Quelle: Tele 1

Sursee Künstler gestalten aus missgebildetem Baum einen Tintenfisch Drei Künstler aus Sursee haben aus einem missgebildeten Baum einen Tintenfisch kreiert. Acht Tage arbeiteten die Künstler am Projekt. Nun wird der Tintenfisch vorübergehend in Härkingen ausgestellt. 11.08.2022, 17.04 Uhr

Elias Zürcher ist ein Bildhauer aus Sursee. Er und zwei weitere Künstler sind die Erschaffer des Tintenfisches aus Holz. «Die Idee dafür kam direkt aus der Natur», sagt er gegenüber PilatusToday. Zürcher habe von seinem Vater ein Foto erhalten mit dem speziellen, missgebildeten Baum. Dieses stammt von einem Menzberger Bauer.

«Das Bild hat uns inspiriert. Wir haben darauf sofort einen Tintenfisch erkannt.»

«Ich habe den Bauer dann angerufen und mit ihm verhandelt», erklärt er. Folglich wurde der Stamm mit einem «riesigen» Anhänger nach Sursee transportiert. Noch während des Transports seien die Verantwortlichen von «Kunst im Wald» aus Härkingen auf die drei Künstler zugekommen und hätten gefragt: «Hey, habt ihr eine Idee, um beim Jubiläum des Vogelschutz-Vereines mitzumachen». So sei man zum Schluss gekommen, den Tintenfisch nach acht Tagen Arbeit vorübergehend im Wald in Härkingen auszustellen.

Die Suche nach einem längerfristigen Zuhause

Finanziell sei ein solcher Auftrag jedoch nicht sehr lukrativ. «Es ist uns aber sehr wichtig, uns auch für solche Projekte Zeit zu nehmen.» Der Tintenfisch sei für die Künstler eine Art Werbung, um auf weitere Projekte von ihnen aufmerksam zu machen.

«Beim Tintenfisch konnten wir unsere Leidenschaft ausleben, ohne uns Gedanken zu machen, wer es dann kauft.»

Im Moment überwiege die Freude, das Projekt präsentieren zu dürfen. «Wir hatten Hühnerhaut, als wir den fertigen Tintenfisch betrachtet haben.» Was mit ihm nach der Ausstellung in Härkingen passiere, sei noch nicht klar. «Es wäre aber sicher schön, wenn unser Tintenfisch dann auch langfristig ein Zuhause finden würde», sagt Zürcher und schliesst ab: «Wenn er irgendwo in einem Zoo oder einem Kletterpark den Leuten eine Freude machen würde, wäre das der Hammer.» (red)