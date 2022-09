Marktplatz 60plus findet in Sursee statt

Sursee Marktplatz 60plus 22.09.2022, 05.00 Uhr

Im Pfarreizentrum Sursee findet am Samstag von 10 bis 16 Uhr der Marktplatz 60plus statt. Organisiert wird dieser gemeinsam von 16 Luzerner Gemeinden mit der Sozialen Arbeit der Kirchen Region Sursee.

An verschiedenen Ständen zur Altersarbeit werden die Möglichkeiten des Engagements sowie Unterstützungsangebote für ältere Menschen vorgestellt. Interessierte können sich zu Themen rund ums Alter informieren, austauschen und an einem Rahmenprogramm teilnehmen. Mehr Informationen gibt es unter www.alterbewegt.ch. Der Marktplatz 60plus soll die Zusammenarbeit der Gemeinden in der Altersarbeit fördern. So müsse nicht jede Gemeinde alles anbieten, schreiben die Verantwortlichen.