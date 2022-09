Streitgespräch «Wir müssten die Schweinezucht aufgeben» – «Nein, ihr wärt vor Dumpingpreisen geschützt» – Priska Wismer und Laura Spring über die Massentierhaltungs-Initiative Die Initiative will das Tierwohl verbessern. Für Nationalrätin und Bäuerin Priska Wismer schränkt das die Wahlfreiheit der Konsumenten ein. Kantonsrätin Laura Spring will «Qualzucht» verbieten. Jonas Hess Jetzt kommentieren 17.09.2022, 05.00 Uhr

Bei einer Annahme der Massentierhaltungs-Initiative dürften pro Betrieb höchstens noch 4000 Hühner gehalten werden. Heute sind es 18'000. Bild: Luzerner Zeitung

Am 25. September stimmt die Schweizer Bevölkerung über die Massentierhaltungs-Initiative ab. Sie fordert mehr Platz für das einzelne Tier im Stall. So dürften beispielsweise in Ställen mit Legehennen höchstens 4000 Tiere gehalten werden. Heute sind bis zu 18'000 Hennen möglich. Künftig müssten alle Tiere Auslauf ins Freie bekommen und jede Liegefläche mit Streu bedeckt werden. Die Standards orientieren sich an den Biorichtlinien.

Für die Initiative ausgesprochen haben sich vor allem linke Kräfte, Umweltverbände und ein Teil der Biobetriebe. Dagegen sind die bürgerlichen Parteien, angeführt von einer grossen Kampagne des Bauernverbands.

Im Kanton Luzern, wo sehr viele Nutztiere gehalten werden, hätte die Initiative grosse Auswirkungen für die konventionellen Bauern. Priska Wismer-Felder, Nationalrätin der Mitte, wäre ebenfalls betroffen. Die 51-jährige Rickenbacherin lehnt die Initiative ab. Ein Ja in die Urne legen wird Laura Spring (38). Die Kantonsrätin (Grüne) hat auf verschiedenen Betrieben in der Schweinezucht und Milchwirtschaft gearbeitet. Spring ist Agronomin und Geschäftsführerin von Vision Landwirtschaft. Die Denkwerkstatt setzt sich für eine «nachhaltige, wirtschaftlich starke, bäuerliche Landwirtschaft» ein.

Laura Spring, Grüne, Stadt Luzern. Bild: PD

Laura Spring, gemäss jüngsten Umfragen von Anfang September wird die Massentierhaltungs-Initiative mit 60 Prozent abgelehnt. Was haben die Befürworter falsch gemacht?

Laura Spring: Ich glaube, das liegt an den Gegnern. Die Kampagne vom Bauernverband funktioniert, ich war an vielen Podien von ihnen und die machen das halt wirklich gut.

Also besser als die Befürworter?

Spring: Ehrlich gesagt haben sie einfach viel mehr Geld, das ist der Punkt, der entscheidend ist.

Priska Wismer-Felder, Mitte-Nationalrätin. Bild: PD

Priska Wismer, macht das Geld den Unterschied?

Wismer: Das kann ich nicht beurteilen. Ich habe keinen Einblick in die Kasse, weder bei der einen noch der anderen Seite. Was aber sicher normal ist, dass eine Initiative am Anfang höhere Zustimmung erhält als später, wenn sich die Leute genauer mit dem Thema befasst haben und sich auch über die Auswirkungen informieren. Ich glaube, wir konnten die Tragweite der Initiative gut aufzeigen. Wer Biostandard will, kann solche Produkte schon heute kaufen, Zwang wollen die meisten Leute nicht.

Sie halten auf Ihrem Betrieb 25 Kühe und 30 Mutterschweine. Welche Auswirkungen hätte die Initiative bei Ihnen?

Wismer: Die Tierhaltungsvorschriften würden für alle Betriebe gelten und nicht nur ab einer gewissen Anzahl Tiere. Wir haben zwar Labelschweine, also einen gehobenen Standard, der über das Tierschutzgesetz hinausgeht und den Tieren auch Auslauf bietet. Für die Ferkel ab dem 24. Tag haben wir aber keinen Auslauf, somit bräuchte es bauliche Massnahmen, die sich bei unserer Betriebsgrösse nicht lohnen würden.

Sie würden bei einer Annahme der Initiative also aufhören mit der Schweinezucht?

