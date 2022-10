Sursee Die Tattoo-Familie ist nach einem Jahr wieder vereint Elf Monate nach seinem Motorradunfall hat Valentin Steinmann seinen Freund und Nachfolger Fabio Grisenti im Tätowier-Studio besucht. Roger Rüegger 02.10.2022, 14.00 Uhr

Vereinte Tattoo-Familie (Hintere Reihe von links): Valentin Steinmann, Kilian Tellenbach, Patrick Locher, Chanchai Lanz und Friedricha Neumann. Vordere Reihe von links: Fabio Grisenti, Thomas Steinmann und Manuela Giger. Bild: Patrick Hürlimann (Sursee, 1. Oktober 2022)

Frühmorgens begegnen sich in einem Tätowierstudio gewöhnlich nie viele Leute. Im InKing World Art in Sursee – ehemals Biodelic Art – war der Samstag ohnehin aussergewöhnlich. Der neue Inhaber Fabio Grisenti und seine Freundin Manuela Giger luden zum Tag der offenen Tür. Spezialgast, auch wenn er dies nicht gerne hört, war der frühere Besitzer Valentin Steinmann. Nach seinem Motorradunfall am 31. Oktober 2021 ist der Tätowierer zum ersten Mal an seine alte Wirkungsstätte zurückgekehrt.