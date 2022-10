Sursee Salome Konzett in stiller Wahl gewählt 13.10.2022, 18.08 Uhr

Salome Konzett von den Grünen Sursee ist in stiller Wahl in die Bildungskommission für den Rest der Amtsdauer 2020 bis 2024 gewählt worden. Konzett ersetzt Claudia Bossert-Brunner (Mitte), die seit 1. September Präsidentin der Bildungskommission ist. Bossert-Brunner hat das Amt von Céline Studer-Bantli übernommen, die per Ende Juli zurückgetreten ist. (red)