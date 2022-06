Strategisches Arbeitsgebiet Kompetenzzentrum für Gebäudedämmung: Swisspor will bis zu 700 Mitarbeitende nach Reiden locken Die Firma Swisspor will in Mehlsecken auf dem Gebiet der Gemeinde Reiden einen Komplex errichten, in dem moderne Dämmstoffe für Gebäude produziert werden. Das 200’000 Quadratmeter grosse Areal ist eines von drei strategischen Arbeitsgebieten im Kanton Luzern. Jonas Hess Jetzt kommentieren 29.06.2022, 18.59 Uhr

Andrea Weber Marin (Hslu Luzern), Daniel Jenni (CEO Swisspor), Regierungsrat Fabian Peter und Hans Kunz, Gemeindepräsident von Reiden, stellten das geplante Projekt am Mittwoch den Medien vor. Bild: Jonas Hess

In Reiden soll Grosses entstehen. Die Firma Swisspor, bekannt für Gebäudedämmung aller Art, will im Ortsteil Mehlsecken zwischen dem Huebbach und der Autobahn auf einem 200’000 Quadratmeter grossen Grundstück ein Kompetenzzentrum für die Dämmstoffproduktion bauen. Wie Swisspor-CEO Daniel Jenni an der Medienkonferenz vom Mittwoch erklärte, seien mineralische Dämmstoffe immer gefragter. Der Vorteil dieses Produkts sei unter anderem die Langlebigkeit und Rezyklierbarkeit.

Mit dem in mehreren Etappen entstehenden Projekt wolle man Leader in der Dämmstoffproduktion werden, so Jenni. Die Ziele des Swisspor-Chefs sind entsprechend hochgesteckt:

«Wir wollen die modernste Produktion von Europa realisieren.»

Neben dem wirtschaftlichen Nutzen will Swisspor aber auch einen Beitrag an die Klimaziele des Kantons Luzern und der Schweiz leisten, wie Jenni erklärte. Auch deshalb arbeite man mit der Hochschule Luzern zusammen.

Unter anderem sollen die Dächer begrünt und mit Fotovoltaikanlagen ausgerüstet werden. Den grössten Beitrag an das Netto-Null-Ziel bis 2050 werde man aber mit dem Produkt selbst leisten, so Jenni.

«Eine Million Gebäude in der Schweiz

sind bezüglich Dämmung sanierungsbedürftig.»

Diese Kriterien erfüllt ein strategisches Arbeitsgebiet Strategische Arbeitsgebiete sind mit Reservezonen planungsrechtlich gesicherte Areale, die ausschliesslich für die Ansiedlung von volkswirtschaftlich bedeutenden Grossbetrieben vorbereitet werden. Sie sind seit 2009 im kantonalen Richtplan festgehalten. Standorte solcher Gebiete haben unter anderem folgende Kriterien zu erfüllen: - grosse, zusammenhängende Fläche von mindestens 10 Hektaren - auf der Hauptentwicklungsachse liegend - geeignetes, gut erschlossenes Gelände, insbesondere mit unmittelbarer Autobahnanbindung für den Güterverkehr und/oder mit Gleisanschluss.

Fabian Peter will Wirtschaft und Klima stärken

Diese Tatsache ist auch Fabian Peter, Vorsteher des Bau-, Umwelt und Wirtschaftsdepartements (BUWD), klar. Der Bereich Gebäude sei im Kanton Luzern für 45 Prozent der CO 2 -Emissionen verantwortlich. Bis 2050 soll der Ausstoss halbiert werden, so der FDP-Regierungsrat.

«Dieses Ziel kann nur durch solch innovative Projekte realisiert werden.»

Peter geht es aber nicht nur um den Klimaschutz. Gute Unternehmen, attraktive Arbeitsplätze – in Reiden sollen 500 bis 700 Mitarbeitende angestellt werden – und die Erhaltung des Wohlstands seien weitere Kriterien. Zudem könne man mit dem Projekt auch den Produktionsstandort Schweiz stärken.

Laut Peter weist das Projekt eine volkswirtschaftliche Bedeutung für den Kanton auf und könne somit auf einem strategischen Arbeitsgebiet entstehen. Nebst Reiden gibt es kantonsweit mit den Standorten Sempach und Inwil zwei weitere solche Flächen. So weit wie in Reiden sei man aber nirgendwo sonst:

«Als Wirtschaftsdirektor freut es mich, dass wir nun konkreter werden.»

Die Swisspor hat das Land bereits gesichert

Freude herrschte auch bei Hans Kunz, Gemeindepräsident von Reiden. Der Gemeinderat unterstütze dieses Projekt. Man sei sich den Chancen und Risiken «absolut bewusst». Kunz:

«Wir haben uns monatelang mit dem Projekt auseinandergesetzt und kamen zum Schluss, dass der Ertrag für Reiden überwiegt.»

Der Mitte-Politiker nannte im besonderen finanzielle Vorteile für die mit 4200 Franken pro Kopf relativ hoch verschuldete Gemeinde. Erfolgsentscheidend sei nun die Mitwirkung der Bevölkerung, die am 6. Juli genauer informiert werden soll. Zur Abstimmung kommt das Projekt voraussichtlich im Frühling 2023.

Opposition aus der Bevölkerung habe es bisher ausser von der IG Reiden noch keine gegeben, sagte Kunz auf Nachfrage. Die Umweltverbände habe man bereits informiert, ergänzte Peter. Und auch die zwei betroffenen Landwirte hätten mit der Swisspor schon Kaufrechtsverträge abgeschlossen, so Swisspor-Chef Jenni. Er bekräftigte:

«Das war eine Bedingung, um das Projekt überhaupt anzugehen.»

