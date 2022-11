St.Urban Bed and Breakfast, Catering, Events und Landwirtschaft: Im Berghof kehrt wieder Leben ein Die Berghof Erlebnis AG will in St.Urban auf Agrotourismus setzen – und rechnet mit Gesamtkosten in einem hohen sechsstelligen Bereich. Fabienne Mühlemann Jetzt kommentieren 11.11.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Über 80 Jahre hat das Übergangsheim Berghof bei St.Urban psychisch kranken Menschen ein Zuhause geboten. Doch vor vier Jahren hat die Luzerner Psychiatrie das Angebot aufgegeben.

Der Kanton Luzern hat die Liegenschaft mit 14 Hektaren landwirtschaftlicher Nutzfläche sowie einem Wohnheim und einem ehemaligen Dienstbotenhaus für elf Jahre mit einer Verlängerungsoption von zehn Jahren neu verpachtet – und zwar an die Berghof Erlebnis AG (wir berichteten). Die Beteiligten stellten am Donnerstagmorgen ihre Pläne vor.

Blick auf den Berghof. Bild: PD

Catering, Event-Location, Bed and Breakfast, Agrotourismus und Ort der Erholung: Dies wollen sie auf dem Berghof bieten. So sollen dort künftig Seminare, Bankette oder andere Anlässe und Feste durchgeführt werden mit Verpflegungs- und Übernachtungsmöglichkeiten. Dazu werden drei Einzelzimmer und neun Doppelzimmer im Haupthaus saniert und eingerichtet. Geplant ist ausserdem, den Rinderstall zur Hälfte in einen grossen Eventraum für 120 Personen umzubauen.

Synergien sollen genutzt werden

Hinter diesen Plänen stecken die Initianten Thomas Grüter und Kurt Schär. Der Mitte-Kantonsrat und der Unternehmer hatten vor Jahren die Idee, das Übergangsheim agrotouristisch zu nutzen. «Die Lage und die Historie sind einmalig. Hier können wir ein Erlebnis bieten», sagt Schär, der auch den Tourismus für Wanderer und Velofahrer anspricht. Bei Grüter gibt es noch eine emotionale Komponente: Der Landwirt wohnt auf dem Sonnhaldenhof in der Nähe des Berghofs, der seine Kindheit geprägt habe.

Sie sind beim Berghof beteiligt (v.l.): Thomas Grüter, Natascha Roos, Kurt Schär, Reto Roos, Brigitte Grüter, Patrick Grüter, Gisela Lehmann, Liselotte Schär. Bild: Fabienne Mühlemann (St.Urban, 10. November 2022)

Er selber wird künftig die Koordination der Berghof Erlebnis AG übernehmen und Kontaktperson zum Kanton sein. Seine Frau Brigitte Grüter ist Pächterin des Berghofs und nimmt Einsitz im fünfköpfigen Verwaltungsrat. Den landwirtschaftlichen Betrieb hat sie bereits aufgenommen. So leben auf dem Berghof 26 Rinder, Getreide und Mais wurden bereits geerntet. Sie denkt dabei auch an Erlebnisangebote: einen spielerischen Parkour, Tiere streicheln oder einen neuen Obstgarten mit «Mietbaumaktion».

Neues Gastgeberpaar mit viel Erfahrung

Für die Anlässe und die Organisation ist das neue Gastgeberpaar zuständig. Natascha und Reto Roos sind in der Event- und Cateringbranche tätig und haben zuvor die Alpwirtschaft Ahorn-Alp geführt – und sehen grosses Potenzial im Berghof: «Es ist ein idealer Standort mit viel Platz, der Autobahnanschluss für die Anreise ist nicht weit und die Infrastruktur ist bereits vorhanden», sagt Reto Roos. Auch das Netzwerk aller Beteiligten sieht er als Chance.

Natascha und Reto Roos begrüssen die Gäste künftig im Berghof. Bild: Manuela Jans-Koch (St.Urban, 10. November 2022)

Doch er betont, dass es auch Herausforderungen bei der Umsetzung gibt.

«Zuerst muss der Berghof bekannt werden, um eine hohe Auslastung zu erzielen. Und auch der operative Betrieb mit Buchungsadministration oder Gästebetreuung muss aufgebaut werden.»

Und natürlich ist da auch der finanzielle Aspekt. Der Verwaltungsrat rechnet mit Gesamtkosten in einem hohen sechsstelligen Bereich. Finanzierung und Realisierung sind in Etappen geplant. «Es ist eine Erhöhung des Aktienkapitals nötig, was unter anderem durch Crowdfunding ermöglicht werden soll. So bietet sich einem grösseren Personenkreis die Möglichkeit, sich zu beteiligen», sagt Kurt Schär.

Bis Ende Jahr soll die Finanzierung sichergestellt sein. Auch die Sanierung des Hauptgebäudes steht an. Anlässe mit zehn bis 60 Personen können bereits heute in den bestehenden Räumlichkeiten durchgeführt werden. Ziel ist, mit dem Vollbetrieb im Mai 2023 zu starten.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen