Sursee: Siegerprojekt für Schulhaus St. Martin steht fest

Sursee Siegerprojekt für Schulhaus St. Martin gekürt Das Schulhaus St. Martin in Sursee soll für rund 29 Millionen Franken ausgebaut werden. Geplanter Baustart ist 2025. Im nächsten Herbst befindet das Stimmvolk über das Projekt. 16.11.2022, 07.51 Uhr

So könnte der Erweiterungsbau der Schule St. Martin in Sursee aussehen. Visualisierung: PD

Die Schulanlage St. Martin in Sursee soll ausgebaut werden. Geplant sind ein neues Primarschulhaus für 14 Klassen und ein Mehrzweckgebäude mit Einfachturnhalle. Nun steht das Siegerprojekt fest, wie die Stadt Sursee mitteilt. Das Projekt heisst «Double Mixte». Mit der Planung und Ausführung werden die NYX Architectes aus Zürich und die PR Landschaftsarchitekten aus Arbon beauftragt. Die Jury würdigt das Projekt unter anderem damit, dass es «ausgewogene Einheiten mit Nutzungsschwerpunkten und grosszügige Aussenräume für unterschiedliche Nutzungen» aufweise.

In den nächsten Monaten wird das Siegerprojekt überarbeitet und ein Kostenvoranschlag erstellt. Vorgesehen ist, dass die Surseerinnen und Surseer im Oktober 2023 an der Gemeindeversammlung über die Erweiterung abstimmen können. Die Urnenabstimmung zum Baukredit soll im November 2023 stattfinden. Der Bau soll ab 2025 realisiert und im Sommer 2026 bezogen werden. In der Investitionsplanung der Stadt sind rund 29 Millionen Franken vorgesehen. (rem)

Hinweis: Die Stadt präsentiert das Siegerprojekt vom 1. bis 8. Dezember im Nordsaal der Stadthalle. Die Ausstellung ist täglich von 8 bis 21 Uhr geöffnet. Die Vernissage ist am 30. November um 17 Uhr.