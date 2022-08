Strommangel Umweltschützer fordern im Notfall ein Verbot von Schneekanonen: Wie reagieren Zentralschweizer Skigebiete darauf? Drohen im Winter grüne Skipisten? Der befürchtete Strommangel könnte auch bei den Schweizer Bergbahnen zu Problemen führen. Umweltschützer fordern nun sogar, dass Schneekanonen im Falle eines Notfalls verboten werden sollen. Zentralschweizer Bergbahnen und Skigebiete haben eine klare Meinung zu dieser Idee. Deborah Ramseier Jetzt kommentieren 17.08.2022, 17.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Umweltschützer möchten Schneekanonen im Falle eines Stromnotfalls verbieten lassen. Bild: Pascal Linder (Stoos, 31. Dezember 2021)

Mit der Energiekrise könnte in ein paar Monaten ein neues Problem für die Schweizer Bergbahnen kommen. Denn vielleicht müssen auch Wintersportgebiete auf einen Teil Strom verzichten. Umweltschützerinnen und Umweltschützer fordern nun, dass Skigebiete im Notfall ihre Schneekanonen ausschalten müssen, wie «20 Minuten» berichtet. Wir haben bei drei grossen Zentralschweizer Bergbahnen und Skigebieten nachgefragt, was dieses Verbot für Auswirkungen auf ihre Destinationen hätte und was sie davon halten.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen