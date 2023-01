Heinivater der Surseer Zunft Heini von Uri ist Giovanni Guglielmo

Fasnacht in Sursee «Ich kann jeden zum Narren halten»: Giovanni Guglielmo ist der neue Heinivater Der neue Heinivater der Surseer Zunft Heini von Uri heisst Giovanni Guglielmo. Der 60-Jährige geniesst gerne das Leben, besonders in seiner zweiten Heimat Italien. An der Fasnacht soll sich mit dem neuen Heinivater alles ums Tanzen drehen. Jonas Hess Jetzt kommentieren 07.01.2023, 19.31 Uhr

Der Heinivater 2023 heisst Giovanni Guglielmo (zweiter von rechts). Bild: Boris Bürgisser (Sursee, 7. Januar 2023)

Damit hatte Giovanni Guglielmo nicht gerechnet. Nach 22 Jahren in der Surseer Zunft Heini von Uri wurde der 60-Jährige am Samstag zum neuen Heinivater erkoren. «Es ist eine grosse Ehre für mich», sagt Guglielmo einige Tage vor der Inthronisation in seiner Stube an der Haselwart 8. Als Zunftmeister Florian Felber im vergangenen Spätsommer bei Guglielmo anrief und fragte, ob er mit seinem Stellvertreter – auch Kanzler genannt – und dem zu diesem Zeitpunkt amtierenden Heinivater Ashish Arondekar vorbeikommen dürfe, sei seine erste Frage gewesen: «Florian, bist du sicher?»

Der Zunftmeister war sich sicher und so sassen er und sein Gefolge schon bald im Wohnzimmer der Guglielmos. Mit am Tisch: Giovannis Ehefrau Barbara und die Töchter Melissa (28) und Chiara (26). Die Anwesenheit der gesamten Familie sei ihm sehr wichtig gewesen, so der Oberkircher. Schliesslich sei seine Frau bei allen nun kommenden Anlässen mit dabei. «Und auch die Töchter haben gesagt, dass sie sich Mühe geben wollen, an möglichst vielen Veranstaltungen teilzunehmen.»

Dank der Unterstützung aus der Familie habe er schliesslich zugesagt. «Ich wollte erst nicht. Auch weil ich finde, dass es noch Bessere dafür gäbe», gibt sich Guglielmo bescheiden. Die Zunft fand jedoch, den Richtigen gefunden zu haben. «Sie hatten nicht vor, zu gehen, bevor ich nicht Ja sage», erzählt der gelernte Lastwagenchauffeur lachend.

«Chillerresidenz» in Italien

Die Wahl ist angesichts der «Zunft-Karriere» von Giovanni Guglielmo eigentlich keine Überraschung. Nach seiner Zeit als einfacher Geselle engagierte er sich schnell im OK des Umzugskomitees und wurde schliesslich Umzugsmeister. Damit nahm er automatisch Einsitz im Zunftrat.

Obwohl Guglielmo die Traditionen der Zunft hochhält, wich er als Verpflegungschef auch mal von den üblichen Gepflogenheiten ab und servierte nach dem grossen Umzug, der jeweils am Güdisdienstag stattfindet, Pasta anstatt Wienerli mit Brot.

Die Liebe zu Pasta kommt bei Guglielmo nicht von ungefähr. Seine Eltern wuchsen im Süden Italiens auf, im Dorf Andretta in der Provinz Avellino. «Genau beim Knöchel», sagt er augenzwinkernd und zeigt den Ort auf seinem Smartphone. Mehrmals pro Jahr fahre er mit seiner Familie dahin. Zusammen mit seiner Schwester hat er das Haus der Eltern geerbt und ausgebaut. Dort geniesse er gerne das Leben. «Das ist unsere Chillerresidenz.»

Auf das gute Essen aus seiner zweiten Heimat will der neue Heinivater aber auch zu Hause in Oberkirch nicht verzichten. Insbesondere italienischer Käse, Wein, Grappa und natürlich Pasta haben es ihm angetan. So sehr, dass er gemeinsam mit seiner Frau zwischen 1994 und 2005 einen Spezialitätenladen in Sursee führte. Die Produkte hätten sie importiert, aber auch zu Hause hergestellt, erzählt Guglielmo. Das sei zwar gut gelaufen, für eine vierköpfige Familie habe das Einkommen aber nicht gereicht.

Guglielmo war in den vergangenen Jahren wieder hauptberuflich mit dem Lastwagen unterwegs. Nun seien seine Töchter selbstständig und er plane deshalb ein Comeback mit seinem Laden. «Ich will wieder meiner Leidenschaft nachgehen.»

Das Motto lädt zum Tanz

Leidenschaft kommt bei Giovanni Guglielmo auch auf, wenn er mit seinen Zunft-Kameraden Zeit verbringen kann. «Ich schätze die Geselligkeit bei uns sehr.» Obwohl die Zunft Heini von Uri eine Männerzunft ist, seien die Frauen immer dabei. «Ohne sie würde es gar nicht gehen», sagt Guglielmo. Im Verlauf der Jahre hätten er und seine Frau tiefe Freundschaften zu drei anderen Zunftpärchen entwickelt. «Mit ihnen ziehen wir an jeder Fasnacht um die Häuser», erzählt er mit leuchtenden Augen.

Beim Feiern schwingen die Guglielmos auch gerne das Tanzbein. Dazu passt das Motto «Let’s Rock'n’Roll - Petticoat & Brillantine», das der neue Heinivater ausgerufen hat. Das Logo mit dem tanzenden Pärchen auf einer Schallplatte passe zu einem seiner Lieblingsfilme «Grease» mit John Travolta in der Hauptrolle, sagt Giovanni Guglielmo. «Und natürlich gefällt mir auch die Musik aus dieser Zeit.»

Als neuer Heinivater wird der Oberkircher aber nicht nur feiern, sondern auch viele repräsentative Aufgaben übernehmen. Besuche in Alters- und Pflegeheimen oder im Brändi stehen ebenso an wie beim ausserkantonalen Zunftbot in Stans. Während der Fasnacht wird das neue Heinipaar an allen Veranstaltungen in Sursee anzutreffen sein.

Und gemäss der Zunft-Legende ist jeder Heinivater ein Nachfolger des Stadtnarren Heini von Uri. Wen wird wohl Giovanni Guglielmo «verseckle»? Er lacht und sagt spitzbübisch: «Ich kann jeden zum Narren halten.»

