhandels zu einer Freiheitsstrafe von zehn Jahren verurteilt. Er lockte Arbeitskräfte aus Moldawien und Ungarn mit versprochenen Löhnen von bis zu 18 Franken pro Stunde oder 1800 Franken pro Monat in die Schweiz, zahlte ihnen dann aber 80 Rappen bis 9 Franken pro Stunde. (avd)