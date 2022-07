Franz Grüter und Andrea Gmür streiten über die Neutralität

Streitgespräch zum 1. August «Die Schweiz hat die Neutralität aufgegeben» – «Nein, sie lässt Spielraum zu»: Andrea Gmür und Franz Grüter streiten über die internationale Rolle der Schweiz Sind Munitionslieferungen an eine Kriegspartei und der Betritt zum UNO-Sicherheitsrat mit der Schweizer Neutralität vereinbar? Franz Grüter (SVP), Präsident der aussenpolitischen Kommission (APK) im Nationalrat, und Andrea Gmür (die Mitte), Mitglied der APK im Ständerat, über die Rolle der neutralen Schweiz angesichts eines Krieges in Europa. Jonas Hess Jetzt kommentieren 30.07.2022, 05.00 Uhr

Andrea Gmür (Mitte) und Franz Grüter (SVP) streiten um die Definition der Schweizer Neutralität. Bilder: PD

Seit dem russischen Angriff auf die Ukraine wird in der Schweiz intensiv darüber diskutiert, wie sich ein neutrales Land während eines Krieges auf europäischem Boden verhalten soll. Und spätestens seitdem die Schweiz wirtschaftliche Sanktionen der EU gegen Russland übernommen hat, sehen einige Politikerinnen und Politiker die Neutralität der Schweiz in Gefahr. Auf der Gegenseite fordert man die Aufgabe der sogenannten integralen Neutralität und eine Neudefinition des Begriffs.

Direkt betroffen von dieser Debatte sind Nationalrat Franz Grüter (SVP) und Ständerätin Andrea Gmür (die Mitte). Die Luzernerin und der Luzerner beschäftigen sich in den jeweiligen aussenpolitischen Kommission ihrer Kammern mit der Rolle der Schweiz auf internationalem Terrain. Das Gespräch mit Gmür und Grüter fand per Videocall statt, da beide in den Ferien weilen.

Andrea Gmür, wo werden Sie den 1. August feiern?

Gmür: Den Nationalfeiertag werde ich im Familienkreis feiern. Für mich ist vor allem unsere Bundesfeier vom 31. Juli wichtig, die wir auf dem Europaplatz in Luzern mit Bundesrat Alain Berset durchführen.

Franz Grüter, Sie sind von Norwegen zugeschaltet. Wo werden Sie am 1. August sein?

Grüter: Die Reise nach Skandinavien war schon länger ein Wunschtraum von uns und findet wegen Corona nun in diesem Jahr statt. Am 1. August werde ich noch in Norwegen sein und im kleinen Rahmen mit meiner Frau feiern.

Andrea Gmür, mit welchem Gefühl werden Sie den 1. August feiern, angesichts eines Krieges in Europa?

Gmür: In diesem Jahr hat der 1. August eine noch grössere Bedeutung als sonst. Im Bewusstsein darüber, dass die Freiheit nicht selbstverständlich ist. Wir sind ein freies und unabhängiges Land und haben eine Verantwortung gegenüber anderen Staaten. Solidarität hat bei uns einen hohen Stellenwert. Diese Werte müssen wir hochhalten und uns gleichzeitig der Rolle in der Welt bewusst werden.

Diese Rolle beinhaltet auch, dass der Bundesrat die Neutralität der Schweiz gerade neu auslegt. Franz Grüter, entgegen dem Willen der SVP wurden Sanktionen gegen das kriegsführende Russland ergriffen. Ist Ihre Feierlaune getrübt?

Grüter: Der 1. August ist der Tag, um sich zurückzubesinnen, was unsere Werte sind. Daher ist es sicher ein guter Zeitpunkt, um über die Bedeutung der Neutralität nachzudenken. In den vergangenen Monaten wurden grosse Fehlentscheide getroffen. Die Schweiz hat durch die Übernahme der EU-Sanktionen gegen Russland die Neutralität nicht angekratzt, sondern aufgegeben. So wird es auch im Ausland und der internationalen Presse wie der «New York Times» wahrgenommen.

Gmür: Das sehe ich überhaupt nicht so. Die Neutralität war nie ein fixer Begriff, sie hat sich immer entwickelt. Partizipation und Solidarität waren schon 1993, als der Neutralitätsbericht letztmals überarbeitet wurde, ein grosses Thema. Wir in der Schweiz sind keine Insel der Glücksseeligen, die so tun können, als würde uns alles rundherum nichts angehen. Wenn wir uns zu nichts äussern und den Kopf in den Sand stecken, profitiert nur der russische Präsident Putin. Deshalb war auch die Übernahme der wirtschaftlichen Sanktionen absolut richtig. Das erlaubt unser Neutralitätsrecht. Wenn wir uns da zurückgehalten hätten, wären wir nicht neutral gewesen und hätten dem Aggressor in die Hände gespielt.