Wismer: Vermutlich schon. Die Übergangsfrist beträgt zwar 25 Jahre, aber falls wir in dieser Zeit etwas verändern wollen, müssten wir den neuen Standard sofort einhalten. Das würde sich wohl nicht rechnen. Unser Hof ist mit Kühen und Schweinen sehr ausgeglichen aufgestellt, wir können den Hofdünger selber verwenden. Ich weiss, dass unser Betrieb nicht im Fokus der Initianten steht, betroffen wären wir aber eben trotzdem.

Laura Spring, verfehlt die Initiative ihren Sinn, wenn auch kleinere Betriebe betroffen sind und nicht nur die «industrialisierte Tierhaltung», die Sie bekämpfen?

Spring: Nein, gar nicht. Wenn die Initiative durchkommt, sind Betriebe wie jener von Priska geschützt vor Dumpingpreisen. Du hast deinen Hof sehr anschaulich beschrieben, für mich klingt das nach einem tollen Betrieb. Ihr konkurrenziert aber derzeit mit Schweinemästern aus Ungarn und anderen Ländern, die sich an gar keine Standards halten müssen. Mit dem Preis dieses Fleischs kann momentan niemand konkurrenzieren. Wenn die Initiative durchkommt, müssen auch die ausländischen Betriebe diese Standards erfüllen, und das Fleisch erhält seinen Wert zurück. Das wird die Preislandschaft in der Schweiz verändern. Es braucht eine Veränderung, damit ein Betrieb wie deiner bauliche Massnahmen tragen kann.

Wismer: Man muss den Initianten zugutehalten, dass sie auch den Import miteinbezogen haben. Aber da fehlt mir der Glaube daran. Wir können die nötigen Kontrollen im Ausland unmöglich gewährleisten. Wir kennen das schon von Bioprodukten aus dem Ausland im Gemüsebereich, die nicht dieselben Normen erfüllen, wie unsere Biolebensmittel. Hinzu kommt, dass wir gerade im Bereich der Eier und beim Poulet weit unter dem Selbstversorgungsgrad liegen und schon heute importieren müssen. Wenn wir nicht noch mehr importieren wollen, können wir unserer Produktion nicht zurückfahren. Klar könnte man sagen, dass halt der Konsum sinken muss, dazu können wir aber niemanden zwingen.

Laura Spring, die Schweiz importiert jährlich über 94'000 Tonnen Fleisch aus dem Ausland. Davon erfüllt ein grosser Teil die Tierschutzstandards der Initiative nicht. Wer soll das künftig produzieren?

Spring: Die Betriebe aus dem Ausland, die bereit sind, nach diesen Standards zu produzieren. Ich glaube aber, dass wir bis zur Umstellungsfrist in 25 Jahren weniger Fleisch essen werden. Im Kantonsrat ist beschlossen worden, die Tierbestände zu senken, um die Klimaziele erreichen zu können. Der Fleischkonsum muss von heute 50 auf etwa 12 Kilo pro Person sinken, und dann brauchen wir die importierte Menge eben genau nicht mehr.

Damit weisen Sie auf einen Kritikpunkt der Gegenseite hin, dass die Initianten in Tat und Wahrheit den Fleischkonsum senken wollen.

Spring: Ich kann nur für mich sprechen. Mir ist das Tierwohl sehr wichtig. In Schweinemastbetrieben, in denen ich gearbeitet habe, hat ein Schwein knapp einen Quadratmeter Platz, um sich zu bewegen. Beschäftigungsmöglichkeiten fehlen, und die Tiere haben deswegen Schäden, weil sie sich langweilen. Diese Tierhaltung soll man beenden, dafür bin ich. Mein primäres Ziel ist daher nicht die Senkung des Fleischkonsums, sondern die Steigerung des Tierwohls. Die Bauern, bei denen ich gearbeitet habe, haben gut zu ihren Tieren geschaut. Sie stehen aber unter einem wahnsinnigen Preisdruck, das ist wirklich brutal. Da hat man nichts spatzig und baut nicht noch von sich aus einen Auslauf, das ist unmöglich tragbar. Für das braucht es einen fairen Preis vom Markt.

Wismer: Da gebe ich Laura recht, der Preisdruck ist hoch. Deshalb gibt es auch die Labelproduktion, wo ein Mehrgewinn erzielt werden kann. Das ist für mich das richtige System. Man muss als Konsument eine Wahlfreiheit haben. Ich rufe alle dazu auf, bewusst, regional und Labelprodukte zu kaufen. Das hilft uns Bauern am meisten.

