Mutter zeigte Luzerner Kantonsspital an: «Ich vergifte doch meinen Sohn nicht!»

Um eine Krankheit vorzutäuschen, soll eine Mutter aus dem Kanton Luzern ihren eigenen Sohn mutwillig vergiftet haben. Gemacht wurde dieser Vorwurf, so die Mutter, von den behandelnden Ärzten des Luzerner Kinderspitals KISPI. Die Mutter zeigte das Spital an. Die Staatsanwaltschaft stellte die Strafuntersuchung am Ende jedoch ein.