Grüter: Sanktionen sind ein anderes Wort für Kriegsmassnahmen ohne Waffen. Dass wir einseitig alle Sanktionen übernehmen, ist nicht der richtige Weg für die Schweiz. Wir sollten dafür sorgen, dass wir weiterhin als unabhängiges Land betrachtet werden. Das schliesst ein, dass wir die Umgehung von Sanktionen verhindern. Unser Ziel muss sein, dass dieser Krieg irgendwann zu Ende geht. Die Schweiz könnte hier als Vermittlerin auftreten. Durch die blinde Übernahme der Sanktionen sind wir aber Teil des Konflikts geworden, anstatt Teil der Lösung.

Gmür: Es ist naiv zu glauben, dass wir so leicht vermitteln könnten. Putin hat bisher nie Wort gehalten. Er lässt sich einzig an seinen Taten messen.

Eine Schweizerfahne schwingt durch die Luft Bild: Urs Flüeler / Keystone (Engelberg, 8. Mai 2021)

Franz Grüter, ausser der SVP sind alle Parteien der Meinung, dass man sich auf die Seite des Aggressors stellt, wenn man nichts tut.

Grüter: Neutral sein heisst nicht, dass wir einen Krieg gutheissen. Neutral sein heisst für die Schweiz, dass wir uns nicht in fremde Konflikte hineinziehen lassen. Damit haben wir unser Land und unsere Bevölkerung vor zwei Weltkriegen bewahrt. Neutral sein heisst auch, dass man sich zurückhält. Es braucht irgendwo einen Ort, wo sich Streitparteien finden können. Darin besteht die wichtige Rolle der Schweiz. Ich kenne nicht viele Länder, die international als neutral anerkannt wurden. Darauf müssen wir uns zurückbesinnen.

In Ihrer Partei gibt es Exponenten wie den Zürcher Nationalrat Roger Köppel, die Mühe haben, den Angriffskrieg von Putin zu verurteilen. Was ist Ihre Haltung dazu?

Grüter: Ich kenne niemanden in unserer Partei, der den Krieg nicht verurteilt. Wir sind lediglich der Meinung, dass man mit beiden Seiten Gespräche suchen muss.

Gmür: Franz Grüter hat gerade elegant von der ursprünglichen Frage abgelenkt. Und zwar, wie die SVP zu Putin steht. Ich erwarte mal ein ganz klares Statement von der SVP und ehrlich gesagt von dir, Franz.

Verurteilen Sie den Angriffskrieg von Putin, Herr Grüter?

Grüter: Den habe ich schon mehrfach öffentlich verurteilt und du weisst das, Andrea. Ich muss Ihnen aber auch sagen, dass man am Anfang des Krieges sofort als Putin-Versteher abgestempelt wurde, wenn man nur schon von einer Pufferzone in der Ukraine sprach, damit ein Frieden möglich werden könnte. Ich habe das selbst erlebt. Eine Situation zu analysieren, heisst jedoch nicht, sie gutzuheissen.

Zurück zum Thema Neutralität. Mitte-Präsident Gerhard Pfister will den Neutralitätsbegriff neu definieren und setzt sich sogar für Munitionslieferungen an die Ukraine über einen Drittstaat ein. Andrea Gmür: Das geht Ihnen zu weit. Warum?

Gmür: Grundsätzlich müssen wir uns die Frage stellen, wie weit wir mit den Waffenlieferungen gehen wollen. Eigentlich kann es ja nicht sein, dass wir Flugzeuge und Ersatzteile in andere Länder liefern, was laut Gesetz möglich ist, und es dann plötzlich nicht mehr tun. Wir müssen verlässlich sein und bleiben. Ansonsten müssen wir uns fragen, ob wir überhaupt noch Waffen produzieren wollen.

Das heisst, Sie sind nun doch dafür? Noch im April haben Sie gesagt, dass dies kaum mit der bewaffneten Neutralität der Schweiz vereinbar sei und man sich an geltende Gesetze halten solle.

Gmür: Selbstverständlich müssen wir uns an die geltenden Gesetze halten. Im jetzigen Moment hätte der Bundesrat aber die Möglichkeit, Notrecht anzuwenden, und ich hätte mir durchaus vorstellen können, dass man das macht. Die Landesregierung wollte nicht, das ist ein Entscheid, den ich akzeptiere.

Grüter: Ich staune. Es ist noch nicht lange her, da wurden «Rundschau»-Sendungen ausgestrahlt, wenn irgendwo in Afrika eine Handgranate mit Schweizer Kreuz gefunden wurde. Man hat das völlig skandalisiert und noch restriktivere Regeln für Waffenlieferungen gefordert – allen voran die Mitte und Gerhard Pfister. Und jetzt die totale Kehrtwende. Im Fall der Ukraine ist es eigentlich völlig klar, dass niemals Waffen in ein Kriegsgebiet geliefert werden dürfen und das soll man auch strikte einhalten.

Das hat die SVP im Fall von Saudi-Arabien, das seit Jahren Krieg im Jemen führt, stets anders gesehen.

