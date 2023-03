Blasmusik sucht an Surseer Musikschulen Nachwuchs

Sursee Ein spezieller Tag soll Kinder für die Blasmusik begeistern Die Blasmusik hat Nachwuchsprobleme. Sieben Gemeinden rund um Sursee reagieren darauf mit einem Anlass für Kinder und Familien. Nuria Steiner Jetzt kommentieren 16.03.2023, 05.00 Uhr

Die Musikschule Region Sursee sowie sieben Musikgesellschaften veranstalten einen Blasmusikevent mit dem Namen «Kids Day Blasmusik». Dieser findet am 26. März statt. Franz Grimm, der Rektor der Musikschule Region Sursee, sagt: «Wir wollen dadurch auf die Vielfältigkeit, die Bedeutung der Blasmusik und auf deren Nachwuchsförderung aufmerksam machen.»

Den Nachwuchs vermehrt für die Blasmusik begeistern: im Bild die Jugendmusik Sursee. Bild: PD

Konkret sind verschiedene Kinder- und Familienkonzerte, Instrumentenvorstellungen und weitere Anlässe innerhalb der Verbandsgemeinden geplant. «Wir wollen hauptsächlich junge Kinder ansprechen, denn die meisten entscheiden sich in der Primarschule für ein Instrument», erklärt Grimm. Bei diesem Event soll vor allem die Blasmusik im Zentrum stehen.

Das Interesse an Blasinstrumenten sinkt

Gemäss Grimm haben die gesellschaftlichen Veränderungen dazu beigetragen, dass die Attraktivität eines Blasmusikvereins gesunken ist. Denn ein Musikverein habe an Beliebtheit verloren. «Ein Grund dafür könnte sein, dass es mittlerweile viele verschiedene Freizeitangebote gibt, und dass die Blasinstrumente nicht mehr ‹hip› genug sind», sagt Grimm. Nicht nur in Musikvereinen sei ein abnehmendes Interesse an Blasinstrumenten zu verzeichnen: Bei Musikschulen in der ganzen Schweiz gibt es einen Rückgang bei Holz- und Blechblasinstrumenten. Die aktuellen Modeinstrumente seien Klavier, Schlagzeug und E-Gitarre. «Es ist aber schwierig, die Gründe für das sinkende Interesse an Blasinstrumenten einzuordnen.»

Wenn die Tendenz dazu anhalte, würden viele Blasmusikvereine langfristig nicht überleben können. «Dies wäre schade, denn dadurch würden wichtige Kulturträger verloren gehen. Denn eine Dorfkultur lebt auch von den Musikvereinen, und das wollen wir erhalten», sagt Franz Grimm.

Zusammenarbeit zwischen der Musikschule und den Musikvereinen

Um neuen Nachwuchs für die Blasmusik und die Blasinstrumente zu gewinnen, entschieden sich die Musikschule Region Sursee sowie die Blasmusikvereine Feldmusik Büron, Musikgesellschaft Geuensee, Brass Band, Feldmusik und Musikgesellschaft Knutwil, Musikgesellschaft Oberkirch, Musikverein Schenkon, Stadtmusik Sursee und die Musikgesellschaft Wauwil für eine enge Zusammenarbeit. Dadurch sei es auch möglich, einen Tag wie den Kids Day zu organisieren. Grimm sagt: «Unser Ziel mit diesem Tag ist es, dass die Blasmusik wieder mehr Interessierte gewinnt und dadurch auch der Nachwuchs in den Vereinen steigt.»

Laut Grimm wurden zusätzlich weitere Massnahmen getroffen, um Nachwuchs zu sichern: «Vor ungefähr zwei Jahren haben wir mit Wiedereinsteigerkursen gestartet. Dabei können Leute, die ein Instrument einst gelernt haben, dieses wieder auffrischen.» Zusätzlich seien Jugendformationen gegründet worden. «Dadurch wollen wir den Jugendlichen und den Kindern zeigen, dass gemeinsames Musizieren schön ist, Freude bereitet und wichtige Kompetenzen für alle Lebensbereiche fördert.»

