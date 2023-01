Sursee Neue Co-Schulleiterin gewählt 24.01.2023, 15.07 Uhr

Corinne Pfister Bild: PD

Die Bildungskommission Sursee hat Corinne Pfister zur neuen Co-Schulleiterin für den Zyklus 2 des Schulhauses Neufeld gewählt. Die 39-Jährige wohnt in Moosleerau und arbeitet seit August 2019 als Klassenlehrperson an der Sekundarschule Schöftland, heisst es in einer Mitteilung. Pfister wird ab Frühling 2023 die entsprechende Ausbildung zur Schulleiterin an der Pädagogischen Hochschule Luzern in Angriff nehmen.