Luzern und Schwyz sind mit Fahrzeugprüfungen im Rückstand

Strassenverkehrsämter Luzern und Schwyz sind mit dem Prüfen von Fahrzeugen im Rückstand – Zug und Uri sind auf Kurs Corona hat die Strassenverkehrsämter arg ins Schwitzen gebracht. In Luzern und Schwyz dürfen Autolenkerinnen und -lenker noch immer länger ohne Prüftermin fahren als in Zug oder Uri. Lukas Nussbaumer Jetzt kommentieren 13.10.2022, 05.00 Uhr

Das Strassenverkehrsamt des Kantons Luzern hat drei Standorte für die Prüfung von Fahrzeugen: in Kriens (Bild), Rothenburg und Ruswil. Bild: Pius Amrein (12. Oktober 2022)

Wer in der Schweiz ein älteres Auto fährt, muss dieses alle zwei Jahre beim kantonalen Strassenverkehrsamt auf seine Verkehrssicherheit hin überprüfen lassen. So steht es in der Verordnung über die technischen Anforderungen an Strassenfahrzeuge, in der auch die Fristen für neue und weniger alte Fahrzeuge geregelt sind. Demnach müssen Personenwagen, Motorräder und Anhänger erstmals fünf beziehungsweise spätestens sechs Jahre nach der ersten Inverkehrsetzung geprüft werden, dann nach drei Jahren und schliesslich eben im Zweijahresturnus.

Die Kantone Luzern und Schwyz können diese Vorgaben nur zum Teil umsetzen. So beträgt der Rückstand in Schwyz bei den Personenwagen durchschnittlich elf Monate; zwischenzeitlich lag er gar bei 13 Monaten, wie Peter Wespi, Leiter des Verkehrsamts des Kantons Schwyz, einen Beitrag des «Boten der Urschweiz» bestätigt. Auch in Luzern sind die Rückstände in den letzten zwei Jahren gestiegen. So dauert es bei älteren Fahrzeugen in der Regel knapp drei Jahre, bis das nächste schriftliche Aufgebot zur Nachprüfung eintrifft. Unserer Zeitung vorliegende Beispiele aus diesen beiden Kantonen belegen diese Rückstände. Gesetzliche Vorgaben werden dabei aber keine verletzt. Festgelegt sind lediglich maximal sechs Jahre für die erste Prüfung, dann sind keine Fristüberschreitungen mehr definiert. Höher als ein Jahr sollte der Rückstand bei älteren Autos und Motorrädern aber usanzgemäss nicht sein, wie Toni Epp, Vorsteher des Urner Amts für Strassen- und Schiffsverkehr, sagt.

Zahl der Nachkontrollen sagt wenig aus über die Verkehrssicherheit

Im Kanton Uri werden die national geltenden Fristen genauso wenig ausgereizt wie im Kanton Zug – die Rückstände sind verschwindend klein. Kleine Arbeitsvorräte brauche es jedoch, um die Prüfkapazitäten effizient auslasten zu können, sagen Toni Epp und Markus Feer, Leiter des Strassenverkehrsamts des Kantons Zug. In Zug sind rund 104'000 Fahrzeuge registriert, in Uri etwas über 31'000. Etwa ein Viertel der kontrollierten Fahrzeuge weist Mängel auf, wird also zu einer Nachkontrolle aufgeboten.

Diesen ungefähren Wert registriert auch das Strassenverkehrsamt des Kantons Luzern, wie die stellvertretende Dienststellenleiterin Andrea Rast sagt. Aussagekräftig sei er jedoch nicht. Schliesslich sei ein leichter Schaden an einem Plastikrücklicht eines Anhängers «in der Regel nicht relevant für die Verkehrssicherheit. Diese ist trotz Rückständen bei den Prüfungen gewährleistet.» Dies auch deshalb, weil sich die Qualität der Autos in den letzten Jahrzehnten stark verbessert habe.

Auch für Peter Wespi ist die Verkehrssicherheit trotz Rückständen gewährleistet. Und obwohl etwas mehr als 20 Prozent der Fahrzeuge bei der Prüfung Mängel aufweisen, liege der Anteil der sofort aus dem Verkehr gezogenen Autos im Promillebereich. Ausserdem würden viele Lenkerinnen und Lenker ihre Fahrzeuge im eigenen Interesse regelmässig warten lassen, sagt der Leiter des Schwyzer Verkehrsamts, bei dem rund 150'000 Fahrzeuge erfasst sind.

Mehr Occasionsautos und freiwillige Prüfungen

Ähnlich sind auch die Gründe, die in Zug und Schwyz zu höheren Rückständen bei den Fahrzeugprüfungen geführt haben. Andrea Rast verweist auf die jährliche Zunahme von rund 1,5 Prozent an Fahrzeugen auf aktuell rund 332'000, auf die begrenzten Kapazitäten an den Prüfstandorten in Kriens, Rothenburg und Ruswil, auf den ausgetrockneten Arbeitsmarkt bei Prüfexperten – und auf Corona. Während der Pandemie sei es zu Unterbrüchen und krankheitsbedingten Verzögerungen gekommen, und es seien Leute vom öffentlichen Verkehr auf Occasionsautos umgestiegen, deren Prüfung genauso zu einem Mehraufwand geführt habe wie die gestiegene Zahl von ebenfalls zu kontrollierenden Importfahrzeugen.

Laut Peter Wespi wurden die Experten auch durch geänderte gesetzliche Grundlagen bei den Führerprüfungen und überdurchschnittlich viele freiwillige Prüfungen zusätzlich belastet. Letztere hinterfragt er: «Es ist ziemlich sinnfrei, ein zweijähriges Occasionsauto vor dem Weiterverkauf durch das Verkehrsamt prüfen zu lassen. Schliesslich weisen Fahrzeuge in diesem Alter kaum je Mängel auf, und oft gilt auch noch eine Garantie.»

Schwyz will aufholen, Luzern den Status quo halten

Peter Wespi ist zuversichtlich, den aktuellen Rückstand von elf Monaten mittelfristig auf sechs Monate reduzieren zu können – durch das Ende der Pandemie und des vorübergehenden Mehraufwands bei den Führerprüfungen sowie durch eine bereits erfolgte und noch geplante Aufstockung des Personalbestands.

Im Kanton Luzern ist ein Wettmachen des Rückstands gemäss Andrea Rast «schwierig». Mehr Prüfbahnen in Kriens, Rothenburg und Ruswil seien nicht möglich, und die Suche nach Experten gestalte sich anspruchsvoll. Dank ständiger kleiner Effizienzsteigerungen ist sie aber zuversichtlich, zumindest den Status quo halten zu können. Und sie sagt weiter: «All unsere Anstrengungen bezwecken die Senkung des Rückstandes.» Ein neuer Prüfstandort sei derzeit aber nicht geplant.

Wie in Luzern und Schwyz hat die Pandemie auch im landesweiten Durchschnitt für eine markante Erhöhung der Rückstände bei den Fahrzeugprüfungen geführt. Laut Monica Di Mattia von der Vereinigung der Strassenverkehrsämter hat sich der Rückstand in der Zeit vor Ausbruch von Corona Anfang 2020 bis zum ersten Quartal dieses Jahres mehr als verdoppelt. Inzwischen sei aber eine rückläufige Tendenz feststellbar.

Unklar ist, wie sich die Situation in Nid- und Obwalden entwickelt hat. Die beiden Kantone betreiben ein gemeinsames Verkehrssicherheitszentrum, dessen Leitung unsere Fragen aufgrund von Ferienabwesenheiten nicht beantworten konnte.

