Sursee FDP nominiert Urs Koch für die Stadtratswahlen Die Partei will ihren Sitz im Stadtrat mit Urs Koch verteidigen. Er wurde bereits vom Gewerbeverein Region Sursee ins Rennen geschickt. 16.12.2022, 11.28 Uhr

Urs Koch. Bild: PD

Nun ist es fix: Die FDP Sursee nominiert Urs Koch als offiziellen Kandidaten für das Amt des abtretenden Stadtrats Daniel Gloor (FDP). Das hat die Partei an ihrer Versammlung am Donnerstag einstimmig entschieden. Dies, nachdem Koch bereits vom Gewerbeverein Region Sursee ins Rennen geschickt worden ist.

Die «ausgezeichnete Qualifikation» und die «ruhige überlegte Art» von Koch hätten die anwesenden Liberalen für die Nomination überzeugt, heisst es in einer Mitteilung. Der Geschäftsinhaber der Curor AG Sursee ist gelernter Bankkaufmann, Finanzanalytiker, Vermögensverwalter und Immobilienbewirtschafter. Er ist ausserdem Vater von drei Kindern. Neben Koch will auch der Grünen-Kantonsrat Fabrizio Misticoni in den Stadtrat. (fmü)