Die Initianten weisen immer wieder auf die Zustände in der Geflügelproduktion hin. In Ställen mit 18'000 Hühnern stünden jedem Tier die Fläche eines A4-Blatts zur Verfügung, ist das genug, Frau Wismer?

Wismer: (zögert) Ich finde das eine schwierige Frage. Das Schweizer Tierschutzgesetz ist das strengste der Welt, ich bin überzeugt, dass es den Tieren in unseren Ställen gut geht. Sie haben nicht jede Menge Platz, das muss man schon sagen, aber sie haben genügend Platz. Und auch mehr als im Ausland.

Trotzdem sieht man immer wieder Bilder und Videos von Tierschutzorganisationen aus Schweizer Hühnerställen, die verletzte, scheinbar ihrem Schicksal überlassene Tiere zeigen. Das beschäftigt doch auch Fleischesser.

Wismer: Ja, das sind erschreckende Bilder. Dort finde ich einfach wichtig, dass man ganz genau hinschaut. Das passiert nicht, wenn die Tiere genügend Beschäftigung und Futter haben. Bei diesen Bildern liegt ein Verstoss vom Tierschutzgesetz vor, und das muss man ahnden.

Spring: Nein, das reicht eben nicht. Diese Haltung der Hühner entspricht teilweise dem Tierschutzgesetz. Das Problem ist, dass die Tiere innerhalb von 35 Tagen hochgemästet werden. Sie sind am Schluss zu schwer und haben beim Brustbein und den Schenkeln einen zu schnellen Fleischansatz und können fast nicht mehr stehen, fallen um und brechen sich Knochen. In den letzten Tagen der Tiere entstehen die grässlichen Bilder. Man kann hier von einer Qualzucht sprechen.

Wismer: Dann muss man aber nicht beim Platz der Tiere ansetzen, sondern sich grundsätzlich Gedanken machen...

Spring: ...das steht ja im Initiativtext. Dort wird auch gefordert, dass man bei der Wahl der Rasse ansetzt.

In Luzern liegt der Bioanteil bei den Betrieben bei gerade einmal zehn Prozent. Was hätte eine Annahme der Initiative für Auswirkungen im Kanton?

Wismer: Die Initiative hätte sehr grosse Auswirkungen für die Luzerner Bäuerinnen und Bauern.

Was tut die Luzerner Landwirtschaft bei einem Ja? Ist man darauf vorbereitet?

Wismer: Jeder Bauer überlegt sich, was es bei ihm bedeuten würde. Aktive Vorbereitungen wären mir aber nicht bekannt. Fairerweise muss man zwar sagen, dass die Übergangsfrist 25 Jahre dauern würde. Aber bei einem anstehenden Umbau gelten diese Richtlinien per sofort. Das kann zu einer Verzögerung von sinnvollen Umbauten führen.

Wenn man über die Luzerner Landschaft fährt, sieht man praktisch nur Nein-Plakate, von den Befürwortern sieht man kaum etwas, warum ist das so?

Spring: Ich äusserte mich in der LZ bereits im Frühling zu diesem Thema. Danach erhielt ich sehr viele Reaktionen von Frauen auf dem Land, die sich bei mir bedankt haben. Sie sagten mir, dass sie sich gerne für die Initiative eingesetzt hätten, aber sich nicht getrauen würden.

Wir haben ähnliche Erfahrungen gemacht. Mehrere Luzerner Bäuerinnen und Bauern, die die Initiative unterstützen, haben uns abgesagt, weil das Thema zu emotional und der Druck von anderen Berufskollegen zu gross sei.

Wismer: Das ist sehr bedenklich. Der Auslöser war die Pestizid-Initiative vor einem Jahr. Die Stimmung war extrem gehässig und aufgeheizt. Es gab sogar Morddrohungen. Unter dem leiden wir heute. Es ist jetzt etwas besser geworden bei dieser Abstimmung. Viele haben gemerkt, so können wir nicht miteinander diskutieren, auch wenn wir gänzlich anderer Meinung sind. An dieser Stelle möchte ich ergänzen: Ich diskutiere sehr gerne mit dir, Laura.

Spring: (lacht) Dieses Kompliment kann ich nur zurückgeben. Die Diskussionskultur fördern ist enorm wichtig. Ich war im Zuge dieser Initiative an diversen Podien, auch vom Bauernverband oder der SVP und wurde nie angeschossen. Ich schiesse aber auch selber nie auf die Landwirtschaft, weil sie mir wichtig ist. Das bestärkt mich darin, dass die Debatte weiterhin möglich ist.

