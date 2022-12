Strommangel: Kanton Luzern kritisiert Sparvorschläge des Bundes

Strommangellage Luzerner Regierung ist mit Sparvorschlägen des Bundes nur teilweise einverstanden, weil Kontrolle unmöglich sei Der Bund hat im November zahlreiche Massnahmen zum Stromsparen in die Vernehmlassung geschickt. Der Luzerner Regierungsrat bezeichnet die Beschränkungen und Verbote als unsachgemäss. 16.12.2022, 11.49 Uhr

Im Falle einer Strommangellage höchstens noch bei 40 Grad die Wäsche waschen. Wer soll das überprüfen? Martin Ruetschi / KEYSTONE

Die Vorschläge des Bundes Ende November im Falle einer Strommangellage haben es in sich. In vier Eskalationsstufen reichen sie von einer Maximaltemperatur beim Wäschewaschen von 40 Grad über eine beschränkte Höchstgeschwindigkeit von 100 Kilometern pro Stunde auf Autobahnen bis zu einem Netflix- und Spielkonsolen-Verbot. Bis am 12. Dezember waren sie in der Vernehmlassung.