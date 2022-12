Sursee: «(H)auszeit mit Herz» soll Eltern-Burnouts verhindern

Sursee Hier finden Eltern, die an ihre Grenzen stossen, ein vorübergehendes Zuhause «(H)auszeit mit Herz» hat vor einem Monat eröffnet und ermöglicht gestressten Eltern eine Pause. In dem Haus in der Surseer Altstadt können sie sich erholen, um ihren Alltag mit neuer Energie zu bewältigen. Marion Waldmann Jetzt kommentieren 18.12.2022, 17.00 Uhr

Die Initiantin Sévérine Bächtold Sidler auf der Terrasse des Hauses am Mühleplatz im Städtli Sursee. Bild: Dominik Wunderli (Sursee, 06.12.2022)

«Eltern sind die Stützen der Familie. Wenn sie wackeln, kann das ganze Familiensystem zusammenbrechen», sagt Sévérine Bächtold Sidler, Initiantin des Vereins «(H)auszeit mit Herz». Ebendiese Stützen will der Verein stärken, indem er erschöpften Müttern und Vätern für eine beschränkte Zeit ein Zuhause bietet. Dort können sie frei von ihren alltäglichen Verpflichtungen Kraft schöpfen. Seit dem 7. November 2022 hat das Haus am Mühleplatz 1 in der Surseer Altstadt seine Türen geöffnet.

Bächtold Sidler hat vier Kinder sowie eine Pflegetochter und arbeitet als Yogalehrerin und Craniosacrale Osteopathin. Während der vergangenen drei Jahre entwickelte sie mit ihrem Team das Konzept für «(H)auszeit» und sammelte Spenden. Auf die Idee gebracht hatten sie Patientinnen und Patienten in ihrer Praxis, die oft vom Stress erzählten, unter dem sie als Eltern litten. «Ich spürte, wie wichtig es wäre, diesen Menschen eine Pause zu ermöglichen, bevor sie in ein Eltern-Burnout rutschen.»

Stärke zeigen und Hilfe annehmen

So richtet sich das Angebot an Mütter und Väter, die zu wenig Schlaf erhalten, müde und gereizt sind oder das Gefühl haben, schon kleine Dinge nicht mehr bewältigen zu können. Aber auch Mütter, die unter postnataler Depression leiden oder Alleinerziehende finden hier Entlastung. «Es kann wirklich jedem passieren, dass ein Schicksalsschlag einen in eine Erschöpfung bringt», sagt Bächtold Sidler.

«In einer solchen Situation Hilfe anzunehmen, zeugt von Stärke.»

Diesen Leidensdruck gebe es schon länger, so Bächtold Sidler. «Auch unsere Eltern und Grosseltern kamen bei der Kinderbetreuung teilweise an ihre Grenzen. Nur wurde früher nicht darüber gesprochen.» Dass die jüngere Generation offener mit dem Thema psychische Gesundheit umgeht, freue sie.

«(H)auszeit» könne man sich vorstellen wie ein Hotel mit Angeboten zur Stärkung der eigenen Ressourcen, sagt Bächtold Sidler. Dazu gehören betreutes Wohnen in Einzelzimmern, eine ausgewogene Ernährung sowie Beratungsgespräche. «Wir wollen, dass der Aufenthalt eine nachhaltige Wirkung im Leben der Gäste hat.»

So werde etwa thematisiert, wie man als Elternteil mit Stress umgehe und sich Zeit für die eigenen Bedürfnisse einräume. «Ausserdem schauen wir gemeinsam an, ob zusätzliche Unterstützung wie Kinderbetreuung oder psychologische Hilfe nötig ist, damit das Familiensystem gesund bleiben kann.» Der Austausch der Gäste untereinander sei für die Elternteile bereichernd und sie würden dadurch spüren, dass sie nicht alleine sind.

Daneben stehen von Massagen über kreatives Gestalten und Atemtherapie bis hin zu Sport verschiedenste Angebote zur Auswahl. Die zentrale Lage bietet ausserdem die Möglichkeit eines Bummels durchs Städtli oder eines Spaziergangs an die Sure oder den See.

Für viele Eltern sei das Bedürfnis nach einer Auszeit, auch von den eigenen Kindern, mit Schuldgefühlen verbunden. «Wir erklären ihnen, dass sie die Pause nicht nur für sich selbst machen. Schliesslich freuen sich auch die Kinder, wenn Mama oder Papa erholt und ausgeglichen nach Hause kommen.» Bächtold Sidler ist überzeugt, dass sich die Eltern mit etwas Abstand zur Familie schneller und besser erholen können.

Kinderbetreuung wird organisiert

Damit sie die Kinder während ihrer Abwesenheit in guten Händen wissen, organisiert «(H)auszeit» die Kinderbetreuung, sofern diese nicht von Familie und Bekanntenkreis übernommen wird. Dafür arbeitet der Verein mit seniorsatwork.ch, welche pensionierte Fachkräfte organisieren, und dem Rotkäppchendienst des Roten Kreuzes zusammen.

Die Aufenthaltsdauer ist bei einem Minimum von vier Tagen auf sechs Wochen beschränkt. Im ersten Monat seit der Eröffnung haben bereits neun Gäste «(H)auszeit» besucht und sämtliche Zimmer sind belegt. «Uns ist wichtig, dass alle kommen können», sagt Bächtold Sidler in Bezug auf die Übernachtungspreise. Diese betragen je nach Einkommen zwischen 350 und 1100 Franken pro Woche. Da die Unterhaltskosten des Hauses damit nicht gedeckt sind, ist der Verein auf Beiträge von Stiftungen sowie Gönnerinnen und Gönnern angewiesen.

Die rund 30 Fachpersonen, welche die Gäste betreuen, arbeiten alle ehrenamtlich. Darunter sind Ärzte, Psychologinnen, medizinische Masseure, Kunsttherapeutinnen, Finanzberater, Sozialpädagoginnen, Köche und Fachfrauen Gesundheit. «Es berührt mich sehr, wie viele grossartige Menschen hier mitarbeiten, weil es ihnen ebenfalls wichtig ist, dass es dieses Angebot gibt.»

Hinweis Mehr Infos unter www.hauszeitmitherz.ch

