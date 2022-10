Stromkrise CKW übernimmt Pionierrolle: Erstmals zeigen Daten den Stromverbrauch im Kanton Luzern Während es in der Coronakrise tägliche Daten zur Anzahl Ansteckungen gab, kann der Stromverbrauch in den meisten Kantonen nur um mehrere Wochen zeitversetzt verfolgt werden. Im Kanton Luzern gibt es nun aktuellere und detailliertere Daten. Zoe Gwerder Jetzt kommentieren 25.10.2022, 10.01 Uhr

Bild: PD/Grafik: Stefan Bogner

Für die Öffentlichkeit und den einzelnen Stromabnehmer ist es eine Neuheit: Im Kanton Luzern kann der Stromverbrauch erstmals bis ins Detail analysiert werden. Die CKW veröffentlicht auf ihrer Homepage ab sofort die Daten der digitalen Stromzähler, den sogenannten Smartmetern, in ihrem Versorgungsgebiet mit Messungen im Viertelstundentakt.

Sieben von zehn CKW-Kunden mit Smartmeter Gemäss der CKW konnten im Kanton Luzern bereits 125’000 Smartmeter installiert werden, was rund 70 Prozent aller Haushalte entspricht. Es würden nur Daten von Verbrauchern publiziert, deren Jahresverbrauch unter 25’000 Kilowattstunden liege, so der Stromkonzern. Und auch diese nur anonymisiert. Dieser Verbrauch entspricht in etwa dem Stromverbrauch eines kleinen Unternehmens oder fünf Einfamilienhäusern. Nicht ersichtlich ist der Verbrauch von Grosskunden. Die Daten der CKW zeigen sowohl pro Smartmeter und Viertelstunde den Verbrauchswert, sowie auch zusammengezogen nach Postleitzahl. Auf Grund des Datenschutzes werden Postleitzahlen mit weniger als zehn Smartmetern nicht publiziert. Pro Monat gibt es mehrere Millionen Messwerte, da jeder einzelne der 125'000 Smartmeter täglich 96 Datenpunkte aufzeichnet.

Dies ist insofern eine Neuheit, weil die Daten zeitnah und nicht mit mehreren Wochen Verzögerung publiziert werden. Zudem zeigen sie den Stromverbrauch auf Ebene der Postleitzahl an.

Aktiv gespart oder Wetterglück?

So wird ersichtlich, dass im Kanton Luzern der Stromverbrauch seit anfangs 2021 tendenziell abgenommen hat. Allerdings scheint bei den gemessenen Haushalten und Kleinunternehmen das Wetter einen grossen Einfluss auf den Strombedarf zu haben. So wird mehr Energie benötigt, wenns draussen kalt wird. Aber auch Regenwetter wirkt sich auf den Strombedarf aus.

Gemäss dem Sprecher der CKW, Christoph Hug, könnte dies den starken Stromanstieg in den Sommermonaten 2021 erklären. Denn gemäss den Meteorologen war der Sommer 2021 einer der nassesten seit Messbeginn. Hug: «Dieses regnerische Wetter führte zu einer geringeren Menge an Solarstrom für den Eigenverbrauch.» Entsprechend sei mehr Strom aus dem Netz bezogen worden. Das Gegenteil sei nun in diesem Jahr der Fall – so beobachtet es Hug zumindest bei ihm bekannten Solaranlagen: «Es ist ein Rekordjahr».

Der Wechsel auf Smartmeter Dass die Stromkonzerne auf die Smartmeter setzen, ist nicht ganz freiwillig. So ist auf Bundesebene 2018 eine Verordnung in Kraft getreten, welche die Unternehmen verpflichtet, bis 2027 mindestens 80 Prozent der herkömmlichen Stromzähler durch intelligente Messsysteme, sogenannte Smartmeter, zu ersetzen. So muss der Stromverbrauch der Haushalte nicht mehr vor Ort abgelesen werden, sondern wird von den Messgeräten direkt übermittelt. Zusätzlich können im Falle der CKW auch die Kunden ihre eigenen Daten zeitnah abfragen.

Entsprechend weniger klar ist, wie stark nun – seit dem bundesrätlichen Aufruf zum Stromsparen Ende August – aktiv gespart wurde und inwiefern es aufgrund des milden Wetters weniger Strom benötigte. Werden die beiden Herbstmonate September und Oktober mit dem Vorjahr verglichen, verläuft der Strombedarf heuer deutlich tiefer.

Allerdings war er in der kurzen Kaltwetterperiode Ende September kurzzeitig hochgeschnellt. Einen solchen möglichen Zusammenhang zum Wetter zeigt denn auch der Punkt, an welchem sich 2022 und 2021 treffen: Anfang Oktober vergangenen Jahres war es kurzzeitig ähnlich mild, wie heuer. Entsprechend weniger Strom wurde benötigt.

Klar wird trotzdem: Im Kanton Luzern benötigten die Haushalte weniger Strom als im Vorjahr. Ob die Luzernerinnen und Luzerner tatsächlich Strom sparen, wird sich zeigen, sobald kältere Temperaturen ins Land ziehen.

Intelligente Zähler demnächst im ganzen Versorgungsgebiet

Derweilen wird die Anzahl Smartmeter bei der CKW wohl auch bei tieferen Temperaturen bis Ende Jahr stagnieren. Gemäss Sprecher Hug musste wegen Lieferschwierigkeiten das flächendeckende Ersetzen der Zähler durch Smartmeter gestoppt werden. Die noch nötigen intelligenten Messgeräte sollten aber anfangs 2023 eintreffen, worauf das Projekt bis Mitte 2024 abgeschlossen werden soll.

