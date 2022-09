Sursee InKing folgt auf Biodelic – neue Besitzer setzen auf altbewährte Tätowierkunst Fabio Grisenti hat Valentin Steinmanns Tätowierstudio übernommen. Mit altbekannten Gasttätowierern und Piercern wird der Betrieb neu aufgenommen, auch Valentin zeigt sich wieder. Roger Rüegger Jetzt kommentieren 27.09.2022, 05.00 Uhr

Fabio Grisenti und seiner Partnerin Manuela Giger im Tätowierstudio. Bild: Manuela Jans-Koch (Sursee, 15. September 2022)

Den Sprung ins kalte Wasser scheut Fabio Grisenti nicht. «Wenn sich etwas Cooles ergibt, springe ich», unterstreicht der 38-jährige Surseer. Die Wahrscheinlichkeit, dass sich sein neues Projekt in diese Richtung entwickelt, ist gross. Der gelernte Sanitärinstallateur und Maurer hat per 1. September das Tätowierstudio «Biodelic Art Tattoo» von seinem langjährigen Freund Valentin Steinmann (53) übernommen. Bei einem Unfall mit dem Motorrad am 31. Oktober 2021 zog sich der Tätowierer schwere Verletzungen zu. Unter anderem musste ihm sein linkes Bein unterhalb des Knies amputiert werden. Er befindet sich derzeit in der Rehaklinik in Bellikon.

Bemerkenswert ist Grisentis Hintergrund. Als Mitinhaber einer Firma im Bereich Installationen packt er neben administrativen und planungstechnischen Aufgaben auch auf Baustellen handwerklich mit an. Seine Leidenschaft galt aber schon immer der Musik und der Kunst. Er spielt nicht nur Schlagzeug und Gitarre, sondern führt auch als Zeichner und Maler mit Stift und Pinsel feine Linien.

Als Tätowierer hat er sich bisher jedoch nicht engagiert. «Bei Valentin und mir war das Thema aber immer auf dem Tisch. Wir haben gemeinsam manche Tattoo-Convention bestritten. Er als Artist, ich als Helfer beim Aufbau und überall dort, wo ich ihn unterstützen konnte. Er wollte mich auch als Tätowierer aufbauen. Es hat sich aber nie ergeben und ich habe diesen Schritt bis heute nicht gewagt», schildert er. Der Plan, das Studio dereinst zu übernehmen, war jedoch schon länger aufskizziert.

Das neue Handwerk muss nun erlernt werden

Durch Valentins Motorradunfall hat sich der Zeitplan der beiden Männer nach vorne verschoben. Was frühestens im Jahr 2023 eintreffen sollte, ist nun Tatsache. Der Handwerker Grisenti muss sich nun vermehrt auf seine neue Rolle konzentrieren. Als Tätowierer wird er heute und morgen bestimmt zwar noch nicht aktiv sein, doch sein Weg führt dahin.

In seinem Studio, das nun den Namen «InKing World Art» trägt, sind Gast-Tätowierer engagiert. Mit Patrick Locher, Joel Sargenti, Chanchai Lanz, Ruben Bühler sowie dem Piercer Kilian Tellenbach trifft man auf Künstler, die auch bei Valentin tätig waren, was Fabio Grisenti stolz macht und ihm auch wichtig ist. «Valentin hat ihnen ans Herz gelegt, weiterhin regelmässig im Studio zu arbeiten. Die Leute haben zugesagt, unter anderem auch, weil er nach seiner Genesung ebenfalls wieder einen Tag oder zwei pro Woche anwesend sein will», erklärt Grisenti.

Tätowierer Valentin Steinmann im Rehazentrum Bellikon. Bild: Dominik Wunderli (Bellikon, 8. Januar 2022)

Den Namen «Biodelic» wollte er nicht übernehmen. «Der ist zu sehr mit Valentin verbunden. Wenn er aber nicht am Ort ist, können wir seinen Stil und seine Kunst nicht anbieten», erklärt Grisenti die Namensänderung. Die Nähe zu Valentin und seiner Philosophie wird mit der Krone und dem Totenschädel im Sujet jedoch bewusst festgehalten. Der neue Name soll auch darauf hinweisen, dass an diesem Ort vielseitige Tätowierkunst aus aller Welt zu Hause ist. Grisentis Partnerin Manuela Giger (28) unterstützt das Vorhaben als Studiomanagerin.

Ein Skizzenbuch voller Rosen

Valentin Steinmann ist glücklich, dass er Fabio Grisenti als Nachfolger gefunden hat, der das Studio weiterführt. «Wir haben so viel gemeinsam erlebt. Fabio ist ein talentierter Zeichner, der im Herzen sehr viel mehr Tätowierer ist als viele andere Leute, auch solche die tätowieren, denen ich in der Szene begegnet bin. Ich werde ihm das Handwerk beibringen, aus ihm wird ein guter Tätowierer.»

Valentin hat diesbezüglich schon mehrere Versuche unternommen. Unter anderem drückte er seinem Freund vor langer Zeit einmal ein Skizzenbuch in die Finger und verlangte von ihm, ausschliesslich Rosen zu gestalten. Grisenti zeichnete viel, das Buch wurde bis heute aber nicht voll.

Die Männer waren sich bewusst, dass ihr Entscheid hohe Wellen schlagen würde. Valentin: «Es gab ein paar Rückmeldungen von Leuten, welche die Idee nicht gut finden. Doch ich muss niemandem Rechenschaft ablegen, wem ich mein Geschäft übergebe. Hier habe ich in Zukunft meine Homebase, wo ich gelegentlich wieder Studioluft atmen und in ein normales Leben zurückfinden kann.» Das wird am 1. Oktober erstmals der Fall sein. Valentin wird am Tag der offenen Tür für einen Besuch an seine Wirkungsstätte zurückkehren.

