Strassenverkehr Luzerner Regierung will prüfen, ob sie Blitzerdaten veröffentlichen soll Die Luzerner Grünen wollen die Ergebnisse von Tempokontrollen für alle einsehbar machen. Die Regierung ist dem Anliegen nicht abgeneigt – betont aber, die Forderung sei derzeit nur mit riesigem Aufwand zu erfüllen. Lukas Nussbaumer Jetzt kommentieren 29.11.2022, 05.00 Uhr

In Ebikon platziert die Luzerner Polizei oft einen gut sichtbaren, semistationären Blitzkasten. Bild: Patrick Hürlimann

Seit fast eineinhalb Jahren veröffentlicht die Luzerner Polizei die Standorte von semistationären und fix installierten Radarfallen. Nicht öffentlich wird, wie viele Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer mit welchem Tempo geblitzt wurden. Das will Maurus Frey ändern. Der im Juni aus dem Kantonsrat zurückgetretene Stadtrat von Kriens reichte deshalb im März ein Postulat ein, in dem er die Öffentlichmachung der Blitzerresultate verlangte. Diese Daten seien von grossem Interesse, denn Gemeindebehörden würden immer wieder mit Fragen über die Einhaltung von Geschwindigkeitslimiten konfrontiert, vor allem in der Nähe von Schulhäusern und Kindergärten.

Bei SP-, GLP- und FDP-Mitgliedern der für dieses Thema zuständigen Kommission für Justiz und Sicherheit kam Freys Forderung gut an oder wurde zumindest als diskutierbar beurteilt. Vertreterinnen und Vertreter von Mitte und SVP fanden, der Strassenverkehr solle nicht überreguliert und die Verwaltung nicht mit noch mehr statistischer Mehrarbeit bemüht werden.

Die Regierung kann dem breit abgestützten Ansinnen Positives abgewinnen und beantragt die teilweise Erheblicherklärung, wie sie in ihrer nun veröffentlichten Antwort auf das Postulat schreibt. So bestehe «aus Sicht der Behörden und der Verwaltung durchaus ein Interesse an der systematischen Aufbereitung von Daten aus Geschwindigkeitskontrollen». Aktuell stehe der Aufwand für die Auswertung der von der Polizei erhobenen Werte aber «in keinem Verhältnis zum Nutzen».

Laut Regierung wäre jedoch «vertieft zu prüfen, welche Investitionen für eine automatisierte Auswertung nötig wären und in welcher Form die Daten auch der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt werden könnten». Ausserdem soll geprüft werden, ob bei Ersatzbeschaffungen von Radarfallen ein neues Kriterium ins Pflichtenheft aufgenommen werden soll.

Bei diesem Kriterium handelt es sich um die sogenannte OGD-Fähigkeit. OGD steht für Open Government Data, also für offene Daten von Verwaltungseinheiten und Organen. Die von der Luzerner Polizei derzeit verwendeten Messgeräte sind gemäss Regierung nicht OGD-fähig, weil sie auf verschiedenen gerätespezifischen Plattformen basieren würden und nicht auf den Austausch von Daten ausgelegt seien. Der Kanton verfüge deshalb aktuell über «keine Lösung, um allen Gemeinden strukturierte Daten ohne zusätzlichen, hohen Bearbeitungsaufwand zur Verfügung zu stellen». Auf Anfrage von Gemeinden erstellt die Polizei aber jeweils manuelle Auswertungen.

Polizei muss alle Blitzerstandorte öffentlich machen Seit Juni 2021 veröffentlicht die Luzerner Polizei alle Standorte von stationären und semistationären Geschwindigkeitsmessanlagen auf ihrer Website. Die Standortangaben der semistationären Geschwindigkeitsmessanlagen werden sogar mehrmals täglich aktualisiert aufgeschaltet. Am Montagmittag etwa waren die semistationären Blitzer in Ebikon auf der A14, auf der Gersagstrasse in Emmen und an der Gettnauerstrasse in Schötz aufgestellt. Diese Massnahmen mit der Veröffentlichung der Standorte gehen auf einen Vorstoss der SVP zurück, der verlangt hatte, die Standorte von Radarfallen zu veröffentlichen. Die Luzerner Regierung befürwortete dies, und schliesslich hiess auch der Kantonsrat den Antrag der Regierung gut. Der Entscheid fiel mit 57 zu 47 Stimmen jedoch relativ knapp aus. Die Luzerner Polizei teilte damals mit: «Zur Erhöhung der Verkehrssicherheit veröffentlichen wir ab heute auf unserer Website die Standorte der stationären sowie semistationären Geschwindigkeitsmessanlagen im Kanton Luzern.» (mme)

