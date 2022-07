Strassenverkehr Luzerner Polizei zeigt Radarfallen neu auf einer Karte – doch die nützt auf dem Handy wenig Die wöchentlich veröffentlichten Listen mit den Standorten der Tempomessanlagen sind im Kanton Luzern Geschichte. Die nun publizierte Karte taugt aber nur teilweise. Lukas Nussbaumer Jetzt kommentieren 19.07.2022, 15.42 Uhr

Eines der drei semistationären Geschwindigkeitsmessgeräte der Luzerner Polizei, hier stationiert bei der Langensandstrasse in Luzern. Archivbild LZ

Die Luzerner Polizei setzt seit dieser Woche ein Projekt um, das sie vor einem Jahr angekündigt hat: Interessierte sollen auf einer Karte jederzeit verfolgen können, wo die drei semistationären Geschwindigkeitsmessanlagen installiert sind. Zu sehen sind auf der Karte auch die Standorte der sieben auf den Autobahnen A2 und A14 fix verankerten Blitzer sowie jene der 22 stationären in der Stadt Luzern, von denen jeweils mindestens sechs permanent in Betrieb sind. Welche dieser 29 Geräte tatsächlich Tempi messen, publiziert die Polizei nicht. Konkret wissen Autofahrerinnen und -fahrer also nur, wo die drei semistationären Radarfallen aktuell blitzen.

Bis jetzt veröffentlichte die Polizei jede Woche eine Liste, in der sie bis zu sieben Standorte der drei semistationären Geräte nannte. Dass mehr Positionen als Blitzer aufgeführt waren, hat mit der Einsatzdauer der Apparate zu tun, die nach zwei bis drei Tagen verschoben werden. Ausser mit den stationären und semistationären Geräten macht die Polizei auch mit mobilen Anlagen Jagd auf Temposünderinnen und -sünder.

App-Entwicklerin muss über die Bücher

Die in einer Mitteilung als technische Neuerung angepriesene Karte hat jedoch einen Haken: Sie funktioniert nur auf der Webseite polizei.lu.ch, wo die semistationären Blitzer rot markiert sind, einwandfrei. Auf der App iPolice hingegen ist die Karte sowohl für Apple- als auch für Android-Geräte unbrauchbar, weil die Positionen der drei verschiebbaren Blitzer weder farblich hervorgehoben noch sonst markiert sind. Laut Christian Bertschi, Kommunikationschef der Luzerner Polizei, habe man dies der App-Entwicklerin «bereits zurückgemeldet».

«Absolut keinen Zusammenhang» gibt es laut Bertschi zwischen der neu publizierten Karte und den Busseneinnahmen. Auf diesen Gedanken kann man kommen, weil die Liste jeweils bis zu sieben Adressen von semistationären Blitzern enthielt, in deren näherer Umgebung Autofahrende potenziell langsamer unterwegs waren und so keine Bussen generierten. Auf der Karte sind noch maximal drei Positionen markiert – so viele eben, wie die Polizei semistationäre Fallen besitzt.

Bertschi sagt, die Polizei habe immer kommuniziert, sie besitze nur drei semistationäre Geräte. Ausserdem seien nicht Bussenerträge relevant, sondern Kontrollstunden. Letztere veröffentlicht die Polizei nicht – im Gegensatz zu den Busseneinnahmen. Diese lagen im letzten Jahr mit 19,8 Millionen Franken unter dem seit 2020 geltenden Budget von 21,2 Millionen. Vorher wurden während vier Jahren jeweils 22,7 Millionen veranschlagt. Die Senkung erfolgte, weil das Budget teils deutlich unterschritten wurde, 2019 etwa um 4 Millionen. Am meisten nahm die Luzerner Polizei 2014 ein: 23 Millionen Franken.

Angaben zur Verkehrssicherheit fehlen

Dass die Polizei ihr Bussenbudget nur selten ausschöpft, dürfte die meisten Autofahrenden nicht stören. Ebenso wenig die Mehrheit des Kantonsrats, der das geschrumpfte Budget abgesegnet hat. Anders sieht es bei der Verkehrssicherheit aus: Das Gros des Parlaments hiess die Öffentlichmachung der Radarfallen mit der Absicht gut, dies erhöhe die Verkehrssicherheit. Ob sich diese tatsächlich verbessert hat, kann die Polizei aber «nicht seriös beurteilen, da für eine solche Auswertung die personellen Ressourcen fehlen», teilt Bertschi mit. Ebenfalls aus Ressourcengründen nicht ausgewertet werden die Daten der semistationär erfolgten Tempomessungen.

Auf Nachfrage betont Bertschi, die Verkehrssicherheit sei von vielen verschiedenen Faktoren abhängig. Die Resultate für einen Standort könnten je nach Tageszeit, Witterung, Strassenverhältnissen oder dem Verkehrsaufkommen ganz unterschiedlich ausfallen.

Möglicherweise muss die Luzerner Polizei über die Bücher und die Daten ihrer Messgeräte genauso auswerten wie Angaben zur Verkehrssicherheit machen. Dies jedenfalls fordern die Grünen in einem Postulat. Die Antwort der Regierung auf den Vorstoss steht noch aus.