Grüter: Es geht nicht darum, wie wir das sehen. Es gibt Gesetze. Das Neutralitätsrecht sieht vor, keine Waffen an kriegsführende Staaten zu liefern. Das ist beim Krieg zwischen der Ukraine und Russland der Fall. Bezüglich Saudi-Arabien kenne ich die Parameter nicht, unter welchen Bedingungen der Bund Waffenlieferungen zugestimmt hat.

Nicht nur im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg gibt es Diskussionen zur Rolle der Schweiz als neutrales Land, auch die Wahl der Schweiz in den UNO-Sicherheitsrat am 9. Juni sorgte für viel Gesprächsstoff. Was erhoffen Sie sich davon, Frau Gmür?

Gmür: Der UNO-Sicherheitsrat besitzt die Hauptverantwortung für die Wahrung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit. Ich finde es richtig, dass sich die Schweiz beteiligt. Gespräche führen und den Dialog suchen, das tut der Sicherheitsrat. Also genau das, was Franz Grüter auch will.

Das klingt doch gut, Herr Grüter.

Grüter: Ich habe mich sehr pointiert gegen diesen Beitritt geäussert. Aus neutralitätspolitischer Sicht halte ich das für einen grossen Fehler. Im UNO-Sicherheitsrat wird unter anderem über Krieg und Frieden entschieden. Das Sagen haben die Grossmächte USA, China und Russland mit ihrem Veto. Die Schweiz hat dort nichts verloren und ich bin froh, dass sie nur für zwei Jahre dabei ist.

Gmür: Bei den Veto-Mächten hat Franz Grüter absolut recht, sie können jederzeit ihr Veto einlegen und deshalb sind die Ergebnisse auch nicht immer so erfolgreich wie erhofft. Man sieht dann aber auch, wie die Mehrheitsverhältnisse sind. Der UNO-Sicherheitsrat hat die einzige und alleinige Aufgabe, den Weltfrieden zu garantieren oder wenigstens wieder einigermassen herzustellen. Dass wir uns als neutrales Land beteiligen, finde ich einen guten Entscheid.

Bundesrat Ignazio Cassis will die Neutralität neu ausrichten und den Bericht von 1993 überarbeiten. Unter anderem sollen künftig Manöver mit der Nato auf Schweizer Boden und Waffenlieferungen über Drittstaaten ermöglicht werden. Franz Grüter, Ihre Definition von Neutralität scheint nicht mehr zeitgemäss.

Grüter: Dieser Bericht gelangte offenbar an die Presse, ist aber noch nicht bei uns in der Kommission. Ich weiss daher nicht, was der Bundesrat genau will. Jedoch würde diese «kooperative Neutralität», wie sie Cassis nennt, eine weitere Verwässerung der Neutralität bedeuten und wäre so sicher nicht akzeptierbar. Die Neutralität der Schweiz ist ein zeitloser Wert.

Gmür: Unsere Neutralität lässt sehr viel Spielraum zu und ich bin gespannt auf diesen Bericht. Grundsätzlich macht eine gewisse Kooperation mit der Nato Sinn, ohne selber Mitglied zu werden.

Nato-Manöver auf Schweizer Boden würden aus Ihrer Sicht die Schweizer Neutralität also nicht tangieren?

Gmür: Dass man grundsätzlich gemeinsame Übungen, auch auf Schweizer Boden, macht, finde ich sinnvoll. Im Kriegsfall sind wir ein Teil von Europa – ob uns das passt oder nicht – und müssen einen Schutzschirm über alle Länder bilden. Wenn eine Zusammenarbeit geübt wurde, kann uns das im Ernstfall nützen.

Grüter: Militärische gemeinsame Übungen mit der Nato gehen zu weit und sind nicht vereinbar mit der Neutralität. Die Nato unterhält eine Angriffsarmee unter Führung der USA. Wollen wir wirklich, dass Schweizer Soldaten im Ausland sterben? Wir müssen eine unabhängige, eigenständige Fähigkeit haben, unser Land zu verteidigen.

Im Gegensatz zu Cassis will alt Bundesrat Christoph Blocher (SVP) die «integrale Neutralität» mittels Volksinitiative in die Verfassung schreiben. Das würde auch bedeuten, dass Sanktionen wie heute gegen Russland nicht mehr möglich wären.

Gmür: Damit würden wir uns als Kriegsgewinnler «profilieren». Zudem würden wir den Aggressor unterstützen. Das hat nichts mit Neutralität zu tun.

Grüter: Ich bin überzeugt, dass die Bedeutung der Neutralität in der Bevölkerung tief verankert ist. Sie hat uns seit über 200 Jahren Sicherheit und Frieden gebracht. Es geht darum, dass der Bundesrat und die Politik unter Druck nicht kopflos handeln können. Hier will die Volksinitiative die Neutralität der Schweiz schützen. Und nochmals: Die Schweiz übernimmt völkerrechtlich abgestützte Sanktionen. Ansonsten aber soll sie eigenständig handeln und nicht einfach Sanktionen beispielsweise der USA oder der EU übernehmen.

