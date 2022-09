Sursee Bevölkerung leiht mehr Velos aus 15.09.2022, 11.18 Uhr

Die Projektplattform Sursee Plus der Gemeinden Sursee, Oberkirch, Schenkon, Geuensee, Knutwil und Mauensee hat Nextbike, das Angebot zum Velo- Ausleih, überprüft. Nach der Erweiterung auf 37 Ausleih-Stationen im April 2021 konnte die Anzahl registrierter Bewohnerinnen und Bewohner bis heute mehr als verdoppelt werden, teilt Sursee Plus mit.

In den Monaten Mai bis Juli dieses Jahres wurden über 4000 Ausleihen pro Monat gezählt. Der Jahreswert an Ausleihen dürfte bis Ende 2022 sechsmal höher sein als im Jahr 2019, also vor dem Angebotsausbau. Die Massnahme erfülle somit einen wichtigen Beitrag zur Förderung des Langsamverkehrs. (chm)