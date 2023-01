Strassen- und Wasserbauprojekte Luzerner Bauern sollen drei Mal mehr Geld für ihr Land erhalten Braucht der Bund Grundstücke für neue Strassen, zahlt er den Landwirten drei Mal mehr als die Luzerner Behörden. Nun will die Luzerner Regierung diese Ungleichbehandlung aus der Welt schaffen. Lukas Nussbaumer 04.01.2023, 16.30 Uhr

Im Perler Schachen wird Landwirtschaftsland für das Hochwasserschutzprojekt an der Reuss benötigt. Bild: Philipp Schmidli (7. Juni 2019)

Benötigen der Kanton Luzern oder eine Gemeinde für neue Strassen oder Hochwasserschutzprojekte Land, das von Bauern bewirtschaftet wird, zahlen sie diesen zwischen 7 und 9 Franken pro Quadratmeter. Verbreitert der Bund eine Autobahn wie jene zwischen den Anschlüssen Rotsee und Buchrain, überweist er den Landwirten seit zwei Jahren das Dreifache. Dies, nachdem die eidgenössischen Räte einen Kompromissvorschlag des Ständerats gutgeheissen haben.

Jetzt will die Luzerner Regierung diese Ungleichbehandlung beseitigen. Sie schlägt, wie auf eidgenössischer Ebene geltend, eine Erhöhung um das Dreifache der aktuellen Entschädigungen vor. Die Gemeinden müssen die höheren Preise übernehmen, wie es in der am Mittwoch veröffentlichten Vernehmlassungsbotschaft heisst. Parteien, Verbände und Organisationen haben für ihre Stellungnahmen Zeit bis Ende April.

Regierung setzt Vorstösse von Landwirten um

Die Anpassung nach oben geht auf zwei Postulate zurück, die Bäuerin Marlis Krummenacher-Feer (Mitte) aus Root und Landwirt Martin Birrer (FDP) aus Emmen Mitte 2020 eingereicht haben. Im Juni 2021 erklärte der Kantonsrat beide Vorstösse entgegen dem Antrag der Regierung voll erheblich. Elf Jahre zuvor war das Anliegen noch nicht mehrheitsfähig: Ein Vorstoss des damaligen Bauernverbandspräsidenten und Mitte-Kantonsrats Jakob Lütolf wurde auf Anraten der Exekutive hin abgelehnt.

Die Bauern sollen künftig aber nicht nur mehr Geld für ihre Flächen erhalten, sondern auch früher in die Verfahren einbezogen werden. Grund ist das im vorletzten Sommer gefallene Ja des Parlaments zu einer Motion von Mitte-Parlamentarier und Meisterlandwirt Pius Kaufmann aus Wiggen. Die Regierung kommt seiner Forderung nach, indem sie im Wasserbau- und Strassengesetz diesen Passus einbauen will: «Vor der öffentlichen Auflage ist den von einem Landerwerb betroffenen Grundeigentümerschaften in der Regel ein Entwurf des Landerwerbsvertrags zu unterbreiten.»

Jährliche Mehrkosten in Millionenhöhe

Wie hoch die finanziellen Auswirkungen für den Kanton sind, kann die Regierung nur schätzen. Im Strassenbau sollen jährliche Mehrkosten von etwa 0,7 Millionen Franken anfallen, bei Projekten zum Schutz vor Naturgefahren knapp 3 Millionen. Wie stark die Gemeinden von den Gesetzesänderungen betroffen sind, lasse sich nicht beziffern. Der Mehraufwand dürfte sich allerdings in Grenzen halten, da für Hochwasserschutzprojekte inzwischen der Kanton zuständig ist und Gemeinden nur selten neue Strassen durch Landwirtschaftsland bauen.

Laut der Regierung wurden der Verband der Luzerner Gemeinden sowie der Luzerner Bäuerinnen- und Bauernverband bei der Ausarbeitung der Botschaft beigezogen. Sie hätten der Vorlage von wenigen Ausnahmen abgesehen zugestimmt. Postulant Martin Birrer ist dennoch nicht ganz glücklich. «Zufrieden kann man erst sein, wenn die Änderungen umgesetzt sind.» Er hätte sich von der Regierung zudem ein schnelleres Vorgehen gewünscht. Schliesslich seien die Entschädigungen an Bauern beim Landerwerb für Infrastrukturprojekte der öffentlichen Hand aus finanzieller Sicht kein grosser Posten.

Wer die Preise für Flächen betrachtet, die in der Bauzone liegen, kann diese Aussage nachvollziehen: Diese Besitzenden erhalten pro Quadratmeter zwischen 100 und 400 Franken, also zwischen 4 und 15 Mal so viel wie Landwirte. Klein sind hingegen die Unterschiede bei der Entschädigung von Landwirtschaftsland zwischen den Zentralschweizer Kantonen – abgesehen vom Kanton Zug, der seinen Bauern seit langem 80 Franken pro Quadratmeter zahlt.